Экскурсия «Город над Волгой и Окой» (с посещением Нижегородского Кремля)

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду познакомит вас с историей 📖 города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода.

Экскурсионная программа:

Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне - и Нижне -Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.

Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь ⛪ — памятник архитектуры ХVII века.

В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, вы совершите увлекательную пешеходную прогулку 👣 по Нижегородскому Кремлю — где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина

Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед вами еще раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.