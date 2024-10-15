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еще и дождь шёл, но тем не менее получили удовольствие и узнали много нового и интересного. Анна отлично рассказывает, много материалов с собой было (планы, чертежи, фотографии), охотно отвечает на вопросы. Усилитель голоса был очень кстати, т. к. нас все-таки было много - было отлично все слышно. Отличный способ узнать об истории и современности Нижегородской ярмарки и ее окрестностях. Прошли вокруг главного дома ярмарки, спустились к мостам и узнали об их устройстве, дошли до Стрелки, познакомились с пакгаузами. Из-за погоды пришлось чуть ускориться + у нас был один мальчик на инвалидном кресле - ему к мостам было не спуститься. Но прогулкой мы остались довольны, спасибо Анне! Потом отогревались в Самоварной на Ярмарке, рекомендуем очень как окончание экскурсии:)