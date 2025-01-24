1 День. Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» Встреча на вокзале (8:00 — при прибытии с петербургского направления, 11:10 — при прибытии с московского направления) Трансфер в гостиницу Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени) Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне- и Верхне- Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и другое, посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время Кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле. Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно. 2 День. Гороховец — город-музей Завтрак в гостинице Сбор в 7:30 в холле гостиницы на экскурсию Прибытие в Гороховец. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу Экскурсию по городу хорошо начинать с самого его верха — Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат. В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный музей, нас ждёт увлекательная экскурсия. Сам дом — это уникальный памятникам архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие — вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле, строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое. Затем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом. Никак нельзя! В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадём в театрализованную сказку, где вам не дадут скучать. Нас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках. 17:00 — возвращение в Нижний Новгород 3 День. Городец — древнейший город земли Нижегородской Завтрак в гостинице Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал). Городец — самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.

Экскурсия в Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых. Обзорная-пешеходная экскурсия по г.

Городец

Вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Музей Город Мастеров Город мастеров — комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района. Музей Терема Русского самовара

Музей Самоваров — уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров. 17:00 — туристы прибывают на Московский вокзал Важная информация: