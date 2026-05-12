Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Как всякий многовековой город, Нижний накопил в своем сундуке историй немало загадочного.
Что же происходило за закрытыми дверями, какие ритуалы проводили мистические общества, что за клятвы приносили заговорщики? Самые интересные тайны я собрала для вас в авторской экскурсии и на прогулке покажу, что скрывают фасады домов от центральной площади до стен цитадели.
Вы выясните, где в городе находится масонское кафе, и отыщете символику вольных каменщиков на фасаде старинного дома. Я объясню, откуда в Нижнем взялись тамплиеры и где проходили собрания рыцарей Ордена Духа. Также в программе обряды двух самых загадочных сект прошлого — «хлыстов» и «белых голубей». Поговорим о мистических организациях, спиритизме и его разоблачении. И не обойдём вниманием изгоев реформы 17 века — вам предстоит услышать о так называемых згарных домах и участи чудотворной иконы.
Кроме того, вы удивитесь, как легко и изящно сыщики обвели вокруг пальца группу нижегородских фальшивомонетчиков. Узнаете, как товарищи спасали от царских жандармов Феклу Косую — участницу одного из запрещённых движений. А ещё я расскажу, какое место в городе имеет непосредственное отношение к отмене крепостного права и о чём был секретный уговор с царём!
Загадочные нижегородцы
Вы узнаете, кто из нижегородцев носил перстень с изображением лампы и какой в этом смысл. Я расскажу, кто планировал стать диктатором государства Российского и перенести в наш город столицу. Поговорим о двух десятках обществ в жизни Максима Горького, тайных и не очень. Несостоявшийся цареубийца, он же любимый ученик Менделеева. Кто это? Кем были хожденцы, сигнальщики и метальщики? О ком ходила слава как о великой провидце? Кто для одних был «мозгом партии», а для других Черным Дьяволом? Об этом и многом другом вы узнаете на встрече!
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5107 туристов
Я член нижегородской гильдии экскурсоводов, увлечена своим делом и родным городом. У меня два высших образования и профильное образование гида.
Нижний Новгород покоряет причудливым сочетанием архитектуры всех эпох, начиная с 16 читать дальшеуменьшить
века, смешением классики и современного искусства. Нижний Новгород — это территория могущественных рек, великих просторов, ярких закатов, высоты и ветра. А ещё это город удивительных историй, которые могли случиться только здесь. Я постаралась отыскать их все, чтобы рассказать вам о них на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
От всей души благодарим Юлию за волшебную экскурсию «Тайные общества Нижнего Новгорода». Это было не просто путешествие по улицам города, а погружение в его потаённую душу. За фасадами домов, которые читать дальшеуменьшить
мы видели на маршруте от центральной площади до цитадели, открылись тени прошлого: заговорщики, мистические обряды, клятвы, звучавшие в тишине закрытых залов. Юлия мастерски воссоздала атмосферу эпохи — её рассказ был наполнен интригой, но при этом опирался на исторические детали. Теперь Нижний кажется нам городом-загадкой, где каждая улица шепчет свои тайны. Спасибо за возможность прикоснуться к скрытой стороне его истории!
+2
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А
Анастасия
Открыла для себя новый Нижний Новгород
Осталась в полном восторге от экскурсии «Тайные общества Нижнего Новгорода» с гидом Юлией. Очень необычный и познавательный формат! Юлия — профессионал высшего класса. Видно, что читать дальшеуменьшить
тема ей действительно близка, она глубоко ее изучила и умеет увлекательно преподнести информацию.
Экскурсия была структурированной, насыщенной фактами, но при этом динамичной. Я узнала массу нового о городе, его знаковых фигурах и их связях с тайными организациями. Юлия прекрасно отвечала на все вопросы, чувствовалась ее искренняя увлеченность.
Однозначно 10/10! Спасибо за уникальный опыт и за то, что показали «другой» Нижний. Всем советую!
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Галина
Юле огромное спасибо за экскурсию. Материал подан интересно, с историей и легендами. Узнали много нового. После экскурсии захотелось порыться в книгах, узнать мельчайшие подробности о жизни знаменитых жителях Нижнего Новгорода и России. Экскурсия проходила на главной пешеходной улице города - Большая Покровская. Спасибо!
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Нина
Очень понравилось! И экскурсия и экскурсовод; было динамично (мы перемещались от дома к дому по улице и грелись в сувенирном и книжном с продолжением историй уже про эти места пару веков назад) и интересно!! Спасибо!!
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Дмитрий
Спасибо за чудесную экскурсию! Было очень познавательно и интересно!
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Сергей
На экскурсии с гидом первый раз, я не мог оторваться, столько нового(старого) узнал, оказывается наш город очень не прост, мы под большим впечатлением. Рекомендую людям, которые ищут не поверхностные знания, глубже узнать про наш город, про значимых людей города. Юля, спасибо! Было оочень интересно
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