Нижегородская ярмарка, перенесённая в 1817 году, была центром торговли и инноваций. На экскурсии раскрываются секреты первых насосных станций и водопровода, удивлявших гостей.
Посетители узнают, как выглядели старинные лавки, что впечатлило Льюиса Кэрролла и как Александр Дюма описывал ярмарочные строения.
Программа интересна как взрослым, так и детям от 6 лет, и предлагает взглянуть на ярмарку глазами известных гостей и оценить технические достижения прошлого
Посетители узнают, как выглядели старинные лавки, что впечатлило Льюиса Кэрролла и как Александр Дюма описывал ярмарочные строения.
Программа интересна как взрослым, так и детям от 6 лет, и предлагает взглянуть на ярмарку глазами известных гостей и оценить технические достижения прошлого
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю
- 🚰 Уникальные технологии
- 📚 Известные гости
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🌉 Старейшие мосты
- 🏗️ Инженерные конструкции
Что можно увидеть
- Фонтан перед главным ярмарочным домом
- Староярмарочный собор
- Канавинский мост
- Пакгаузы
Описание экскурсии
В Нижний Новгород в 1817 году из-под Макарьевского монастыря переехала ярмарка. Действовала она два месяца в году — с 15 июля по 15 сентября. Сюда приезжали со всей России и даже из Европы. Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса. Первая канализация, один из первых водопроводов, очистка воды хлором — эти и другие новшества восхищали посетителей крупнейшего торжища. Восхитимся ими и мы:
- Рассмотрим фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде
- Поймём, куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий
- Узнаем, чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая
- Прочитаем отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец
- Сравним, похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге
- Заглянем под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ
- Вспомним первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки
- Дойдём до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов.
- Разберём, как пакгаузы оказались на Стрелке, и при чём здесь новые шуховские башни
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
С этой экскурсии началось наше знакомство с Нижнем Новгородом.
Очень красивые места, грамотно выстроенный маршрут, дополненный интересными фактами из истории и личными знаниями Аси. Экскурсия интересная, яркая, слушая Асю невольно переносишься в те времена, когда жизнь на ярмарке кипела. Благодарю от всей нашей группы за яркие впечатления.
Очень красивые места, грамотно выстроенный маршрут, дополненный интересными фактами из истории и личными знаниями Аси. Экскурсия интересная, яркая, слушая Асю невольно переносишься в те времена, когда жизнь на ярмарке кипела. Благодарю от всей нашей группы за яркие впечатления.
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Это был первый раз, когда мы опоздали на экскурсию! День не задался с самого утра, настроение было подпорчено всякими перипетиями, а оставалась последняя экскурсия перед отъездом домой. Мои дочери подростки
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Н
Ходили на экскурсию с группой 10-классников (12 ребят + 4 взрослых). Очень не повезло с погодой, резко похолодало до +5, еще и дождь шёл, но тем не менее получили удовольствие
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Очень интересная захватывающая экскурсия. Мы узнали много нового. Экскурсоводом было показано множество фотографий, погрузивших нас в прошлое.
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Благодаря этой экскурсии, мы смогли раскрыть - что представляла из себя самая известная в историческом плане Нижегородская ярмарка, мы как будто очутились на улицах тех лет. А также сумели прогуляться по самому молодому городскому пространству Нижнего - по Стрелке. Спасибо большое Асе за прекрасно проведенное время.
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Очень рады, что попали на Стрелку с экскурсией! Самостоятельно многое было бы не понятно. Ася увлекательно погрузила нас в мир Нижегородской ярмарки и Стрелки, ответила на интересующие вопросы как местный житель. Рекомендую!
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