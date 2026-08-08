Индивидуальная экскурсия «Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Великого Новгорода и его взаимоотношений с Иваном IV.
Узнайте, где останавливался царь, как он влиял на
Узнайте, где останавливался царь, как он влиял на
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Углубленное изучение истории Ивана Грозного
- 🏛 Посещение уникальных архитектурных памятников
- 👣 Прогулка по нетуристическим местам
- 📚 Экскурсия от кандидата исторических наук
- 🖼 Возможность увидеть места, связанные с важными событиями
Лучшее время для посещения
янв
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мар
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно наслаждаться прогулками и осматривать достопримечательности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Никиты Мученика
- Церковь Климента
- Ярославово дворище
- Пешеходный мост над Волховом
- Новгородский Детинец
- Веселая горка
Описание экскурсии
Царь в городе
Где останавливался и чем занимался Иван Грозный во время своих визитов в Новгород? Каким тогда был город и как менялся в течение полувекового правления Ивана IV? Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и узнаете о взаимоотношениях горожан с правителем. О печально известном погроме мы также подробно расскажем там, где всё происходило.
Памятники-свидетели эпохи
Пешеходная экскурсия пройдет по местам времен Ивана Грозного — это и главные достопримечательности, и те, что не входят в классические маршруты. Вы увидите:
- Церковь Никиты Мученика, рядом с которой располагался двор, где царь подолгу жил
- Церковь Климента, восстановленную при Грозном купцом Василием Таракановым
- Ярославово дворище, где планировали построить резиденцию царя
- Пешеходный мост над Волховым. Недалеко от него проходил мост Великий — место, связанное с печальными событиями 1570 года.
- Новгородский Детинец (кремль), который хранит немало сюжетов о герое этой экскурсии
- Веселая горка — бастион Малого Земляного города
Кому подойдет экскурсия
Людям, которые хотят пополнить багаж исторических знаний и уже получили общее представление о Великом Новгороде.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — кандидат исторических наук, автор книг о Новгороде и путеводителей
- За дополнительную плату мы можем посвятить время осмотру Софийского собора, где хранится Царское моленное место, изготовленное новгородскими мастерами по приказу Ивана Грозного
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2298 туристов
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
На экскусии с Ильей мы в Новгорое уже второй раз. Хотим отметить очень дружелюбную и спокойную обстановку во время маршрута. Илья в своем рассказе уделяет внимание жизни и быту людей,
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М
Стоящее мероприятие. Интереснее, чем классика в Кремле.
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Д
Экскурсия всем очень понравилась, даже 9летний сын все это время ходил, смотрел и слушал) Узнали много нового об Иване Грозном и Великом Новгороде. Дополнительно Илья провел экскурсию по Белой башне, оказалось, что он является автором этой экспозиции! Это очень приятно и необычно, когда с историей тебя знакомят настоящие поофессионалы своего дела. Спасибо огромное!
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Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
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И
Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
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О
Хотим поблагодарить за организацию и проведение экскурсии и Павла (руководитель команды гидов) и Илью - нашего гида. Было сделано все возможное и невозможное, чтобы мы получили огромное положительное впечатление за
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Входит в следующие категории Великого Новгорода
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