Город-сад, памятник конструктивизма и центр советского машиностроения — всё это Соцгород Автозавода. Приглашаю вас исследовать его вместе! Мы рассмотрим архитектуру, обсудим историю и разгадаем математический ребус радиусного дома. Вы увидите «полуторку», летающую тарелку и парк, благоустроенный супермоделью. А ещё сравните Нижний с другими промышленными городами России.

за 1–3 человек или 1750 ₽ за человека, если вас больше

от 5250 ₽ за 1–3 человек или 1750 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы окунёмся в историю отечественного автомобилестроения и архитектуры, познакомитесь с энтузиастами и строителями первой очереди автозавода им. Молотова. Кто же были эти люди и откуда приехали? Вспомним первых директоров, конструкторов, инженеров, рабочих, создателей «полуторок», «эмок» и «Волг».

Поговорим о том, как советская власть отказалась от идеи домов-коммун и как решила проблему перенаселённости рабочих районов. Как складывался быт жителей Cоцгорода, создавались местные культурные традиции — от гастролей столичных исполнителей до крупных фестивалей классической музыки и сети библиотек.

Также затронем современное состояние микрорайона. Он остаётся «живым» местом, где строят дома, заботятся о деревьях, а недавно спасли парк. Горьковский автозавод и город часто сравнивают с американским Детройтом. Выясним, что у них общего, а в чём — основное различие.

Итак, вы увидите:

Главную проходную завода ГАЗ — памятник эпохи позднего социализма. Здесь сохранились мозаичные панно и памятник «полуторке»

Сквер Победы, площадь Киселёва, Парк культуры и отдыха автозавода, проспект Ильича — вы убедитесь, что соцгород — это «город-сад», утопающий в зелени

Архитектурный ансамбль Соцгорода I. Рассмотрим памятники конструктивизма и постконструктивизма: киноконцертный зал с декоративными скульптурами, жилые дома с радиусными фасадами, дома-кварталы и «строчную» застройку

Горьковское метро — кратчайший путь из «соцгорода» в «город». Я расскажу вам о роли трамваев, электричек и детской железной дороги в жизни горожан

Вы услышите:

Что такое Соцгород на примере микрорайона в постсоветском городе

Какую математическую величину зашифровал в форме и пропорциях радиусного дома его архитектор

Где находятся древние восточные кондиционеры — бадгиры, а где — летающая тарелка

Почему город-сад так и не стал воплощением идеалов мечтателей 1920-х годов

Что такое «дух места» Соцгорода

Организационные детали