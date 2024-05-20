Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню

Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю! Вы увидите все его знаковые места: Плац-парадную площадь, Арсенал и Михаило-Архангельский собор.

А также подниметесь на лифте на самую высокую смотровую площадку города, расположенную в Спасо-Преображенской колокольне. И полюбуетесь чарующими нижегородскими видами в закатных лучах солнца.
5
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Ближайшие даты:
Время начала: 18:15, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь Минина и Пожарского — главную площадь города.
  • Дом военного губернатора — памятник эпохи Николая I.
  • Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку.
  • Арсенал — центр современного искусства, где раньше хранилось оружие.
  • Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля.
  • Михаило-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма.
  • Бронзовый макет Нижнего Новгорода начала 20 века.

Вы узнаете:

  • Как начиналась история Нижнего Новгорода.
  • Как строилась неприступная каменная крепость, стоявшая на страже русских земель.
  • Какие тайны скрывают стены, башни и подземелья кремля.
  • Что известно о приключениях Николая I в Нижнем Новгороде.
  • Какие подвиги совершали нижегородцы.
  • Какие необычные истории любви случались с жителями и гостями города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Билеты на колокольню включены в стоимость. Остальные достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 350 ₽
Дети до 16 лет1 300 ₽
Пенсионеры1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ксения
20 мая 2024
19 мая были на экскурсии,, Вечерний Нижегородский Кремль". Интересная, увлекательная экскурсия. Любовь - прекрасный экскурсовод. Вновь про Кремль узнала что-то новое. Большое спасибо!
Д
20 мая 2024
Было очень интересно и комфортно по маршруту. Рассказчик с удовольствием отвечал на доп. вопросы. Рекомендую однозначно!
Надежда
11 мая 2024
Несмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсия понравилсь. Потом, конечно, еще вернулись в Кремль, чтобы пройти по стенам.
Несмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсияНесмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсияНесмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсияНесмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсия
М
9 мая 2024
Очень интересно и познавательно. Экскурсовод отличный. Рекомендую!
В
7 мая 2024
Экскурсия понравилась разнообразием материала и выбором мест - в пределах Кремля, но при этом в отдалении от основных людских масс. Было комфортно и интересно. Спасибо экскурсоводу!
Г
3 мая 2024
Действительно, прогулка душевная.
Группа была небольшая, но очень заинтересованная, задавали много вопросов и на все получили исчерпывающий ответ. Подъем на колокольню впечатлил, нам повезло - был праздник и каждый час приходил звонарь. Я впервые воочию увидела, как звонят в колокола. И как бонус от природы - потрясающей красоты закат.
Е
30 мар 2024
Спасибо большое за вечернюю прогулку по Кремлю. Мы приехали в Нижний на конференцию, времени было очень мало. Благодаря вам и гиду Ирине мы насладились видами города, посмотрели на вечерний Н. Новгород с колокольни, узнали много фактов об истории и архитектуре, а также мифы и легенды, связанные с 800-летней жизнью одного из красивейших городов России.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураВечерниеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНижегородский КремльПопулярные местаСмотровые площадкиДля студентовСамое главноеКремль

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Сегодня в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам