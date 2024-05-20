Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю! Вы увидите все его знаковые места: Плац-парадную площадь, Арсенал и Михаило-Архангельский собор.
А также подниметесь на лифте на самую высокую смотровую площадку города, расположенную в Спасо-Преображенской колокольне. И полюбуетесь чарующими нижегородскими видами в закатных лучах солнца.
А также подниметесь на лифте на самую высокую смотровую площадку города, расположенную в Спасо-Преображенской колокольне. И полюбуетесь чарующими нижегородскими видами в закатных лучах солнца.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:15, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Минина и Пожарского — главную площадь города.
- Дом военного губернатора — памятник эпохи Николая I.
- Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку.
- Арсенал — центр современного искусства, где раньше хранилось оружие.
- Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля.
- Михаило-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма.
- Бронзовый макет Нижнего Новгорода начала 20 века.
Вы узнаете:
- Как начиналась история Нижнего Новгорода.
- Как строилась неприступная каменная крепость, стоявшая на страже русских земель.
- Какие тайны скрывают стены, башни и подземелья кремля.
- Что известно о приключениях Николая I в Нижнем Новгороде.
- Какие подвиги совершали нижегородцы.
- Какие необычные истории любви случались с жителями и гостями города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Билеты на колокольню включены в стоимость. Остальные достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 350 ₽
|Дети до 16 лет
|1 300 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2048 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведёте время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите всё самое лучшее.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
20 мая 2024
19 мая были на экскурсии,, Вечерний Нижегородский Кремль". Интересная, увлекательная экскурсия. Любовь - прекрасный экскурсовод. Вновь про Кремль узнала что-то новое. Большое спасибо!
Д
Дмитрий
20 мая 2024
Было очень интересно и комфортно по маршруту. Рассказчик с удовольствием отвечал на доп. вопросы. Рекомендую однозначно!
Надежда
11 мая 2024
Несмотря на проблемы с погодой (начинавшийся дождь и почти ураган) нам было очень интересно и экскурсия понравилсь. Потом, конечно, еще вернулись в Кремль, чтобы пройти по стенам.
М
Максим
9 мая 2024
Очень интересно и познавательно. Экскурсовод отличный. Рекомендую!
В
Виктория
7 мая 2024
Экскурсия понравилась разнообразием материала и выбором мест - в пределах Кремля, но при этом в отдалении от основных людских масс. Было комфортно и интересно. Спасибо экскурсоводу!
Г
Галина
3 мая 2024
Действительно, прогулка душевная.
Группа была небольшая, но очень заинтересованная, задавали много вопросов и на все получили исчерпывающий ответ. Подъем на колокольню впечатлил, нам повезло - был праздник и каждый час приходил звонарь. Я впервые воочию увидела, как звонят в колокола. И как бонус от природы - потрясающей красоты закат.
Группа была небольшая, но очень заинтересованная, задавали много вопросов и на все получили исчерпывающий ответ. Подъем на колокольню впечатлил, нам повезло - был праздник и каждый час приходил звонарь. Я впервые воочию увидела, как звонят в колокола. И как бонус от природы - потрясающей красоты закат.
Е
Елена
30 мар 2024
Спасибо большое за вечернюю прогулку по Кремлю. Мы приехали в Нижний на конференцию, времени было очень мало. Благодаря вам и гиду Ирине мы насладились видами города, посмотрели на вечерний Н. Новгород с колокольни, узнали много фактов об истории и архитектуре, а также мифы и легенды, связанные с 800-летней жизнью одного из красивейших городов России.
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