Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по новогоднему Нижегородскому Кремлю.
Мы прогуляемся по древним стенам, раскроем секреты башен и почувствуем атмосферу настоящей крепости, украшенной к празднику.
А затем отправимся на уютный мастер-класс в теплую мастерскую, где вы создадите своими руками уникальный новогодний сувенир — изящный керамический колокольчик, расписной пряник или символ наступающего года.
Описание мастер-класса
Сначала вас ждет погружение в историю нижегородского Кремля: вы не просто увидите все башни, но и прикоснетесь к подлинной кладке XVI века, узнаете тайны оборонительных сооружений, услышите легенды о защитнице крепости — отважной Алене, и даже сможете «прочитать» историю древних стен руками, угадывая знаменитые нижегородские промыслы. А затем — творческая часть в уютной мастерской! Здесь вы создадите свой уникальный новогодний сувенир на память: изящный керамический колокольчик в виде кремлевской башни, расписной пряник или фигурку символа наступающего года. Каждый унесет с собой не просто подарок, а частичку новогоднего волшебства Нижнего Новгорода. Важная информация:
Оплата до начала мастер-класса • Стоимость указана за группу до 8 человек • По желанию возможен спуск на возрожденном нижегородском фуникулере XIX века (оплачивается дополнительно на месте, 350 руб/чел).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Нижегородский Кремль
- Дмитриевская башня
- Михайло-Архангельский собор
- Мининский садик
- Ивановский съезд
- Здание Бугровской ночлежки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Козьма Минин, Памятник, мемориал · городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского
Завершение: Ул. Рождественская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
