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интернете. Если бы были без экскурсовода, то просто бы пробежались по какой-то площади и всё. Павел с таким интересом нам поведал историю ярмарки, рассказав интересные факты и фотографии прошлого времени, что мы стали другими глазами смотреть на окружающую нас действительсть. Павел, благодарим вас за приятно проведенное время с нашей семьей. Рекомендую!!!!