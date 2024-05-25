Шопинг в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Шопинг» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
«В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
«Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли»
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340 за всё до 10 чел.
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
«Вы не только прогуляетесь по городу, но и заглянете в один из таких домов, чтобы послушать, как на Руси жилось торговцам»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Тайны Нижегородской ярмарки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
«Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Нижегородская ярмарка изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижегородская ярмарка изнутри
Погулять по главному рынку России и Европы и узнать, чем он привлекал торговцев и покупателей
Начало: У главного ярмарочного дома
«Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    25 мая 2024
    Нижегородская ярмарка - «карман России»
    Очень информативная и интересная экскурсия. Время прошло незаметно.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Нижегородская ярмарка - «карман России»
    Погода выдалась очень холодная и сидеть бы дома, закутавшись в одеяло. Мы записались на экскурсию к Павлу, начитавшись отзывов в
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    интернете. Если бы были без экскурсовода, то просто бы пробежались по какой-то площади и всё. Павел с таким интересом нам поведал историю ярмарки, рассказав интересные факты и фотографии прошлого времени, что мы стали другими глазами смотреть на окружающую нас действительсть. Павел, благодарим вас за приятно проведенное время с нашей семьей. Рекомендую!!!!

    Погода выдалась очень холодная и сидеть бы дома, закутавшись в одеяло. Мы записались на экскурсию к Павлу, начитавшись отзывов в интернете
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Нижегородская ярмарка - «карман России»
    Нам все понравилось (2 взрослых и ребенок 9 лет). Интересная экскурсия, рекомендую.
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Благодаря этой экскурсии, мы смогли раскрыть - что представляла из себя самая известная в историческом плане Нижегородская ярмарка, мы как
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    будто очутились на улицах тех лет. А также сумели прогуляться по самому молодому городскому пространству Нижнего - по Стрелке. Спасибо большое Асе за прекрасно проведенное время.

  • О
    Ольга
    29 января 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Очень понравилось, экскурсовод замечательный, только очень холодно было и мы расстались немного раньше, но мы бы с удовольствием ещё бы продолжили.
  • Н
    Наталья
    12 января 2024
    Нижегородская ярмарка изнутри
    Спасибо огромное.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
    Спасибо Дарье за отличную экскурсию. Настоящему профи даже сильный мороз не помеха.
  • И
    Ирина
    13 ноября 2023
    Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
    Мы с семьей были на экскурсии с Дарьей. Все очень понравилось. Несмотря на холодную погоду, Дарья сумела нас заинтересовать своим рассказом, время пролетело незаметно. Экскурсия длилась дольше на пол-часа и расставаться не хотелось. Спасибо большое!
  • К
    Константин
    28 сентября 2023
    Тайны Нижегородской ярмарки
    Очень интересная экскурсия! Рекомендую.
  • Л
    Лилия
    27 августа 2023
    Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
    Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка! На экскурсии узнала много
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    интересных фактов, которые очень заинтересовали и сподвигли меня почитать дополнительную литературу уже после экскурсии. Благодаря таким одаренным гидам много узнаешь о наших традициях и то, что все в этом мире давно придумано! Локация все интересные, экскурсия насыщенная! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию!

    Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Шопинг»

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  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
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  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Шопинг" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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