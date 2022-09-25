Тайные общества Нижнего Новгорода

Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зеленого абажура, а также секретный уговор с царем и не только

Как всякий многовековой город Нижний накопил в своем сундуке историй немало загадочного.

Что же происходило за закрытыми дверями, какие ритуалы проводили мистические общества, что за клятвы приносили заговорщики? Самые интересные тайны я собрала для вас в авторской экскурсии и на прогулке покажу, что скрывают фасады домов от центральной площади до стен цитадели.
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тайные общества Нижнего Новгорода
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Описание

Что вас ожидает

Тайные общества и секретные места города

Вы выясните, где в городе находится масонское кафе, и отыщете символику вольных каменщиков на фасаде старинного дома. Я объясню, откуда в Нижнем взялись тамплиеры и где проходили собрания рыцарей Ордена Духа. Также в программе обряды двух самых загадочных сект прошлого — «хлыстов» и «белых голубей». Поговорим о мистических организациях, спиритизме и его разоблачении. И не обойдем вниманием изгоев реформы 17 века — вам предстоит услышать о так называемых згарных домах и участи чудотворной иконы.

Кроме того, вы удивитесь, как легко и изящно сыщики обвели вокруг пальца группу нижегородских фальшивомонетчиков. Узнаете, как товарищи спасали от царских жандармов Феклу Косую — участницу одного из запрещённых движений. А еще я расскажу, какое место в городе имеет непосредственное отношение к отмене крепостного права и о чем был секретный уговор с царем!

Загадочные нижегородцы

Вы узнаете, кто из нижегородцев носил перстень с изображением лампы и какой в этом смысл. Я расскажу, кто планировал стать диктатором государства Российского и перенести в наш город столицу. Поговорим о двух десятках обществ в жизни Максима Горького, тайных и не очень. Несостоявшийся цареубийца, он же любимый ученик Менделеева. Кто это? Кем были хожденцы, сигнальщики и метальщики? О ком ходила слава как о великой провидце? Кто для одних был «мозгом партии», а для других Черным Дьяволом? Об этом и многом другом вы узнаете на встрече!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Горького (ст. метро Горьковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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