Экскурсии от метро в Нижнем Новгороде

Найдено 8 экскурсий в категории «От метро» в Нижнем Новгороде, цены от 534 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
32 отзыва
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 100 за человека
Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
4 июля в 14:00
5 июля в 16:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
12 июля в 20:00
18 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
Завтра в 09:00
9 июля в 08:00
2 800 за человека
Нижний Новгород Максима Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
3 июля в 13:00
4 июля в 10:30
4 600 за всё до 6 чел.
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
5 июля в 11:00
6 июля в 14:00
534 за человека
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Прогулка по необычному району Нижнего Новгорода с посещением заводского музея и кондитерской фабрики
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
1 900 за человека
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
Исследовать богатое промышленное и культурное наследие города
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
    Экскурсия групповая, автобус туркласса, большой, удобный. Отличный гид Ульяна - умница, интересный рассказ о прекрасном городе. Для себя поняла, что
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    лучше выбирать экскурсии индивидуальные, групповые это все таки ходить толпой, но, с другой стороны низкая стоимость. Да, на жд вокзал заезжали, но это всего 15 минут, меня не расстроило.

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Групповая экскурсия в город-пряник Городец
    Огромное спасибо за прекрасную поездку, увидели много нового и интересного не только о народных промыслах, но и об истории России
  • В
    Вячеслав
    17 июня 2024
    Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
    Любовь Валентиновна очень интересный рассказчик, настоящий профессионал, любящий свой город и преданный своей профессии. Мы получили огромное удовольствие и впечатления, которые останутся навсегда
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Нижний Новгород Максима Горького
    Хороший рассказчик, интересный материал. Рекомендую.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
    Были компанией из 6 друзей на экскурсии Сергея. Всем очень понравилось. Манера рассказа непринужденная и познавательная. Рекомендую экскурсию тем кто хочет увидеть другой город, отличный от центральной части.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тайные общества Нижнего Новгорода
    Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
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    общества, мифы, слухи. Экскурсию рекомендую всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и лучше узнать его скрытые тайные истории.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Групповая экскурсия в город-пряник Городец
    В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:) Большое спасибо гиду Елене за увлеченность и
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    искреннюю лоюбовь к своему делу. Прекрасно владеет материалом, интересно и увлекательно его преподносит, отвечает на любые вопросы и переживает за каждого туриста:). Тур организован логично и лаконично. Посещение музея самоваров особенно запало в душу, там тоже низкий поклон экскурсоводу, который с юмором и энтузиазмом повествует об истории прадеда чайника. Единственный недочет - это скомканность по времени. Водитель был так озабочен риском попасть в пробку на обратном пути, что вся экскурсия была сокращена ровно на час! На самостоятельный осмотр было выделено лишь 20 минут, за это время можно было отойти от автобуса лишь в соседний сувенирный. На самостоятельеый осмотр музея самоваров совсем не предусмотрено времени. А этот час (!!!) очень бы пригодился тем, кто любит без суеты пройтись по цветущим улицам старого города. Если бы мы опаздывали, то вопросов не было, но выходит, что этот час был заложен в программу и у нас его просто отняли! От этого грустно…

    В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:)В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:)В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:)В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:)
  • А
    Антонина
    15 мая 2024
    Групповая экскурсия в город-пряник Городец
    Огромное спасибо Елене Викторовне за замечательную экскурсию.
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
    Получили удовольствие от экскурсии, хорошо построен маршрут, а экскурсовод Татьяна погрузила в купеческое прошлое города.
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
    Экскурсия очень понравилась, было интересно, много ходили и смотрели! Если есть желание увидеть другой Нижний Новгород рекоммендую гида и экскурсию!
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    Экскурсию нам провел Сергей, увлекательно рассказывает, шутит и, конечно, много знает про свой город. Очень понравилось, что экскурсии Сергея динамичные, не надо долго стоять на одном месте. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От метро»

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  2. Рождественская улица
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  7. Кремль
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "От метро" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 534 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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