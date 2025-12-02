Сначала вас ждет погружение в историю нижегородского Кремля: вы не просто увидите все башни, но и прикоснетесь к подлинной кладке XVI века, узнаете тайны оборонительных сооружений, услышите легенды о защитнице крепости — отважной Алене, и даже сможете «прочитать» историю древних стен руками, угадывая знаменитые нижегородские промыслы. А затем — творческая часть в уютной мастерской! Здесь вы создадите свой уникальный новогодний сувенир на память: изящный керамический колокольчик в виде кремлевской башни, расписной пряник или фигурку символа наступающего года. Каждый унесет с собой не просто подарок, а частичку новогоднего волшебства Нижнего Новгорода. Важная информация:

Оплата до начала мастер-класса • Стоимость указана за группу до 8 человек • По желанию возможен спуск на возрожденном нижегородском фуникулере XIX века (оплачивается дополнительно на месте, 350 руб/чел).