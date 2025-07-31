Вы удивитесь, как на одной улице Нижнего переплетутся судьбы декабристов и сектантов, истории любви и громкие судебные дела, лекции Крупской, визиты Пушкина и гастрономия прошлых веков — ярмарочная каша на ананасе, уха на шампанском, похмельный суп калья. Рассказ об этих и других изысках компенсирует захватывающую, но не слишком аппетитную историческую часть.

за 1–5 человек или 1334 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Дом купцов Фроловых, где застрелили местного лидера секты хлыстов, которые устраивали радения и свальный грех

Длинный дом-коммуна, в котором было всё — прачечные, столовые, солярий и дом Красного креста

Дом, где родился идеолог Красного террора Яков Свердлов и его брат Зиновий Пешков — приёмный сын Максима Горького

Дом революционера и публициста Николая Добролюбова

Дворянское собрание, которое на протяжении 30 лет возглавлял декабрист Иван Анненков — его истории любви с Полиной Гебль посвящён фильм «Звезда пленительного счастья»

Окружной суд, а ранее дом губернатора, где гостил Александр Пушкин и в котором судили реальных людей, ставших прообразами литературных героев Максима Горького

Здание Госбанка, построенное по подобию белокаменных палат 17 века в 1913 году

Поговорим:

О масонах, сектах хлыстов, скопцов и красноподушечников, которых в Нижнем было много

Громких судебных делах, которые проходили в Окружном суде

Дворянском собрании, где читала лекции Надежда Крупская

Перипетиях судеб Николая Добролюбова и братьев Свердловых, которые ненавидели друг друга

Встрече Фёдора Шаляпина и его будущей жены на открытии нижегородского Драмтеатра

Гастрономическое послевкусие

Я, как ресторанный критик, не могу оставить вас без рассказов о кулинарных изысках 18–19 веков: пельменях с вишней и медвежатиной, ярмарочной каше на ананасе из печи, игристом вине с пюре из белого персика, абюрикоса и ананаса, похмельном супе калья, каше с копчёной уткой. Более того — покажу места, где эти изыски можно отведать сегодня.

При желании мы зайдём в ресторан, предлагающий блюда 19 века, или в рюмочную в стиле 90-х годов.