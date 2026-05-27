Памятник Петру I на площади между Красными казармами: проследим, есть ли между императором и военными зданиями историческая связь.
Улица под стенами древнего кремля. Бывшая Живоносновская, ныне — Кожевенная. Расскажу, от чего лечила вода Живоносного источника.
Детский приют 19 века. Ночлежные дома. Зайдём в один из них, если будет открыт. Почувствуем себя героями пьесы Горького «На дне». Рассмотрим барельефы и ощутим дух прошлого, разглядывая по пути скульптуры на Кожевенной.
Памятник Минину и Пожарскому. Обсудим, почему он создан в 19 веке, а в Нижнем установлен только в 21.
Кремлёвский фуникулёр — транспорт 19 века. Посмотрим на него снаружи. Прокатиться можно будет самостоятельно после экскурсии.
Дома, банки и торговые пассажи на Рождественской — улица больших денег, афер и удивительных историй.
Строгановская церковь с пышной белокаменной резьбой. Построена в уникальном архитектурном стиле строгановского барокко в конце 17 — начале 18 века. Почувствуем ветер из окна в Европу.
Усадьбы столичных дворян. Расскажу, кто из них вдохновлял Пушкина.
Дом, в котором нашли клад. Выясним, только ли клад оставили нам его хозяева?
И после экскурсии в ясную погоду непременно увидим знаменитые Нижегородские закаты!
Предусмотрено посещение собора пресвятой Богородицы.
