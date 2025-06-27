Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории Кремля и окрестностям, открывая для себя историю и архитектуру в комфортных условиях.

Новгородский детинец - уникальный памятник архитектуры, хранящий многовековую историю.Посетители смогут увидеть его мощные стены и башни, а также заглянуть в Софийский собор, бывший духовным центром Новгородской республики.Экскурсия расскажет о создании

памятника "Тысячелетие России" и значении князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Переход через мост откроет виды на легендарный путь "из варяг в греки". Завершит путешествие посещение Ярославова дворища - символа Ганзейского союза

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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Вы исследуете каменную летопись Великого Новгорода — стены и сохранившиеся башни кремля.

Побываете в Софийском соборе, который несколько столетий был духовным центром Новгородской республики, и узнаете историю его звонницы.

Мы расскажем, как появился памятник «Тысячелетие России» и при чём тут князья Рюрик, Синеус и Трувор на Русь.

При переходе через «горбатый» мост, который соединяет Софийскую и Торговую стороны города, вы полюбуетесь окрестностями и увидите часть легендарного пути «из варяг в греки».

Вы посетите Ярославово дворище, где в древности шёл торг, а сегодня находится символ Ганзейского союза Нового времени.

Организационные детали