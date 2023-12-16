Главного торжища Российской империи нет уже больше сотни лет, но мы до сих пор можем найти остатки его технической начинки. С помощью иллюстраций мы перенесёмся в прошлое, сравним его с настоящим и даже побываем в будущем. Я объясню, как с точки зрения науки и технологии работали первые в стране насосные станции, водопровод и туалет и почему они появились именно здесь.

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Описание

Что вас ожидает

В Нижний Новгород в 1817 году из-под Макарьевского монастыря переехала ярмарка. Действовала она два месяца в году — с 15 июля по 15 сентября. Сюда приезжали со всей России и даже из Европы. Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса. Первая канализация, один из первых водопроводов, очистка воды хлором — эти и другие новшества восхищали посетителей крупнейшего торжища. Восхитимся ими и мы:

Рассмотрим фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде

фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде Поймём , куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий

, куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий Узнаем , чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая

, чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая Прочитаем отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец

отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец Сравним , похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге

, похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге Заглянем под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ

под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ Вспомним первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки

первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки Дойдём до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов.

до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов. Разберём, как пакгаузы оказались на Стрелке, и при чём здесь новые шуховские башни

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет