Описание

Что вас ожидает: Торг Новгородский Вы увидите древние храмы, построенные купцами вольного Новгорода; первый на Руси храм Николая Чудотворца; церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдете по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Узнаете, где находится Опока и что подавали в доспешнях; где немые торговали, да где жили. Поймете, почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. Услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых», да про торги пятничные. Как Новгород с Ганзой торговал, да как царь Иван Торг немецкий разогнал. Мост через Волхов Перейдем через водный путь из Варяг в Греки, а по пути узнаете как новгородцы мосты строили, да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся, да как река при Иване Грозном кровавой стала. Кремль Посетим оба двора Кремлевских: и Владычный и Воеводин. Расскажу про крепость деревянную, что сгорела. Как горожане стены перестраивали и как итальянские зодчие Кремль Новгородский украсили. Осмотрим Памятник Тысячелетия России, Владычный двор, дворец епископа Иоанна, посетим Софийский собор. Узнаете, где детины князя стояли, как ворота европейские к нам в город попали, какой дар Борис Годунов оставил, где в Софийском соборе слона увидеть, да как колокол наш праздничный без ушей остался.