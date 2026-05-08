На экскурсии по двум важнейшими монастырями новгородской земли вы сначала побываете в Антониевом монастыре, где услышите удивительное предание об Антонии Римлянине. Затем отправитесь в Варлаамо-Хутынский монастырь, который в своё время славился богатейшим книжным собранием. Поговорим о монастырской жизни, трагических страницах истории, разрушениях и возрождении святынь.

Описание экскурсии

11:30 — встреча в центре города

Начало автобусной экскурсии и знакомство с монастырской историей Великого Новгорода.

12:00 — Антониев монастырь

Вы услышите знаменитое предание о его прибытии в Новгород «на камне» из Италии, узнаете, как монастырь переживал разные эпохи и почему он стал важным духовным и образовательным центром города.

13:00 — собор Рождества Богородицы

Главный храм монастыря и один из древнейших сохранившихся памятников Новгорода. Поговорим об архитектуре домонгольского времени, древних фресках и особенностях новгородской школы зодчества.

14:00 — Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь*

Обитель, основанная в конце 12 века недалеко от Великого Новгорода. Вы узнаете, почему это место называли «худым» и как, по преданию, молитва Варлаама изменила его судьбу.

15:00 — окончание программы

Возвращение в центр города.

Организационные детали