Мои заказы

Нижегородская ярмарка изнутри

Увлекательное путешествие по Нижегородской ярмарке, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о первых технологиях и секретах ярмарочной жизни
Нижегородская ярмарка, перенесённая в 1817 году, была центром торговли и инноваций. На экскурсии раскрываются секреты первых насосных станций и водопровода, удивлявших гостей.

Посетители узнают, как выглядели старинные лавки, что впечатлило Льюиса Кэрролла и как Александр Дюма описывал ярмарочные строения.

Программа интересна как взрослым, так и детям от 6 лет, и предлагает взглянуть на ярмарку глазами известных гостей и оценить технические достижения прошлого
5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Погружение в историю
  • 🚰 Уникальные технологии
  • 📚 Известные гости
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🌉 Старейшие мосты
  • 🏗️ Инженерные конструкции
Нижегородская ярмарка изнутри
Нижегородская ярмарка изнутри
Нижегородская ярмарка изнутри

Что можно увидеть

  • Фонтан перед главным ярмарочным домом
  • Староярмарочный собор
  • Канавинский мост
  • Пакгаузы

Описание экскурсии

В Нижний Новгород в 1817 году из-под Макарьевского монастыря переехала ярмарка. Действовала она два месяца в году — с 15 июля по 15 сентября. Сюда приезжали со всей России и даже из Европы. Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса. Первая канализация, один из первых водопроводов, очистка воды хлором — эти и другие новшества восхищали посетителей крупнейшего торжища. Восхитимся ими и мы:

  • Рассмотрим фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде
  • Поймём, куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий
  • Узнаем, чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая
  • Прочитаем отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец
  • Сравним, похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге
  • Заглянем под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ
  • Вспомним первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки
  • Дойдём до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов.
  • Разберём, как пакгаузы оказались на Стрелке, и при чём здесь новые шуховские башни

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
читать дальшеуменьшить

рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Ж
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
Очень красивые места, грамотно выстроенный маршрут, дополненный интересными фактами из истории и личными знаниями Аси. Экскурсия интересная, яркая, слушая Асю невольно переносишься в те времена, когда жизнь на ярмарке кипела. Благодарю от всей нашей группы за яркие впечатления.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Это был первый раз, когда мы опоздали на экскурсию! День не задался с самого утра, настроение было подпорчено всякими перипетиями, а оставалась последняя экскурсия перед отъездом домой. Мои дочери подростки
читать дальшеуменьшить

дошли на экскурсию уже уставшими и зажарившимися на солнце, да еще и голодными. Короче гремучая смесь… Я попросила Асю сократить экскурсию на полчаса, чтобы мы успели покушать перед поездом. Надо сказать, Ася идеально выдержала тайминг! Адаптировалась по ходу совершенно незаметно для нас и закончила минуту в минуту как мы просили) Это что касается организационных моментов. Рассказ таки увлек мою "гремучую смесь" и по итогу им понравилось. Действительно, рассказ о ярмарке и стрелке и с точки зрения истории давней и с точки зрения свидетеля недавней, но всё-таки истории - самой Аси. Спасибо большое за понимание и индивидуальное отношение к туристам!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ходили на экскурсию с группой 10-классников (12 ребят + 4 взрослых). Очень не повезло с погодой, резко похолодало до +5, еще и дождь шёл, но тем не менее получили удовольствие
читать дальшеуменьшить

и узнали много нового и интересного. Анна отлично рассказывает, много материалов с собой было (планы, чертежи, фотографии), охотно отвечает на вопросы.
Усилитель голоса был очень кстати, т. к. нас все-таки было много - было отлично все слышно.
Отличный способ узнать об истории и современности Нижегородской ярмарки и ее окрестностях. Прошли вокруг главного дома ярмарки, спустились к мостам и узнали об их устройстве, дошли до Стрелки, познакомились с пакгаузами. Из-за погоды пришлось чуть ускориться + у нас был один мальчик на инвалидном кресле - ему к мостам было не спуститься. Но прогулкой мы остались довольны, спасибо Анне!
Потом отогревались в Самоварной на Ярмарке, рекомендуем очень как окончание экскурсии:)

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень интересная захватывающая экскурсия. Мы узнали много нового. Экскурсоводом было показано множество фотографий, погрузивших нас в прошлое.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Благодаря этой экскурсии, мы смогли раскрыть - что представляла из себя самая известная в историческом плане Нижегородская ярмарка, мы как будто очутились на улицах тех лет. А также сумели прогуляться по самому молодому городскому пространству Нижнего - по Стрелке. Спасибо большое Асе за прекрасно проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Очень рады, что попали на Стрелку с экскурсией! Самостоятельно многое было бы не понятно. Ася увлекательно погрузила нас в мир Нижегородской ярмарки и Стрелки, ответила на интересующие вопросы как местный житель. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижегородская ярмарка изнутри»

Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Путешествие в прошлое Нижегородской ярмарки, где оживают истории о любви, удаче и мечтах. Вас ждут удивительные открытия и неожиданные сюрпризы
Начало: На улице Совнаркомовской
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
15 авг в 16:00
16 авг в 11:00
2200 ₽ за человека
Тайны Нижегородской ярмарки
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Как стать купцом Нижегородской ярмарки?
Пешая
На поезде
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Как стать купцом Нижегородской ярмарки?
Погрузиться в жизнь главной оптовой базы на Волге до эпохи железных дорог
Начало: Недалеко от остановки «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
500 ₽ за человека
Нижегородская ярмарка - «карман России»
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Завтра в 14:00
13 авг в 17:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 5800 ₽ за группу