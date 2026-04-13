Экскурсии из центра Великого Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Великом Новгороде, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
4 часа
54 отзыва
Индивидуальная
Исследуйте три монастыря Великого Новгорода на своём автомобиле. Узнайте о святых, чудесах и истории этих намоленных мест
Начало: В центре города
13 мая в 07:30
20 мая в 07:30
7334 ₽ за всё до 35 чел.
Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам Кремля (обед включён)
На автобусе
5 часов
Групповая
Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
Начало: В центре города
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
14 мая в 11:30
3800 ₽ за человека
Рюриково городище - там, где начиналась история Руси
На автобусе
2 часа
Групповая
Проехать по княжеским местам, увидеть храмы 12-14 веков и взглянуть на Великий Новгород с набережной
Начало: В центре города
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
14 мая в 11:30
2100 ₽ за человека
Истории двух монастырей - от Антония Римлянина до Хутынской обители
На автобусе
4 часа
Групповая
Посетить древние новгородские монастыри и проследить их путь - от испытаний до возрождения
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 12:00
10 мая в 12:00
17 мая в 12:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Андрей
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Хочу поблагодарить гида Ирину за потрясающую экскурсию! За один день нам повезло увидеть главные духовные жемчужины региона, но без гонки и усталости. Маршрут очень грамотно выстроен: сначала Десятинный монастырь (находиться
в центре Великого Новгорода), затем Николо-Вяжищский монастырь (мистическая тишина и место уединения двух монахинь) и в завершении - Варлаамо-Хутынский монастырь (очень светлое и душевное место). Ирина-настоящий профессионал. Мы не просто слушали даты, мы чувствовали эпоху. Отдельное спасибо Ирине за ответы на наши вопросы.
В отличие от стандартных групповых туров, здесь не было ощущения «галочки». Рекомендую тем, кто хочет понять душу Великого Новгорода, а не просто сфотографировать стены!

Е
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Спасибо Ирине за наше летнее путешествие. Тем кто не первый раз в Великом Новгороде и уже прошел маршрутами всем известными, я очень рекомендую такую поездку на авто.
В
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Ирина, супер интересный рассказчик, тему знает прекрасно, время пролетело незаметно, информации много и отлично представлена. Рекомендую всем заинтересованным, получите истинное удовольствиею
Ольга
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Большое спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию. Спасибо за заботу о туристах, т. к. было ужасно жарко. Мы смогли посетить 3 монастыря, которые в стандартной экскурсии (мне кажется) не встречаются.
Интересно было всё и рассказ гида, и красота посещаемых мест (природа, архитектура). Например, в Николо-Вяжищском монастыре ОЧЕНЬ красивые изразцы на Никольском соборе. Нам даже удавалось посмотреть внутреннее убранство, хотя храм был закрыт. Это говорит о том, что гид пользуется уважением (специально для нас открывали храм с разрешения матушки). У Варлаамо-Хутынского монастыря очень красивая и ухоженная территория. Мы узнали не только историю монастырей, но и о людях исторических и современных, причастных к основанию, восстановлению и реставрации данных объектов.

В
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Экскурсия понравилась. Ирина православная, любящая свой город, профессиональная женщина. Я порекомендую ее всем интересующимся православными святынями и историей.
Ю
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Спасибо замечательному гиду Ирине Александровне за очень интересную и познавательную экскурсию. Четыре часа пролетели как одно мгновение, готовы были еще слушать и слушать! Благодарим от всей души!
Т
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Сегодня мы вместе с Ириной побывали в монастырях! Очень впечатлены и очарованы и архитектурой, и историей, и рассказом Ирины! Столько нового и интересного узнали! Ирина великолепный рассказчик и душевный, добрый человек! Обязательно вернемся, чтобы посетить те места, куда не успели за наше недолгое пребывание в Великом Новгороде! Надеемся увидеться с Ириной на других её экскурсиях!
А
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Наш гид-настоящий профессионал, увлеченная своим делом и мы остались очень довольны. Спасибо!!!
Юлия
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Очень понравилась экскурсия, все монастыри такие разные и у всех своя история и судьба, конечно поразил Николо-Вяжищский монастырь своей необычной красотой и малолюдностью, Ирина Александровна замечательный и неравнодушный экскурсовод, рады, что побывали!
Шерешкова
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
14 июня 2024 года мы с мужем посетили экскурсию "Три монастыря Великого Новгорода". Экскурсовод Ирина Александровна заранее в переписке согласовала удобное для нас время, место встречи и маршрут, т. к.
мы выехали из Санкт-Петербурга и заранее запланировали посещение Великого Новгорода и осмотр достопримечательностей и музеев.
Мы получили массу информации:узнали про историю Великого Новгорода, его
архитектуру, восстановление после войны, археологические раскопки,увидели монастыри и храмы в окрестностях города. Удивительный, высокопрофессиональный экскурсовод с глубочайшими знаниями и опытом работы в туристическо-экскурсионном бизнесе. Время прошло не заметно. Ирина Александровна порекомендовала посетить музеи и покататься на теплоходе по Волхову, что мы и сделали. Показала замечательное кафе на набережной, рассказала,какие сувениры,сладости и продукты можно приобрести на память о посещении города.
Мы с мужем достаточно много путешествуем и стараемся новые туристические объекты посещать с экскурсоводом. Много замечательных гидов нам встретилось. Но Ирина Александровна самая лучшая из лучших! Профессионал наивысшей категории! Нас поразила её обаятельность, доброжелательность в общении,умение организовать маршрут, ответить на все интересующие нас вопросы,глубочайшие знания истории не только по теме экскурсию, но и по истории РПЦ и РПСЦ, истории Новгородского государства и Руси. Мы хотим поблагодарить ее от всей души и пожелать творческих успехов, замечательных туристов и конечно здоровья!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Из центра»

Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Новгородский кремль;
  2. Ярославово дворище;
  3. Софийская сторона;
  4. Софийский собор;
  5. Памятник Тысячелетию России;
  6. Грановитая палата;
  7. Рюриково Городище;
  8. Витославлицы;
  9. Знаменский собор;
  10. Торговая сторона.
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в мае 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 2100 до 7334. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
