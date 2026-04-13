Индивидуальная
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Исследуйте три монастыря Великого Новгорода на своём автомобиле. Узнайте о святых, чудесах и истории этих намоленных мест
Начало: В центре города
13 мая в 07:30
20 мая в 07:30
7334 ₽ за всё до 35 чел.
Групповая
Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам Кремля (обед включён)
Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
Начало: В центре города
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
14 мая в 11:30
3800 ₽ за человека
Групповая
Рюриково городище - там, где начиналась история Руси
Проехать по княжеским местам, увидеть храмы 12-14 веков и взглянуть на Великий Новгород с набережной
Начало: В центре города
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
14 мая в 11:30
2100 ₽ за человека
Групповая
Истории двух монастырей - от Антония Римлянина до Хутынской обители
Посетить древние новгородские монастыри и проследить их путь - от испытаний до возрождения
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 12:00
10 мая в 12:00
17 мая в 12:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хочу поблагодарить гида Ирину за потрясающую экскурсию! За один день нам повезло увидеть главные духовные жемчужины региона, но без гонки и усталости. Маршрут очень грамотно выстроен: сначала Десятинный монастырь (находиться
Е
Спасибо Ирине за наше летнее путешествие. Тем кто не первый раз в Великом Новгороде и уже прошел маршрутами всем известными, я очень рекомендую такую поездку на авто.
В
Ирина, супер интересный рассказчик, тему знает прекрасно, время пролетело незаметно, информации много и отлично представлена. Рекомендую всем заинтересованным, получите истинное удовольствиею
Большое спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию. Спасибо за заботу о туристах, т. к. было ужасно жарко. Мы смогли посетить 3 монастыря, которые в стандартной экскурсии (мне кажется) не встречаются.
В
Экскурсия понравилась. Ирина православная, любящая свой город, профессиональная женщина. Я порекомендую ее всем интересующимся православными святынями и историей.
Ю
Спасибо замечательному гиду Ирине Александровне за очень интересную и познавательную экскурсию. Четыре часа пролетели как одно мгновение, готовы были еще слушать и слушать! Благодарим от всей души!
Т
Сегодня мы вместе с Ириной побывали в монастырях! Очень впечатлены и очарованы и архитектурой, и историей, и рассказом Ирины! Столько нового и интересного узнали! Ирина великолепный рассказчик и душевный, добрый человек! Обязательно вернемся, чтобы посетить те места, куда не успели за наше недолгое пребывание в Великом Новгороде! Надеемся увидеться с Ириной на других её экскурсиях!
А
Наш гид-настоящий профессионал, увлеченная своим делом и мы остались очень довольны. Спасибо!!!
Очень понравилась экскурсия, все монастыри такие разные и у всех своя история и судьба, конечно поразил Николо-Вяжищский монастырь своей необычной красотой и малолюдностью, Ирина Александровна замечательный и неравнодушный экскурсовод, рады, что побывали!
14 июня 2024 года мы с мужем посетили экскурсию "Три монастыря Великого Новгорода". Экскурсовод Ирина Александровна заранее в переписке согласовала удобное для нас время, место встречи и маршрут, т. к.
Всего 54 отзыва в Великом Новгороде в категории "Из центра"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в мае 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 2100 до 7334. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2026 год по теме «Из центра», 54 ⭐ отзыва, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль