Описание Фото Ответы на вопросы Мы начнем с прогулки по Кремлю: древние стены и башни, панорамы слияния Оки и Волги.



Далее на автобусе увидим ключевые места города: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, площадь Минина, набережную и грандиозную Нижегородскую ярмарку. Завершим экскурсию вечерней прогулкой по Большой Покровской. В свете фонарей эта пешеходная улица с её историческими зданиями выглядит особенно атмосферно.

НижегородИнТур Ваш гид в Нижнем Новгороде Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа На чём проводится На автобусе Когда Со вторника по субботу включительно в 17:30 1500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Мы начнем с пешеходной экскурсии по территории Нижегородского Кремля. Это будет увлекательное путешествие в историю древней крепости, где вы сможете увидеть величественные белокаменные стены и башни, посетить смотровые площадки с потрясающими видами на слияние Оки и Волги. После мы пересядем в автобус и отправимся в путешествие по исторической части Нижнего Новгорода. Вы познакомитесь с самыми знаковыми местами города: величественной Чкаловской лестницей, монументальным собором Александра Невского, площадью Минина и Пожарского с её историческим памятником, живописной Нижневолжской набережной с потрясающими видами на Волгу и масштабным комплексом Нижегородской ярмарки, где вы узнаете об истории крупнейшей торговой площадки Российской империи. Завершит экскурсию вечерняя прогулка по Большой Покровской — это волшебное путешествие по главной пешеходной улице города, где каждый уголок дышит историей. В свете вечерних огней знаменитая «Покровка» предстаёт во всём своём великолепии: нарядные фасады исторических зданий, изящные фонари, атмосферные кафе и уютные скверы создают неповторимую атмосферу, а увлекательный рассказ гида раскроет тайны старинной улицы и её знаковые места.

Со вторника по субботу включительно в 17:30 Выбрать дату