Как всякий многовековой город, Нижний накопил в своем сундуке историй немало загадочного. Что же происходило за закрытыми дверями, какие ритуалы проводили мистические общества, что за клятвы приносили заговорщики? Самые интересные тайны я собрала для вас в авторской экскурсии и на прогулке покажу, что скрывают фасады домов от центральной площади до стен цитадели.

Описание экскурсии

Тайные общества и секретные места города

Вы выясните, где в городе находится масонское кафе, и отыщете символику вольных каменщиков на фасаде старинного дома. Я объясню, откуда в Нижнем взялись тамплиеры и где проходили собрания рыцарей Ордена Духа. Также в программе обряды двух самых загадочных сект прошлого — «хлыстов» и «белых голубей». Поговорим о мистических организациях, спиритизме и его разоблачении. И не обойдём вниманием изгоев реформы 17 века — вам предстоит услышать о так называемых згарных домах и участи чудотворной иконы.

Кроме того, вы удивитесь, как легко и изящно сыщики обвели вокруг пальца группу нижегородских фальшивомонетчиков. Узнаете, как товарищи спасали от царских жандармов Феклу Косую — участницу одного из запрещённых движений. А ещё я расскажу, какое место в городе имеет непосредственное отношение к отмене крепостного права и о чём был секретный уговор с царём!

Загадочные нижегородцы

Вы узнаете, кто из нижегородцев носил перстень с изображением лампы и какой в этом смысл. Я расскажу, кто планировал стать диктатором государства Российского и перенести в наш город столицу. Поговорим о двух десятках обществ в жизни Максима Горького, тайных и не очень. Несостоявшийся цареубийца, он же любимый ученик Менделеева. Кто это? Кем были хожденцы, сигнальщики и метальщики? О ком ходила слава как о великой провидце? Кто для одних был «мозгом партии», а для других Черным Дьяволом? Об этом и многом другом вы узнаете на встрече!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.