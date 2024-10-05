Пушкин провёл в селе Большое Болдино около пяти месяцев. Вы осмотрите дом, где он жил и творил. Погуляете по усадебному парку с прудами и беседками. И увидите храм, построенный дедом поэта. А также заедете в село Львовка, где находится музей, посвящённый «Повестям Белкина».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Усадьба Пушкиных в Болдино. В главном доме вы посетите зал с фамильными портретами предков поэта и его рабочий кабинет. А затем осмотрите надворные постройки: баню, кухню, людскую, конюшню, каретник и амбары.
Роща Лучинник и усадебный парк. Вы полюбуетесь старинными деревьями, каскадом прудов, беседками и горбатым мостиком. А также увидите родник, из которого Пушкин, вероятно, пил во время конных прогулок.
Успенский храм. Мы оценим огромный белый храм, построенный дедом поэта.
Усадьба Пушкиных во Львовке. Это имение старшего сына поэта. В нём открыт музей, посвящённый «Повестям Белкина» — мы осмотрим его экспозицию. Напоследок заглянем в церковно-приходскую сельскую школу, построенную благодаря Пушкину.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Rapid
- Время в пути в одну сторону — около 3,5 часов
- Входные билеты не включены в стоимость: усадьба в Болдино — 600 ₽ за чел, усадьба во Львовке — 400 ₽ за чел
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А, может быть, и остаться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
5 окт 2024
Содержательность, доброжелательность, умение подобрать индивидуальный подход и высокая культура - основные составляющие экскурсии в Болдино из Нижнего Новгорода, которую мастерски провела для нас с подругой Ирина. Мы остались очень довольны, узнали много нового интересного. Хотим при возможности следующие экскурсии по нижегородской земле заказывать именно у неё. И обязательно будем рекомендовать Ирину своим знакомым.
Н
Надежда
14 сен 2024
Понравилась подача материала, чувствуется любовь и к Пушкину, и к Нижнему Новгороду. Буду рекомендовать экскурсовода Ирину своим друзьям.
Хочется пожелать Нижнему поскорее закончить ремонты дорог, строительство и реконструкции!
И будет всем счастье.
Хочется пожелать Нижнему поскорее закончить ремонты дорог, строительство и реконструкции!
И будет всем счастье.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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