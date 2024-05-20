Спасибо большое за вечернюю прогулку по Кремлю. Мы приехали в Нижний на конференцию, времени было очень мало. Благодаря вам и гиду Ирине мы насладились видами города, посмотрели на вечерний Н. Новгород с колокольни, узнали много фактов об истории и архитектуре, а также мифы и легенды, связанные с 800-летней жизнью одного из красивейших городов России.