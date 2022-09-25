Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайные общества и секретные места города
Вы выясните, где в городе находится масонское кафе, и отыщете символику вольных каменщиков на фасаде старинного дома. Я объясню, откуда в Нижнем взялись тамплиеры и где проходили собрания рыцарей Ордена Духа. Также в программе обряды двух самых загадочных сект прошлого — «хлыстов» и «белых голубей». Поговорим о мистических организациях, спиритизме и его разоблачении. И не обойдем вниманием изгоев реформы 17 века — вам предстоит услышать о так называемых згарных домах и участи чудотворной иконы.
Кроме того, вы удивитесь, как легко и изящно сыщики обвели вокруг пальца группу нижегородских фальшивомонетчиков. Узнаете, как товарищи спасали от царских жандармов Феклу Косую — участницу одного из запрещённых движений. А еще я расскажу, какое место в городе имеет непосредственное отношение к отмене крепостного права и о чем был секретный уговор с царем!
Загадочные нижегородцы
Вы узнаете, кто из нижегородцев носил перстень с изображением лампы и какой в этом смысл. Я расскажу, кто планировал стать диктатором государства Российского и перенести в наш город столицу. Поговорим о двух десятках обществ в жизни Максима Горького, тайных и не очень. Несостоявшийся цареубийца, он же любимый ученик Менделеева. Кто это? Кем были хожденцы, сигнальщики и метальщики? О ком ходила слава как о великой провидце? Кто для одних был «мозгом партии», а для других Черным Дьяволом? Об этом и многом другом вы узнаете на встрече!
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пл. Горького (ст. метро Горьковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Юлия. Я член нижегородской гильдии экскурсоводов и увлечена свои делом. Провожу яркие, живые и позитивные экскурсии. Мои экскурсии — это хорошее настроение и положительные эмоции в сочетании с интересными фактами. Присоединяйтесь!