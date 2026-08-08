Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно наслаждаться прогулками и осматривать достопримечательности на свежем воздухе.

Индивидуальная экскурсия «Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Великого Новгорода и его взаимоотношений с Иваном IV.Узнайте, где останавливался царь, как он влиял на

город и какие памятники архитектуры сохранились с тех времен. Пешеходная прогулка охватывает как известные достопримечательности, так и менее известные места, связанные с правлением Грозного. Экскурсию проводит кандидат исторических наук, что гарантирует высокий уровень подачи материала

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Царь в городе

Где останавливался и чем занимался Иван Грозный во время своих визитов в Новгород? Каким тогда был город и как менялся в течение полувекового правления Ивана IV? Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и узнаете о взаимоотношениях горожан с правителем. О печально известном погроме мы также подробно расскажем там, где всё происходило.

Памятники-свидетели эпохи

Пешеходная экскурсия пройдет по местам времен Ивана Грозного — это и главные достопримечательности, и те, что не входят в классические маршруты. Вы увидите:

Церковь Никиты Мученика, рядом с которой располагался двор, где царь подолгу жил

Церковь Климента, восстановленную при Грозном купцом Василием Таракановым

Ярославово дворище, где планировали построить резиденцию царя

Пешеходный мост над Волховым. Недалеко от него проходил мост Великий — место, связанное с печальными событиями 1570 года.

Новгородский Детинец (кремль), который хранит немало сюжетов о герое этой экскурсии

Веселая горка — бастион Малого Земляного города

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые хотят пополнить багаж исторических знаний и уже получили общее представление о Великом Новгороде.

Организационные детали