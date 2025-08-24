Мои заказы

Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода

Разобрать по кирпичику прошлое Соцгорода и узнать, как его построили в Нижнем Новгороде
Город-сад, памятник конструктивизма и центр советского машиностроения — всё это Соцгород Автозавода.

Приглашаю вас исследовать его вместе! Мы рассмотрим архитектуру, обсудим историю и разгадаем математический ребус радиусного дома. Вы увидите «полуторку», летающую тарелку и парк, благоустроенный супермоделью. А ещё сравните Нижний с другими промышленными городами России.
5
1 отзыв
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода© Виктория
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода© Виктория
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода© Виктория
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя21
ноя23
ноя28
ноя30
ноя5
дек
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Мы окунёмся в историю отечественного автомобилестроения и архитектуры, познакомитесь с энтузиастами и строителями первой очереди автозавода им. Молотова. Кто же были эти люди и откуда приехали? Вспомним первых директоров, конструкторов, инженеров, рабочих, создателей «полуторок», «эмок» и «Волг».

Поговорим о том, как советская власть отказалась от идеи домов-коммун и как решила проблему перенаселённости рабочих районов. Как складывался быт жителей Cоцгорода, создавались местные культурные традиции — от гастролей столичных исполнителей до крупных фестивалей классической музыки и сети библиотек.

Также затронем современное состояние микрорайона. Он остаётся «живым» местом, где строят дома, заботятся о деревьях, а недавно спасли парк. Горьковский автозавод и город часто сравнивают с американским Детройтом. Выясним, что у них общего, а в чём — основное различие.

Итак, вы увидите:

  • Главную проходную завода ГАЗ — памятник эпохи позднего социализма. Здесь сохранились мозаичные панно и памятник «полуторке»
  • Сквер Победы, площадь Киселёва, Парк культуры и отдыха автозавода, проспект Ильича — вы убедитесь, что соцгород — это «город-сад», утопающий в зелени
  • Архитектурный ансамбль Соцгорода I. Рассмотрим памятники конструктивизма и постконструктивизма: киноконцертный зал с декоративными скульптурами, жилые дома с радиусными фасадами, дома-кварталы и «строчную» застройку
  • Горьковское метро — кратчайший путь из «соцгорода» в «город». Я расскажу вам о роли трамваев, электричек и детской железной дороги в жизни горожан

Вы услышите:

  • Что такое Соцгород на примере микрорайона в постсоветском городе
  • Какую математическую величину зашифровал в форме и пропорциях радиусного дома его архитектор
  • Где находятся древние восточные кондиционеры — бадгиры, а где — летающая тарелка
  • Почему город-сад так и не стал воплощением идеалов мечтателей 1920-х годов
  • Что такое «дух места» Соцгорода

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 6 км по ровной местности без перепада высот
  • При необходимости часть пути можно проделать на такси
  • Дополнительно оплачивается проезд на метро

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кировская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 2075 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Лев
Лев
24 авг 2025
Большое спасибо Виктории за легкую и динамичную экскурсию!
За 2,5-3 часа обошли огромный соцгородок Нижнего Новгорода как по основным улицам, так и заглядывая во дворы и примечательные уголки, заодно узнавали детали
читать дальше

о строительстве соцгорода и быте его жителей от начала до нынешних времен.
Без соцгородка представление о городе точно было бы неполным, не хватало бы ключевого для понимания современного Нижнего Новгорода элемента.
Так же отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам в районе, и в целом по логистике за пределами нагорной части Нижнего - на момент нашего пребывания в городе мобильный интернет работал неважно, и все советы пришлись очень кстати.
Рекомендуем! 👌🏻

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 16 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от 7334 ₽ за всё до 16 чел.
Соцгород Автозавода: утопия как она есть
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Соцгород Автозавода: утопия как она есть
Погрузитесь в историю Соцгорода Автозавода, узнайте о его уникальной архитектуре и судьбе, которая связана с Горьковским автомобильным заводом
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Нижний Новгород: кремль и Верхне-Волжская набережная
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Историческая прогулка по Нижнему Новгороду
Откройте для себя Нижний Новгород через его кремль и набережную. История, архитектура и завораживающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный цент...
16 ноя в 12:00
23 ноя в 12:00
800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде