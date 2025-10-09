Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1345 до 7000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5