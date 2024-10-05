Пушкин провёл в селе Большое Болдино около пяти месяцев. Вы осмотрите дом, где он жил и творил. Погуляете по усадебному парку с прудами и беседками. И увидите храм, построенный дедом поэта. А также заедете в село Львовка, где находится музей, посвящённый «Повестям Белкина».

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Усадьба Пушкиных в Болдино. В главном доме вы посетите зал с фамильными портретами предков поэта и его рабочий кабинет. А затем осмотрите надворные постройки: баню, кухню, людскую, конюшню, каретник и амбары.

Роща Лучинник и усадебный парк. Вы полюбуетесь старинными деревьями, каскадом прудов, беседками и горбатым мостиком. А также увидите родник, из которого Пушкин, вероятно, пил во время конных прогулок.

Успенский храм. Мы оценим огромный белый храм, построенный дедом поэта.

Усадьба Пушкиных во Львовке. Это имение старшего сына поэта. В нём открыт музей, посвящённый «Повестям Белкина» — мы осмотрим его экспозицию. Напоследок заглянем в церковно-приходскую сельскую школу, построенную благодаря Пушкину.

Организационные детали