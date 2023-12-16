Погулять по главному рынку России и Европы и узнать, чем он привлекал торговцев и покупателей
Главного торжища Российской империи нет уже больше сотни лет, но мы до сих пор можем найти остатки его технической начинки. С помощью иллюстраций мы перенесёмся в прошлое, сравним его с настоящим и даже побываем в будущем.
Я объясню, как с точки зрения науки и технологии работали первые в стране насосные станции, водопровод и туалет и почему они появились именно здесь.
Я объясню, как с точки зрения науки и технологии работали первые в стране насосные станции, водопровод и туалет и почему они появились именно здесь.
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Описание
Что вас ожидает
В Нижний Новгород в 1817 году из-под Макарьевского монастыря переехала ярмарка. Действовала она два месяца в году — с 15 июля по 15 сентября. Сюда приезжали со всей России и даже из Европы. Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса. Первая канализация, один из первых водопроводов, очистка воды хлором — эти и другие новшества восхищали посетителей крупнейшего торжища. Восхитимся ими и мы:
- Рассмотрим фонтан перед главным ярмарочным домом — один из старейших в Нижнем Новгороде
- Поймём, куда делись все лавки, и посмотрим на пару оставшихся зданий
- Узнаем, чем здесь торговали, и почему процесс начинался с чая
- Прочитаем отзывы гостей торжища и поймём, что особенно впечатлило Льюиса Кэрролла во время визита на Нижегородскую ярмарку, чем остался недоволен Александр Сергеевич Пушкин и как описывал ярмарочные строения Александр Дюма-отец
- Сравним, похож ли Староярмарочный собор на ещё одно творение архитектора Огюста Монферра в Санкт-Петербурге
- Заглянем под старейший мост Нижнего Новгорода — Канавинский — и на основе его конструкции разберёмся в работе арочных переправ
- Вспомним первый в России плашкоутный мост, который построили специально для ярмарки
- Дойдём до самых старых опорных металлических конструкций в России — пакгаузов.
- Разберём, как пакгаузы оказались на Стрелке, и при чём здесь новые шуховские башни
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного ярмарочного дома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 453 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
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