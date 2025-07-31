Вы удивитесь, как на одной улице Нижнего переплетутся судьбы декабристов и сектантов, истории любви и громкие судебные дела, лекции Крупской, визиты Пушкина и гастрономия прошлых веков — ярмарочная каша на ананасе, уха на шампанском, похмельный суп калья.
Рассказ об этих и других изысках компенсирует захватывающую, но не слишком аппетитную историческую часть.
Описание экскурсии
- Дом купцов Фроловых, где застрелили местного лидера секты хлыстов, которые устраивали радения и свальный грех
- Длинный дом-коммуна, в котором было всё — прачечные, столовые, солярий и дом Красного креста
- Дом, где родился идеолог Красного террора Яков Свердлов и его брат Зиновий Пешков — приёмный сын Максима Горького
- Дом революционера и публициста Николая Добролюбова
- Дворянское собрание, которое на протяжении 30 лет возглавлял декабрист Иван Анненков — его истории любви с Полиной Гебль посвящён фильм «Звезда пленительного счастья»
- Окружной суд, а ранее дом губернатора, где гостил Александр Пушкин и в котором судили реальных людей, ставших прообразами литературных героев Максима Горького
- Здание Госбанка, построенное по подобию белокаменных палат 17 века в 1913 году
Поговорим:
- О масонах, сектах хлыстов, скопцов и красноподушечников, которых в Нижнем было много
- Громких судебных делах, которые проходили в Окружном суде
- Дворянском собрании, где читала лекции Надежда Крупская
- Перипетиях судеб Николая Добролюбова и братьев Свердловых, которые ненавидели друг друга
- Встрече Фёдора Шаляпина и его будущей жены на открытии нижегородского Драмтеатра
И многом другом!
Гастрономическое послевкусие
Я, как ресторанный критик, не могу оставить вас без рассказов о кулинарных изысках 18–19 веков: пельменях с вишней и медвежатиной, ярмарочной каше на ананасе из печи, игристом вине с пюре из белого персика, абюрикоса и ананаса, похмельном супе калья, каше с копчёной уткой. Более того — покажу места, где эти изыски можно отведать сегодня.
При желании мы зайдём в ресторан, предлагающий блюда 19 века, или в рюмочную в стиле 90-х годов.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 767 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Инна
31 июл 2025
Очень позитивно, интересно и вкусно. Единственный минус-2 часа очень мало. Пролетели как 5 минут.
Наталия
2 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Нас было 7 человек, включая 3-х подростков. Все было увлекательно. Марина провела нас по необычным маршрутам, рассказала историю с фото-сопровождением, посоветовала вкусные места волжской кухни. Был индивидуальный подход с учетом наших интересов. В Нижнем Новгороде мы были впервые и Марина очень гармонично нас познакомила с этим городом.
А
Анна
26 мая 2025
Понравилось, что экскурсовод подстроилась под изменение начала экскурсии и отработала всю программу без сокращения, интересные детали и факты не из классических экскурсий.
Из недочетов - не работал микрофон, большой группой слушать было тяжеловато.
Н
Наталья
11 мая 2025
