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Кремль - сердце Великого Новгорода

Путешествие в сердце Новгорода: откройте тайны древнего Кремля и узнайте о его значении в истории. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Новгородский детинец - уникальный памятник архитектуры, хранящий многовековую историю.

Посетители смогут увидеть его мощные стены и башни, а также заглянуть в Софийский собор, бывший духовным центром Новгородской республики.

Экскурсия расскажет о создании
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памятника "Тысячелетие России" и значении князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Переход через мост откроет виды на легендарный путь "из варяг в греки". Завершит путешествие посещение Ярославова дворища - символа Ганзейского союза

4.2
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники архитектуры
  • ⛪ Посещение Софийского собора
  • 🗿 История памятника «Тысячелетие России»
  • 🌉 Виды на легендарный торговый путь
  • 🏛 Ярославово дворище и его история

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории Кремля и окрестностям, открывая для себя историю и архитектуру в комфортных условиях.
Сейчас июль — это идеальное время.
Кремль - сердце Великого Новгорода
Кремль - сердце Великого Новгорода
Кремль - сердце Великого Новгорода
Ближайшие даты:
10
июл11
июл17
июл18
июл24
июл25
июл31
июл
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Ярославово дворище

Описание экскурсии

Вы исследуете каменную летопись Великого Новгорода — стены и сохранившиеся башни кремля.

Побываете в Софийском соборе, который несколько столетий был духовным центром Новгородской республики, и узнаете историю его звонницы.

Мы расскажем, как появился памятник «Тысячелетие России» и при чём тут князья Рюрик, Синеус и Трувор на Русь.

При переходе через «горбатый» мост, который соединяет Софийскую и Торговую стороны города, вы полюбуетесь окрестностями и увидите часть легендарного пути «из варяг в греки».

Вы посетите Ярославово дворище, где в древности шёл торг, а сегодня находится символ Ганзейского союза Нового времени.

Организационные детали

  • В собор вы заходите самостоятельно
  • В подарок вы получите билет в музей — их будет несколько на выбор, и посетить экспозицию вы сможете в день нашей экскурсии в любое время
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1700 ₽
Дети до 16 лет1600 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
Екатерина
27 июн 2025
Экскурсия понравилась, гид Ирина Павловна замечательно и интересно рассказывает. За 3,5 часа обошли много любопытных мест. Посоветую друзьям посетить эту экскурсию.
Экскурсия понравилась, гид Ирина Павловна замечательно и интересно рассказывает. За 3,5 часа обошли много любопытных мест.Экскурсия понравилась, гид Ирина Павловна замечательно и интересно рассказывает. За 3,5 часа обошли много любопытных мест.Экскурсия понравилась, гид Ирина Павловна замечательно и интересно рассказывает. За 3,5 часа обошли много любопытных мест.
Евгения
20 июн 2025
забронировала я заранее, цена считаю завышена -1700, хоть и шла долго.
меня никто заранее не проинформировал что возможен забор меня с гостиницы, я чуть не опоздала на автобус в назначенном месте
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хоть и пришла заранее, мол они уже в автобусе сидят и собирают остальных по другим гостиницам. и в 11 начало совершено в другом месте.
в анонсе не было сказано что будет посещение Грановитой палаты, мне она не нужна была! потратили внутри нее 1,20 где то. абсолютно бестолковое времяпрепровождение.
в анонсе было сказано что дадут на выбор билеты в музей- шиш с маслом дали.
цена за такую экскурсию максимум 800 р.
лучше б про башни кремля больше рассказали и провели около них и про Софийский собор.
в общем разочарование.
через трипстер я брала более 20 экскурсий-такое впервые и организация встречи и суть контента от гида

И
19 июн 2025
Сама экскурсия была организована хорошо. И информация, которую рассказывала нам экскурсовод, тоже была очень интересна. Но все это блекнет на фоне монотонности и безэмоциональности самого рассказа экскурсовода. Примерно, как стихи читать без выражения. Обидно очень. Чтобы вникнуть и уловить суть истории, приходилось прям напрягаться.
С
21 мая 2025
Экскурсия понравилась по всем параметрам. Оригинально продуман маршрут - начали с окраины города, по знаковой улице и завершили в Кремле, достаточно подаваемой информации, при этом гид отвечает на возникающие вопросы. Спасибо.
М
22 дек 2024
Благодарю за экскурсию! Прекрасная, четкая организация, интересный и подробный рассказ экскурсовода!

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