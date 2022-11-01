Пушистых обитателей Нижнего Новгорода так любят, что то и дело посвящают им скульптуры, граффити и целые кафе! Приглашаю вас пройти кошачьими тропками по центру города: мы выясним, как с котиками связаны Максим Горький и местный градоначальник, отыщем ироничные и трогательные арт-объекты, а после пообщаемся с хвостатыми вживую в нижегородском котокафе.

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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр города: по следам пушистых!

Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода. Я расскажу, что происходило здесь в царскую, советскую эпохи и в наши дни. Мы посмотрим на драматический театр им. А. М. Горького, увидим Государственный банк, похожий на сказочный замок, Музей художественных промыслов, кукольный театр и другие интересные постройки. А по пути поговорим о знаменитых жителях города — от Максима Горького до Ивана Кулибина.

Кошачьи хроники Нижнего

Вы удивитесь, как часто в исторический образ города вплетаются скульптуры и арт-объекты, посвященные кошкам:

Увидите дом, где в юности жил Горький, и рассмотрите скульптуру по мотивам его поучительной сказки.

Найдете еще одну оригинальную скульптурную композицию из жизни кошек, которую может заметить только внимательный прохожий. Разберемся, откуда она взялась!

Встретите забавного котенка, услышите историю его появления и потрете ему нос «на удачу».

Узнаете, как в Нижнем Новгороде появилась библиотека «Кота Мурлыки».

Народное творчество тоже не обойдем стороной: я покажу вам симпатичное граффити с котиком.

Вторая часть нашей прогулки пройдет в нижегородском котокафе — здесь вы встретитесь с очаровательными котиками, сможете поиграть с ними и устроить себе сеанс «кототерапии».

Организационные детали

Пешеходная часть экскурсии длится примерно 1,5 часа и еще 1 час – посещение котокафе. В стоимость экскурсии входит стоимость 1 часа посещения котокафе.