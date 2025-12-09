Мы начнем с прогулки по Кремлю: древние стены и башни, панорамы слияния Оки и Волги.
Описание экскурсииМы начнем с пешеходной экскурсии по территории Нижегородского Кремля. Это будет увлекательное путешествие в историю древней крепости, где вы сможете увидеть величественные белокаменные стены и башни, посетить смотровые площадки с потрясающими видами на слияние Оки и Волги. После мы пересядем в автобус и отправимся в путешествие по исторической части Нижнего Новгорода. Вы познакомитесь с самыми знаковыми местами города: величественной Чкаловской лестницей, монументальным собором Александра Невского, площадью Минина и Пожарского с её историческим памятником, живописной Нижневолжской набережной с потрясающими видами на Волгу и масштабным комплексом Нижегородской ярмарки, где вы узнаете об истории крупнейшей торговой площадки Российской империи. Завершит экскурсию вечерняя прогулка по Большой Покровской — это волшебное путешествие по главной пешеходной улице города, где каждый уголок дышит историей. В свете вечерних огней знаменитая «Покровка» предстаёт во всём своём великолепии: нарядные фасады исторических зданий, изящные фонари, атмосферные кафе и уютные скверы создают неповторимую атмосферу, а увлекательный рассказ гида раскроет тайны старинной улицы и её знаковые места.
Со вторника по субботу включительно в 17:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский Кремль
- Место слияния Оки и Волги - Стрелка
- Нижегородская ярмарка
- Собор Александра Невского
- Ул. Рождественская
- Собор Пресвятой Богородицы
- Нижневолжская набережная
- Знаменитые площади города
- Памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову
- Михайло-Архангельский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Большая Покровская д. 2
Завершение: Ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по субботу включительно в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
