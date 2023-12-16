Техническая начинка Нижегородской ярмарки

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Погулять по главному рынку России и Европы и узнать, чем он привлекал торговцев и покупателей

Главного торжища Российской империи нет уже больше сотни лет, но мы до сих пор можем найти остатки его технической начинки. С помощью иллюстраций мы перенесёмся в прошлое, сравним его с настоящим и даже побываем в будущем.

Я объясню, как с точки зрения науки и технологии работали первые в стране насосные станции, водопровод и туалет и почему они появились именно здесь.
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Техническая начинка Нижегородской ярмарки
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

В Нижний Новгород в 1817 году из-под Макарьевского монастыря переехала ярмарка. Действовала она два месяца в году — с 15 июля по 15 сентября. Сюда приезжали со всей России и даже из Европы. Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса. Первая канализация, один из первых водопроводов, очистка воды хлором — эти и другие новшества восхищали посетителей крупнейшего торжища. Восхитимся ими и мы:

  • Рассмотрим фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде
  • Поймём, куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий
  • Узнаем, чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая
  • Прочитаем отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец
  • Сравним, похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге
  • Заглянем под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ
  • Вспомним первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки
  • Дойдём до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов.
  • Разберём, как пакгаузы оказались на Стрелке, и при чём здесь новые шуховские башни

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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