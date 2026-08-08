Мои заказы

Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород

Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Индивидуальная экскурсия «Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Великого Новгорода и его взаимоотношений с Иваном IV.

Узнайте, где останавливался царь, как он влиял на
читать дальшеуменьшить

город и какие памятники архитектуры сохранились с тех времен.

Пешеходная прогулка охватывает как известные достопримечательности, так и менее известные места, связанные с правлением Грозного. Экскурсию проводит кандидат исторических наук, что гарантирует высокий уровень подачи материала

4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Углубленное изучение истории Ивана Грозного
  • 🏛 Посещение уникальных архитектурных памятников
  • 👣 Прогулка по нетуристическим местам
  • 📚 Экскурсия от кандидата исторических наук
  • 🖼 Возможность увидеть места, связанные с важными событиями

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно наслаждаться прогулками и осматривать достопримечательности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород

Что можно увидеть

  • Церковь Никиты Мученика
  • Церковь Климента
  • Ярославово дворище
  • Пешеходный мост над Волховом
  • Новгородский Детинец
  • Веселая горка

Описание экскурсии

Царь в городе

Где останавливался и чем занимался Иван Грозный во время своих визитов в Новгород? Каким тогда был город и как менялся в течение полувекового правления Ивана IV? Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и узнаете о взаимоотношениях горожан с правителем. О печально известном погроме мы также подробно расскажем там, где всё происходило.

Памятники-свидетели эпохи

Пешеходная экскурсия пройдет по местам времен Ивана Грозного — это и главные достопримечательности, и те, что не входят в классические маршруты. Вы увидите:

  • Церковь Никиты Мученика, рядом с которой располагался двор, где царь подолгу жил
  • Церковь Климента, восстановленную при Грозном купцом Василием Таракановым
  • Ярославово дворище, где планировали построить резиденцию царя
  • Пешеходный мост над Волховым. Недалеко от него проходил мост Великий — место, связанное с печальными событиями 1570 года.
  • Новгородский Детинец (кремль), который хранит немало сюжетов о герое этой экскурсии
  • Веселая горка — бастион Малого Земляного города

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые хотят пополнить багаж исторических знаний и уже получили общее представление о Великом Новгороде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — кандидат исторических наук, автор книг о Новгороде и путеводителей
  • За дополнительную плату мы можем посвятить время осмотру Софийского собора, где хранится Царское моленное место, изготовленное новгородскими мастерами по приказу Ивана Грозного

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Большая Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2298 туристов
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
1
Н
На экскусии с Ильей мы в Новгорое уже второй раз. Хотим отметить очень дружелюбную и спокойную обстановку во время маршрута. Илья в своем рассказе уделяет внимание жизни и быту людей,
читать дальшеуменьшить

живших в это время в городе. Интересные исторические факты разбавляет различными историями жизни новгородцев. Про Ивана Грозного рассказывал объективно и с разных ракурсов. Очень интересно. Огромное спасибо. Обязательно еще приедем в Ваш замечательный город!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Стоящее мероприятие. Интереснее, чем классика в Кремле.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия всем очень понравилась, даже 9летний сын все это время ходил, смотрел и слушал) Узнали много нового об Иване Грозном и Великом Новгороде. Дополнительно Илья провел экскурсию по Белой башне, оказалось, что он является автором этой экспозиции! Это очень приятно и необычно, когда с историей тебя знакомят настоящие поофессионалы своего дела. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
Вам был полезен этот отзыв?
И
Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хотим поблагодарить за организацию и проведение экскурсии и Павла (руководитель команды гидов) и Илью - нашего гида. Было сделано все возможное и невозможное, чтобы мы получили огромное положительное впечатление за
читать дальшеуменьшить

первые часы приезда в Новгород и сразу полюбили его. Время - поздняя осень и вечер - далеко не лучшее, у нас были сомнения…. Но они рассеялись сразу. И процесс организации, и различные консультации по пребыванию в городе до и после экскурсии, и конечно, сама экскурсия - совершенно профессиональны и очень нам помогли. Наша команда имеет богатый опыт путешествий и хорошую "историческую" подготовку, нам не просто угодить. Но Илья знает в сто раз больше, чем имеет возможность рассказать, отвечает на любые исторические вопросы, а не только по теме, готов подстроиться под "искривление маршрута с захватом соседних интересных объектов, которые вот-вот закроются"…. Лучшего экскурсовода и не пожелаешь!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии на «Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород»

Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
На машине
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
Погрузиться в атмосферу старины и узнать о быте наших предков
Начало: На Сенной площади
24 авг в 15:00
26 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода
Проникнуться богатым прошлым древнего города и его современной самобытностью
Начало: От Воскресенского бульвара
24 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 4890 ₽ за всё до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
22 авг в 14:00
23 авг в 10:00
от 4890 ₽ за всё до 10 чел.
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде
от 7000 ₽ за экскурсию