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Описание
Что вас ожидает
Исторический центр города: по следам пушистых!
Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода. Я расскажу, что происходило здесь в царскую, советскую эпохи и в наши дни. Мы посмотрим на драматический театр им. А. М. Горького, увидим Государственный банк, похожий на сказочный замок, Музей художественных промыслов, кукольный театр и другие интересные постройки. А по пути поговорим о знаменитых жителях города — от Максима Горького до Ивана Кулибина.
Кошачьи хроники Нижнего
Вы удивитесь, как часто в исторический образ города вплетаются скульптуры и арт-объекты, посвященные кошкам:
Увидите дом, где в юности жил Горький, и рассмотрите скульптуру по мотивам его поучительной сказки.
Найдете еще одну оригинальную скульптурную композицию из жизни кошек, которую может заметить только внимательный прохожий. Разберемся, откуда она взялась!
Встретите забавного котенка, услышите историю его появления и потрете ему нос «на удачу».
Узнаете, как в Нижнем Новгороде появилась библиотека «Кота Мурлыки».
Народное творчество тоже не обойдем стороной: я покажу вам симпатичное граффити с котиком.
Вторая часть нашей прогулки пройдет в нижегородском котокафе — здесь вы встретитесь с очаровательными котиками, сможете поиграть с ними и устроить себе сеанс «кототерапии».
Организационные детали
Пешеходная часть экскурсии длится примерно 1,5 часа и еще 1 час – посещение котокафе. В стоимость экскурсии входит стоимость 1 часа посещения котокафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Добрый день! Давайте знакомиться! Меня зовут Нина. Люблю свой город и хочу передать свою любовь моим гостям. Я доброжелательна, легко нахожу контакт с людьми, люблю детей и они отвечают мне взаимностью. Хотела бы вам передать не 100% знаний и о месте, не загружая датами и числами, а развлечь и оставить приятные и теплые воспоминания об экскурсии.