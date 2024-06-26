1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
4 июля в 14:00
5 июля в 16:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
12 июля в 20:00
18 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
Завтра в 09:00
9 июля в 08:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
3 июля в 13:00
4 июля в 10:30
4 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
5 июля в 11:00
6 июля в 14:00
534₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Прогулка по необычному району Нижнего Новгорода с посещением заводского музея и кондитерской фабрики
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
Исследовать богатое промышленное и культурное наследие города
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 июня 2024Экскурсия групповая, автобус туркласса, большой, удобный. Отличный гид Ульяна - умница, интересный рассказ о прекрасном городе. Для себя поняла, что
- ООльга26 июня 2024Огромное спасибо за прекрасную поездку, увидели много нового и интересного не только о народных промыслах, но и об истории России
- ВВячеслав17 июня 2024Любовь Валентиновна очень интересный рассказчик, настоящий профессионал, любящий свой город и преданный своей профессии. Мы получили огромное удовольствие и впечатления, которые останутся навсегда
- ЕЕлена17 июня 2024Хороший рассказчик, интересный материал. Рекомендую.
- ААлександр27 мая 2024Были компанией из 6 друзей на экскурсии Сергея. Всем очень понравилось. Манера рассказа непринужденная и познавательная. Рекомендую экскурсию тем кто хочет увидеть другой город, отличный от центральной части.
- ООльга26 мая 2024Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
- ААнастасия16 мая 2024В целом поездкой осталась очень довольна, есть только одно замечание, но сначала о хорошем!:) Большое спасибо гиду Елене за увлеченность и
- ААнтонина15 мая 2024Огромное спасибо Елене Викторовне за замечательную экскурсию.
- ЕЕвгения6 мая 2024Получили удовольствие от экскурсии, хорошо построен маршрут, а экскурсовод Татьяна погрузила в купеческое прошлое города.
- ААнастасия4 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно, много ходили и смотрели! Если есть желание увидеть другой Нижний Новгород рекоммендую гида и экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От метро»
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