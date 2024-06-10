Мы советуем провести в Великом Новгороде несколько дней, чтобы неспешно погрузиться в атмосферу старины и покоя. Но, если на долгие пешие прогулки у вас нет времени и сил, если вы хотите получить первое впечатление о городе с комфортом и познавательной информацией, то ждём вас на нашей экскурсии! Кремль, Ярославово дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит — в программе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кремль

Редкая экскурсия по Великому Новгороду обходится без посещения знаменитого Новогородского детинца, который впервые упоминается в летописях в 1044 году. Внутри крепости вы увидите старинные башни, Софийский собор, Владычный двор с готической палатой 1433 года.

Ярославово Дворище

Этот исторический архитектурный ансамбль расположен на Торговой стороне. Он является одной из главных доминант города и позволит вам окунуться в торговую историю Великого Новгорода. Вы осмотрите аркаду гостиного двора 1770-х годов, Николо-Дворищенский собор, ряд церквей и часовен.

Юрьев монастырь

Отправимся на южную окраину города, к Ильмень-озеру. Здесь вас ждёт первая православная обитель на новгородской земле, которая, по преданию, была основана самим Ярославом Мудрым в 12 веке. Вы оцените 52-метровую колокольню и посетите Георгиевский собор, который служил усыпальницей для многих русских князей.

Перынский скит

Рядом с Юрьевым монастырем расположена ещё одна известная обитель — старинный Перынский скит. Он был основан в 14 столетии и действовал до 1764 года. На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году.

Организационные детали