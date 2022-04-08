Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород

Узнать непростую историю отношений города и правителя - на фоне старинных памятников

Индивидуальная
Известно, что Ивана IV нет на памятнике «Тысячелетие России» в Новгородском кремле — в нашем городе этот царь оставил о себе недобрую память.

И все же его след в хрониках Новгорода не ограничивается опричным погромом.

На этой прогулке вы взглянете на полную картину связей Грозного с городом и изучите памятники архитектуры, главные и нетуристические.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
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Что вас ожидает

Царь в городе

Где останавливался и чем занимался Иван Грозный во время своих визитов в Новгород? Каким тогда был город и как менялся в течение полувекового правления Ивана IV? Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и узнаете о взаимоотношениях горожан с правителем. О печально известном погроме мы также подробно расскажем там, где всё происходило.

Памятники-свидетели эпохи

Пешеходная экскурсия пройдет по местам времен Ивана Грозного — это и главные достопримечательности, и те, что не входят в классические маршруты. Вы увидите:

  • Церковь Никиты Мученика, рядом с которой располагался двор, где царь подолгу жил
  • Церковь Климента, восстановленную при Грозном купцом Василием Таракановым
  • Ярославово дворище, где планировали построить резиденцию царя
  • Пешеходный мост над Волховым. Недалеко от него проходил мост Великий — место, связанное с печальными событиями 1570 года.
  • Новгородский Детинец (кремль), который хранит немало сюжетов о герое этой экскурсии
  • Веселая горка — бастион Малого Земляного города

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые хотят пополнить багаж исторических знаний и уже получили общее представление о Великом Новгороде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — кандидат исторических наук, автор книг о Новгороде и путеводителей
  • За дополнительную плату мы можем посвятить время осмотру Софийского собора, где хранится Царское моленное место, изготовленное новгородскими мастерами по приказу Ивана Грозного

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Большая Московская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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