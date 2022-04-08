Где останавливался и чем занимался Иван Грозный во время своих визитов в Новгород? Каким тогда был город и как менялся в течение полувекового правления Ивана IV? Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и узнаете о взаимоотношениях горожан с правителем. О печально известном погроме мы также подробно расскажем там, где всё происходило.
Пешеходная экскурсия пройдет по местам времен Ивана Грозного — это и главные достопримечательности, и те, что не входят в классические маршруты. Вы увидите:
Людям, которые хотят пополнить багаж исторических знаний и уже получили общее представление о Великом Новгороде.