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искреннюю лоюбовь к своему делу. Прекрасно владеет материалом, интересно и увлекательно его преподносит, отвечает на любые вопросы и переживает за каждого туриста:). Тур организован логично и лаконично. Посещение музея самоваров особенно запало в душу, там тоже низкий поклон экскурсоводу, который с юмором и энтузиазмом повествует об истории прадеда чайника. Единственный недочет - это скомканность по времени. Водитель был так озабочен риском попасть в пробку на обратном пути, что вся экскурсия была сокращена ровно на час! На самостоятельный осмотр было выделено лишь 20 минут, за это время можно было отойти от автобуса лишь в соседний сувенирный. На самостоятельеый осмотр музея самоваров совсем не предусмотрено времени. А этот час (!!!) очень бы пригодился тем, кто любит без суеты пройтись по цветущим улицам старого города. Если бы мы опаздывали, то вопросов не было, но выходит, что этот час был заложен в программу и у нас его просто отняли! От этого грустно…