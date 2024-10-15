Пакгаузы – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде, цены от 1250 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Нижегородская ярмарка изнутри
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская ярмарка изнутри
Увлекательное путешествие по Нижегородской ярмарке, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о первых технологиях и секретах ярмарочной жизни
Начало: У главного ярмарочного дома
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
от 3900 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
Завтра в 06:00
21 янв в 06:00
87006960 за всё до 3 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Расписание: в субботу в 18:00
8 фев в 18:00
15 фев в 18:00
1250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    15 октября 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Ходили на экскурсию с группой 10-классников (12 ребят + 4 взрослых). Очень не повезло с погодой, резко похолодало до +5,
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    еще и дождь шёл, но тем не менее получили удовольствие и узнали много нового и интересного. Анна отлично рассказывает, много материалов с собой было (планы, чертежи, фотографии), охотно отвечает на вопросы. Усилитель голоса был очень кстати, т. к. нас все-таки было много - было отлично все слышно. Отличный способ узнать об истории и современности Нижегородской ярмарки и ее окрестностях. Прошли вокруг главного дома ярмарки, спустились к мостам и узнали об их устройстве, дошли до Стрелки, познакомились с пакгаузами. Из-за погоды пришлось чуть ускориться + у нас был один мальчик на инвалидном кресле - ему к мостам было не спуститься. Но прогулкой мы остались довольны, спасибо Анне! Потом отогревались в Самоварной на Ярмарке, рекомендуем очень как окончание экскурсии:)

  • А
    Анна
    25 августа 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Великолепная экскурсия! Очень глубокие знания как исторических, так и современных событий города, позволяют Асе увлечь слушателей разных возрастов! Огромное спасибо!!!
  • О
    Ольга
    18 июля 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Ася! Несмотря на очень жаркую погоду, маршрут был очень насыщенным и интересным! Рекомендую! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пакгаузы»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Рождественская улица
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  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в январе 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Пакгаузы" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 6960 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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