За 3 дня вы убедитесь, что Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге!
Описание тура
1 День. Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» Встреча на вокзале (8:00 — при прибытии с петербургского направления, 11:10 — при прибытии с московского направления) Трансфер в гостиницу Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени) Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне- и Верхне- Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и другое, посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время Кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле. Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно. 2 День. Гороховец — город-музей Завтрак в гостинице Сбор в 7:30 в холле гостиницы на экскурсию Прибытие в Гороховец. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу Экскурсию по городу хорошо начинать с самого его верха — Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат. В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный музей, нас ждёт увлекательная экскурсия. Сам дом — это уникальный памятникам архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие — вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле, строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое. Затем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом. Никак нельзя! В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадём в театрализованную сказку, где вам не дадут скучать. Нас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках. 17:00 — возвращение в Нижний Новгород 3 День. Городец — древнейший город земли Нижегородской Завтрак в гостинице Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал). Городец — самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.
Экскурсия в Феодоровский монастырь
Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых. Обзорная-пешеходная экскурсия по г.
Городец
Вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Музей Город Мастеров Город мастеров — комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района. Музей Терема Русского самовара
Музей Самоваров — уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров. 17:00 — туристы прибывают на Московский вокзал Важная информация:
- Для вашего же комфорта, возьмите с собой удобную обувь и одежду по погоде;
- В первый день тура встреча туристов на ж\д вокзале осуществляется в 11:20; с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд;
- На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместное размещение
|25 000 ₽
|Двухместное размещение
|19 450 ₽
|Трёхместное размещение
|18 550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площади Минина и Пожарского
- Площадь Лядова
- Улицу Сенную и Горького
- Улицы Малую Покровскую и Ильинскую
- Нижне - и Верхне - Волжскую набережные
- Нижегородская ярмарка
- Собор Александра Невского
- Памятник А.М. Горькому
- Феодоровский монастырь
- Гороховец
- Гороховецкий историко-архитектурный музей
- Городец
- Музей Русского самовара
- Город Мастеров
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит в цену
- Дополнительные входные билеты
- Ж/д билеты Москва - Н. Новгород - Москва (приобретаются самостоятельно).
Место начала и завершения?
Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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