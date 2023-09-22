Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: Узнайте тайны древнего города
Господин Великий Новгород. Имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, веющее древностью и историей. Откройте для себя страницы его истории.
Я предлагаю вам не обыденное перечисление дат и изнурительную ходьбу от одного памятника к другому, а знакомство с городскими легендами, малоизвестными историями, сказаниями и тайнами от профессионального историка и человека, любящего свой город.
Я предлагаю вам не обыденное перечисление дат и изнурительную ходьбу от одного памятника к другому, а знакомство с городскими легендами, малоизвестными историями, сказаниями и тайнами от профессионального историка и человека, любящего свой город.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кремль
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетия России
- Владычный двор
- Ярославово Дворище
- Торг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Торг Новгородский Вы увидите древние храмы, построенные купцами вольного Новгорода; первый на Руси храм Николая Чудотворца; церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдете по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Узнаете, где находится Опока и что подавали в доспешнях; где немые торговали, да где жили. Поймете, почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. Услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых», да про торги пятничные. Как Новгород с Ганзой торговал, да как царь Иван Торг немецкий разогнал. Мост через Волхов Перейдем через водный путь из Варяг в Греки, а по пути узнаете как новгородцы мосты строили, да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся, да как река при Иване Грозном кровавой стала. Кремль Посетим оба двора Кремлевских: и Владычный и Воеводин. Расскажу про крепость деревянную, что сгорела. Как горожане стены перестраивали и как итальянские зодчие Кремль Новгородский украсили. Осмотрим Памятник Тысячелетия России, Владычный двор, дворец епископа Иоанна, посетим Софийский собор. Узнаете, где детины князя стояли, как ворота европейские к нам в город попали, какой дар Борис Годунов оставил, где в Софийском соборе слона увидеть, да как колокол наш праздничный без ушей остался.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение Музея и Грановитой палаты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1Завершение: Великий Новгород, Пл. Победы-Софийская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Прокина
22 сен 2023
О
Ольга
22 сен 2023
Спасибо нашему гиду Юрию, было интересно и познавательно.
Г
Грудакова
18 сен 2023
Человек очень хорошо знает историю, но не умеет заинтересовать. Хотели услышать про историю Новгорода, услышали про здания. Кто и когда их строил. Было скучно. Экскурсоводов повидали не мало. Этот экскурсовод просто рассказывает, но не "горит" своей работой.
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