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Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

4.3
27 отзывов
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Прекрасное время для прогулок — темная часть суток.

Ночные экскурсии 🧭 по Нижнему Новгороду — это увлекательное приключение и возможность осмотреть давно известные достопримечательности 🏛️ с другой точки зрения.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 600 ₽ за человека

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Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Нижегородский Кремль
  • Нижегородская Ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Строгановская церковь
  • Улица Большая Покровская
Вечерняя таинственность и мощь старинного городаНижний Новгород — один из красивейших городов России. Особую привлекательность город 🏙️ приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой. В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.
Нижегородский Кремль — подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое — всё это непередаваемая красота Нижнего.
Экскурсионная программа:Во время экскурсии 🧭 мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода. Полюбуемся красивыми 🤩 видами с разных ракурсов. Благодаря подсветке, со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион 🏟️ Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы… Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Большая Покровская, 1
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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27 отзывов оставили туристы

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