Если вы уже знакомы с парадным Нижним, самое время увидеть другой город — рабочий, суровый.
Мы отправимся в районы, где грохочут кузнечные прессы и на каждом шагу видны следы советской индустриализации.
Здесь формировался тот самый Горький — с заводами, производствами и историями людей, которые строили промышленную мощь страны.
Мы отправимся в районы, где грохочут кузнечные прессы и на каждом шагу видны следы советской индустриализации.
Здесь формировался тот самый Горький — с заводами, производствами и историями людей, которые строили промышленную мощь страны.
Описание экскурсии
- Мы посетим музей истории ГАЗ и уникальный, целиком сохранившийся Социалистический город, специально построенный для рабочих автогиганта
- Прокатимся по Монастырке вдоль промзоны. Расскажу, откуда взялось такое странное название улицы
- Заглянем в Музей паровозов России. Увидим не только отечественные, в том числе сормовские локомотивы, но и немецкие, шведские, румынские, а также германский трофейный паровоз 1943 года
- Поедем к заводу «Красное Сормово», судостроительной кузнице пролетариата. Обсудим его историю, прогуляемся у Сормовского собора до памятника метеору, увидим легендарный танк и продегустируем конфеты Сормовской кондитерской фабрики
- Посмотрим на дома, где жили сормовские рабочие до революции
- Вернёмся в центр города и посетим на территории кремля выставку оружия оборонных предприятий города Горького
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Музей истории ГАЗ — 600 ₽ за взрослых, 300 ₽ за студентов и пенсионеров, 250 ₽ за детей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхневолжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Советский Горький: Автозавод и Красное Сормово»
Индивидуальная
Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Кто такой Максим Горький?
Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Начало: На площади Горького
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
29 мая в 14:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижний Новгород - город героев
Путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит историю. Встреча с выдающимися личностями, оставившими след в мировой культуре
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
7600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Нижний Новгород сквозь эпохи
Погулять по кремлю и двум главным улицам исторического центра, шаг за шагом погружаясь в их прошлое
Начало: На ул. Большая Покровская
4 июн в 10:30
6 июн в 09:30
от 9000 ₽ за человека
от 16 000 ₽ за экскурсию