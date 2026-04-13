читать дальше уменьшить

мы выехали из Санкт-Петербурга и заранее запланировали посещение Великого Новгорода и осмотр достопримечательностей и музеев.

Мы получили массу информации:узнали про историю Великого Новгорода, его

архитектуру, восстановление после войны, археологические раскопки,увидели монастыри и храмы в окрестностях города. Удивительный, высокопрофессиональный экскурсовод с глубочайшими знаниями и опытом работы в туристическо-экскурсионном бизнесе. Время прошло не заметно. Ирина Александровна порекомендовала посетить музеи и покататься на теплоходе по Волхову, что мы и сделали. Показала замечательное кафе на набережной, рассказала,какие сувениры,сладости и продукты можно приобрести на память о посещении города.

Мы с мужем достаточно много путешествуем и стараемся новые туристические объекты посещать с экскурсоводом. Много замечательных гидов нам встретилось. Но Ирина Александровна самая лучшая из лучших! Профессионал наивысшей категории! Нас поразила её обаятельность, доброжелательность в общении,умение организовать маршрут, ответить на все интересующие нас вопросы,глубочайшие знания истории не только по теме экскурсию, но и по истории РПЦ и РПСЦ, истории Новгородского государства и Руси. Мы хотим поблагодарить ее от всей души и пожелать творческих успехов, замечательных туристов и конечно здоровья!