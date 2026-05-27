Тени на фасаде: прогулка по трём граням Нижнего Новгорода

Пройти путь от бедности к богатству, исследуя старинные кварталы за пределами древнего кремля
Мы пройдём от памятника Петру I у Красных казарм через знаменитую Мильёшку до богатых домов и дворянских усадеб. Заглянем в эпоху барокко в Строгановской церкви, отыщем следы пушкинских современников. Рассмотрим барельефы Кожевенной и ночлежные дома, словно сошедшие со страниц книг Горького. И ощутим, как тесно переплетаются прошлое и настоящее в облике этих удивительных мест.
Описание экскурсии

Памятник Петру I на площади между Красными казармами: проследим, есть ли между императором и военными зданиями историческая связь.

Улица под стенами древнего кремля. Бывшая Живоносновская, ныне — Кожевенная. Расскажу, от чего лечила вода Живоносного источника.

Детский приют 19 века. Ночлежные дома. Зайдём в один из них, если будет открыт. Почувствуем себя героями пьесы Горького «На дне». Рассмотрим барельефы и ощутим дух прошлого, разглядывая по пути скульптуры на Кожевенной.

Памятник Минину и Пожарскому. Обсудим, почему он создан в 19 веке, а в Нижнем установлен только в 21.

Кремлёвский фуникулёр — транспорт 19 века. Посмотрим на него снаружи. Прокатиться можно будет самостоятельно после экскурсии.

Дома, банки и торговые пассажи на Рождественской — улица больших денег, афер и удивительных историй.

Строгановская церковь с пышной белокаменной резьбой. Построена в уникальном архитектурном стиле строгановского барокко в конце 17 — начале 18 века. Почувствуем ветер из окна в Европу.

Усадьбы столичных дворян. Расскажу, кто из них вдохновлял Пушкина.

Дом, в котором нашли клад. Выясним, только ли клад оставили нам его хозяева?

И после экскурсии в ясную погоду непременно увидим знаменитые Нижегородские закаты!

Организационные детали

Предусмотрено посещение собора пресвятой Богородицы.

Тип билетаСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 640 туристов
Я — аттестованный гид-экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. С удовольствием покажу вам наш прекрасный город!

