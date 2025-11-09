На прогулке по Великому Новгороду с историком можно узнать, как жили горожане в разные эпохи, посетить Софийский собор и памятник Тысячелетия России. Пройдите по Пешеходному мосту, загляните на Торговую сторону
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетия России
- Пешеходный мост
- Торговая сторона
- Ильина улица
Описание экскурсии
- Вы погрузитесь в атмосферу разных эпох — от Средневековья до жизни новгородцев в 20 веке.
- Узнаете, как жили обычные горожане, о чём они мечтали и как развлекались.
- Посетите главные достопримечательности Новгородского кремля: Софийский собор, памятник «Тысячелетие России».
- Пройдёте по Пешеходному мосту — наследнику Великого моста, сооружённого 1000 лет назад.
- Заглянете на Торговую сторону и узнаете, где стояли старинные церкви, кто жил в купеческих домах и какие тайны хранят эти улицы.
- А в финале прогуляетесь по Ильиной улице. Гид покажет вам редкие архивные фотографии и расскажет истории, которые не найти в учебниках.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Если экскурсия проходит с 11:00 до 17:00, по желанию можем посетить церковь Спаса Преображения на Ильиной улице (входной билет — 150 ₽).
- Экскурсию для вас проведёт историк и автор книг о городе Илья Хохлов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новгородского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Олег
9 ноя 2025
Просто Супер экскурсия)))) Оочень рекомендую. 👍👍👍👍👍
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Илье. Замечательный рассказчик, было очень интересно, время пролетело незаметно. Рекомендую✋️
Ольга
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Илья отлично преподнесит информацию, интересно, понятно. Приятно было слушать и гулять по городу.
В
Виктория
4 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо.
Полина
29 окт 2025
Потрясающая экскурсия, потрясающий экскурсовод!
Рассказали все и историю и версии истории, и показали, как выглядел город раньше. Все идеально!
Настоятельно рекомендуем! Мы под впечатлением! Даже муж, который был в Новгороде неоднократно, остался под впечатлением и открыл его заново!
Анастасия
18 окт 2025
Отличная, содержательная экскурсия! Спасибо💯
Михаил
12 окт 2025
Отличная экскурсия. Неспешная прогулка, море интересных фактов об архитектуре, истории и современной жизни города
Мераб
7 сен 2025
Очень профессиональная и познавательная экскурсия
А
Анна
3 сен 2025
2 сентября гуляли по Новгороду с Ильёй. Очень понравился экскурсовод. Илья приятный в общении, мега знающий, отвечал на любые вопросы, даже не по теме экскурсии. Очень приятный голос. Мы прошли,
Д
Дарья
31 авг 2025
Шикарно!!!!
Анна
30 авг 2025
Очень рекомендую! Были сегодня на экскурсии с Ильей. Очень познавательный маршрут и рассказ. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое, с вами было интересно и комфортно провести время
Ekaterina
21 авг 2025
Илья - прекрасный экскурсовод с глубоким знанием истории и любовью к Великому Новгороду. Три поколения нашей семьи были под впечатлением. Однозначно рекомендую!
Ольга
14 авг 2025
Шикарная экскурсия! Очень компетентный гид Илья) было безумно интересно, провёл нас по всем исторически значимым местам, рассказал их особенности. Рекомендую!
а
антон
2 авг 2025
Спасибо, все прошло отлично.
С
Светлана
13 июл 2025
Замечательная экскурсия, было очень интересно! Понравилось всем и взрослым и ребёнку 9 лет.
