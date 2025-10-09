Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
Групповая экскурсия «Кремль звучит»
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода с помощью наушников и диалогов актёров. Узнайте интересные факты и легенды о столице Поволжья
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00
11 окт в 15:00
18 окт в 15:00
1345 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Послушать истории о людях и достоянии Нижнего, увидеть Чкаловскую лестницу и Рождественскую улицу
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская Швейцария и римские термы
Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду: от панорамных видов парка «Швейцария» до римских терм, сочетающих историю и оздоровление
Начало: В районе Сахарный дол
26 окт в 09:00
27 окт в 13:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижегородские мурлыки
Погулять по центру города и выяснить, какова она - кошачья жизнь
Начало: У кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5335 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сакральный Нижний Новгород
Погрузиться в православную историю старинного русского города
Начало: У Нижегородского кремля
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Нижегородское дно
Прогуляться по городу в поисках мест, которые вдохновили М. Горького на пьесу об опустившихся людях
Начало: У памятника Чкалову
12 окт в 12:30
19 окт в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: история в почтовых марках
Перенестись в прошлое города и взглянуть на него с необычного ракурса
Начало: У памятника Чкалову
11 окт в 15:00
12 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородцы и их судьбы
В сердце древнего города узнать, какой вклад внесли в общее государственное дело местные жители
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Николай I облик Нижнего поменял
Погулять по историческому центру и узнать, как 33 указа превратили город в жемчужину Поволжья
Начало: У Нижегородского кремля
Сегодня в 13:00
12 окт в 10:30
от 2500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Хранитель Нижнего Новгорода: насыщенная экскурсия по кремлю
Познакомиться с нижегородской крепостью и её окрестностями
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 15:00
12 окт в 08:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 8 чел.
