Усатый-полосатый Нижний Новгород

Экскурсия для детей и взрослых по центру города: про нижегородских кошек, любовь и доброту

Пушистых обитателей Нижнего Новгорода так любят, что то и дело посвящают им скульптуры, граффити и целые кафе! Приглашаю вас пройти кошачьими тропками по центру города: мы выясним, как с котиками связаны Максим Горький и местный градоначальник, отыщем ироничные и трогательные арт-объекты, а после пообщаемся с хвостатыми вживую в нижегородском котокафе.
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Усатый-полосатый Нижний Новгород
Ближайшие даты:
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр города: по следам пушистых!

Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода. Я расскажу, что происходило здесь в царскую, советскую эпохи и в наши дни. Мы посмотрим на драматический театр им. А. М. Горького, увидим Государственный банк, похожий на сказочный замок, Музей художественных промыслов, кукольный театр и другие интересные постройки. А по пути поговорим о знаменитых жителях города — от Максима Горького до Ивана Кулибина.

Кошачьи хроники Нижнего

Вы удивитесь, как часто в исторический образ города вплетаются скульптуры и арт-объекты, посвященные кошкам:

  • Увидите дом, где в юности жил Горький, и рассмотрите скульптуру по мотивам его поучительной сказки.
  • Найдете еще одну оригинальную скульптурную композицию из жизни кошек, которую может заметить только внимательный прохожий. Разберемся, откуда она взялась!
  • Встретите забавного котенка, услышите историю его появления и потрете ему нос «на удачу».
  • Узнаете, как в Нижнем Новгороде появилась библиотека «Кота Мурлыки».
  • Народное творчество тоже не обойдем стороной: я покажу вам симпатичное граффити с котиком.

Вторая часть нашей прогулки пройдет в нижегородском котокафе — здесь вы встретитесь с очаровательными котиками, сможете поиграть с ними и устроить себе сеанс «кототерапии».

Организационные детали

Пешеходная часть экскурсии длится примерно 1,5 часа и еще 1 час – посещение котокафе. В стоимость экскурсии входит стоимость 1 часа посещения котокафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️НеобычныеБольшая Покровская улица🗽Популярные местаУлицы и переулки👩‍👧‍👦Для детейНовые

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек
По договорённости
4 500 за всё до 10 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
По договорённости
от 6 000 за всё до 3 чел.
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород - центр Приволжья, основанный князем Юрием Всеволодовичем примерно
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
5
1 отзыв
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
ул. Большая Покровская, 52, Нижний Новгород
900 за 1 человека
Нижний Новгород в старой открытке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Нижний Новгород в старой открытке
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек
По договорённости
5 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода
Площадь Минина и Пожарского, у памятника Минину
5 000 за всё до 6 чел.
Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
Увлекательная пешеходная или авто-пешеходная 3-часовая экскурсия. Открывает гостям города старинный Нижний Новгород
площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
1 ноя
2 ноя
3 ноя
7 ноя
от 3 500 за всё до 10 чел.
Парадный город - обзорная экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
11 отзывов
Парадный город - обзорная экскурсия
Центр Нижнего Новгорода - подарок для любого туриста
Большая Покровская ул. , 26, Нижний Новгород
от 3 900 за всё до 5 чел.
За шесть часов по Нижнему Новгороду
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
4
4 отзыва
За шесть часов по Нижнему Новгороду
Приглашаем вас в расширенную ознакомительную экскурсию по исторической части города Нижнего Новгорода
пл. Ленина
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
1 950 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Пешеходная экскурсия по самой красивой улицы Нижнего Новгорода - улицы Рождественской
По договорённости
3 500 за 1 человека
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.9
104 отзыва
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
6 ноя
7 ноя
9 ноя
10 ноя
43003 870 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ