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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

4.4
386 отзывов
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности 🏛️.

Это удобно для тех, кто впервые в Нижнем Новгороде или если для знакомства с городом у вас 1 день.

Вы увидите Нижегородский кремль, старинные храмы и полюбуетесь городом с обзорной площадки.

Мы совмещаем автобусную поездку и пешеходный маршрут, чтобы оставить больше времени на осмотр достопримечательностей.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • улицы: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская
  • Верхне и Нижне -Волжская набережные
  • площади: Минина и Пожарского, М. Горького, Сенная
  • Строгановская (Рождественская) церковь
  • Нижегородский Кремль
Экскурсия «Город над Волгой и Окой» (с посещением Нижегородского Кремля)
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду познакомит вас с историей 📖 города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода.

Экскурсионная программа:

  • Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне - и Нижне -Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.
  • Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь ⛪ — памятник архитектуры ХVII века.
В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, вы совершите увлекательную пешеходную прогулку 👣 по Нижегородскому Кремлю — где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина
Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед вами еще раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание.
Начало
🚩 ул. Большая Покровская, 1
Место завершения
🏁 пл. Минина
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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386 отзывов оставили туристы

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