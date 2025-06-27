Новгородский детинец - уникальный памятник архитектуры, хранящий многовековую историю.
Посетители смогут увидеть его мощные стены и башни, а также заглянуть в Софийский собор, бывший духовным центром Новгородской республики.
Экскурсия расскажет о создании
Посетители смогут увидеть его мощные стены и башни, а также заглянуть в Софийский собор, бывший духовным центром Новгородской республики.
Экскурсия расскажет о создании
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники архитектуры
- ⛪ Посещение Софийского собора
- 🗿 История памятника «Тысячелетие России»
- 🌉 Виды на легендарный торговый путь
- 🏛 Ярославово дворище и его история
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории Кремля и окрестностям, открывая для себя историю и архитектуру в комфортных условиях.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России»
- Ярославово дворище
Описание экскурсии
Вы исследуете каменную летопись Великого Новгорода — стены и сохранившиеся башни кремля.
Побываете в Софийском соборе, который несколько столетий был духовным центром Новгородской республики, и узнаете историю его звонницы.
Мы расскажем, как появился памятник «Тысячелетие России» и при чём тут князья Рюрик, Синеус и Трувор на Русь.
При переходе через «горбатый» мост, который соединяет Софийскую и Торговую стороны города, вы полюбуетесь окрестностями и увидите часть легендарного пути «из варяг в греки».
Вы посетите Ярославово дворище, где в древности шёл торг, а сегодня находится символ Ганзейского союза Нового времени.
Организационные детали
- В собор вы заходите самостоятельно
- В подарок вы получите билет в музей — их будет несколько на выбор, и посетить экспозицию вы сможете в день нашей экскурсии в любое время
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1700 ₽
|Дети до 16 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 256 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой РуссеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
27 июн 2025
Экскурсия понравилась, гид Ирина Павловна замечательно и интересно рассказывает. За 3,5 часа обошли много любопытных мест. Посоветую друзьям посетить эту экскурсию.
Евгения
20 июн 2025
забронировала я заранее, цена считаю завышена -1700, хоть и шла долго.
меня никто заранее не проинформировал что возможен забор меня с гостиницы, я чуть не опоздала на автобус в назначенном месте
меня никто заранее не проинформировал что возможен забор меня с гостиницы, я чуть не опоздала на автобус в назначенном месте
И
Ирина
19 июн 2025
Сама экскурсия была организована хорошо. И информация, которую рассказывала нам экскурсовод, тоже была очень интересна. Но все это блекнет на фоне монотонности и безэмоциональности самого рассказа экскурсовода. Примерно, как стихи читать без выражения. Обидно очень. Чтобы вникнуть и уловить суть истории, приходилось прям напрягаться.
С
Сергей
21 мая 2025
Экскурсия понравилась по всем параметрам. Оригинально продуман маршрут - начали с окраины города, по знаковой улице и завершили в Кремле, достаточно подаваемой информации, при этом гид отвечает на возникающие вопросы. Спасибо.
М
Марина
22 дек 2024
Благодарю за экскурсию! Прекрасная, четкая организация, интересный и подробный рассказ экскурсовода!
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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