Вечерняя таинственность и мощь старинного городаНижний Новгород — один из красивейших городов России. Особую привлекательность город 🏙️ приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой. В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.

Нижегородский Кремль — подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое — всё это непередаваемая красота Нижнего.

Экскурсионная программа:Во время экскурсии 🧭 мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода. Полюбуемся красивыми 🤩 видами с разных ракурсов. Благодаря подсветке, со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион 🏟️ Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы… Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь