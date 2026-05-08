На экскурсии по двум важнейшими монастырями новгородской земли вы сначала побываете в Антониевом монастыре, где услышите удивительное предание об Антонии Римлянине.
Затем отправитесь в Варлаамо-Хутынский монастырь, который в своё время славился богатейшим книжным собранием. Поговорим о монастырской жизни, трагических страницах истории, разрушениях и возрождении святынь.
Затем отправитесь в Варлаамо-Хутынский монастырь, который в своё время славился богатейшим книжным собранием. Поговорим о монастырской жизни, трагических страницах истории, разрушениях и возрождении святынь.
Описание экскурсии
11:30 — встреча в центре города
Начало автобусной экскурсии и знакомство с монастырской историей Великого Новгорода.
12:00 — Антониев монастырь
Вы услышите знаменитое предание о его прибытии в Новгород «на камне» из Италии, узнаете, как монастырь переживал разные эпохи и почему он стал важным духовным и образовательным центром города.
13:00 — собор Рождества Богородицы
Главный храм монастыря и один из древнейших сохранившихся памятников Новгорода. Поговорим об архитектуре домонгольского времени, древних фресках и особенностях новгородской школы зодчества.
14:00 — Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь*
Обитель, основанная в конце 12 века недалеко от Великого Новгорода. Вы узнаете, почему это место называли «худым» и как, по преданию, молитва Варлаама изменила его судьбу.
15:00 — окончание программы
Возвращение в центр города.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Церкви осматриваем снаружи, если иное не согласовано заранее
- Обед не предусмотрен
- С вами будет один из наших гидов
в воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 18 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 454 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой Руссе
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Истории двух монастырей - от Антония Римлянина до Хутынской обители»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: Экскурсии на выбор: Сенная площадь; Ж/Д вокзал; Дв...
14 мая в 09:30
16 мая в 14:30
6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДревние храмы Новгородчины на авто
Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
18 мая в 09:00
28 мая в 09:00
8200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4840 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 мая в 16:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
2500 ₽ за человека