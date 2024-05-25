1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
«В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
«Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли»
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
«Вы не только прогуляетесь по городу, но и заглянете в один из таких домов, чтобы послушать, как на Руси жилось торговцам»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
«Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская ярмарка изнутри
Погулять по главному рынку России и Европы и узнать, чем он привлекал торговцев и покупателей
Начало: У главного ярмарочного дома
«Естественно, здесь старались устроить торговлю и быт в соответствии с лучшими образцами технического прогресса»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail25 мая 2024Очень информативная и интересная экскурсия. Время прошло незаметно.
- ООльга28 апреля 2024Погода выдалась очень холодная и сидеть бы дома, закутавшись в одеяло. Мы записались на экскурсию к Павлу, начитавшись отзывов в
- ЕЕлена16 апреля 2024Нам все понравилось (2 взрослых и ребенок 9 лет). Интересная экскурсия, рекомендую.
- ААлександр5 апреля 2024Благодаря этой экскурсии, мы смогли раскрыть - что представляла из себя самая известная в историческом плане Нижегородская ярмарка, мы как
- ООльга29 января 2024Очень понравилось, экскурсовод замечательный, только очень холодно было и мы расстались немного раньше, но мы бы с удовольствием ещё бы продолжили.
- ННаталья12 января 2024Спасибо огромное.
- ТТатьяна7 января 2024Спасибо Дарье за отличную экскурсию. Настоящему профи даже сильный мороз не помеха.
- ИИрина13 ноября 2023Мы с семьей были на экскурсии с Дарьей. Все очень понравилось. Несмотря на холодную погоду, Дарья сумела нас заинтересовать своим рассказом, время пролетело незаметно. Экскурсия длилась дольше на пол-часа и расставаться не хотелось. Спасибо большое!
- ККонстантин28 сентября 2023Очень интересная экскурсия! Рекомендую.
- ЛЛилия27 августа 2023Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка! На экскурсии узнала много
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Шопинг»
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