2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская ярмарка изнутри
Увлекательное путешествие по Нижегородской ярмарке, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о первых технологиях и секретах ярмарочной жизни
Начало: У главного ярмарочного дома
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
от 3900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
Завтра в 06:00
21 янв в 06:00
87006960₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Расписание: в субботу в 18:00
8 фев в 18:00
15 фев в 18:00
1250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда15 октября 2024Ходили на экскурсию с группой 10-классников (12 ребят + 4 взрослых). Очень не повезло с погодой, резко похолодало до +5,
- ААнна25 августа 2024Великолепная экскурсия! Очень глубокие знания как исторических, так и современных событий города, позволяют Асе увлечь слушателей разных возрастов! Огромное спасибо!!!
- ООльга18 июля 2024Очень понравилась экскурсия и наш гид Ася! Несмотря на очень жаркую погоду, маршрут был очень насыщенным и интересным! Рекомендую! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пакгаузы»
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