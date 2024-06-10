За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Мы советуем провести в Великом Новгороде несколько дней, чтобы неспешно погрузиться в атмосферу старины и покоя.
Но, если на долгие пешие прогулки у вас нет времени и сил, если вы хотите получить первое впечатление о городе с комфортом и познавательной информацией, то ждём вас на нашей экскурсии! Кремль, Ярославово дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит — в программе.
Редкая экскурсия по Великому Новгороду обходится без посещения знаменитого Новогородского детинца, который впервые упоминается в летописях в 1044 году. Внутри крепости вы увидите старинные башни, Софийский собор, Владычный двор с готической палатой 1433 года.
Ярославово Дворище
Этот исторический архитектурный ансамбль расположен на Торговой стороне. Он является одной из главных доминант города и позволит вам окунуться в торговую историю Великого Новгорода. Вы осмотрите аркаду гостиного двора 1770-х годов, Николо-Дворищенский собор, ряд церквей и часовен.
Юрьев монастырь
Отправимся на южную окраину города, к Ильмень-озеру. Здесь вас ждёт первая православная обитель на новгородской земле, которая, по преданию, была основана самим Ярославом Мудрым в 12 веке. Вы оцените 52-метровую колокольню и посетите Георгиевский собор, который служил усыпальницей для многих русских князей.
Перынский скит
Рядом с Юрьевым монастырем расположена ещё одна известная обитель — старинный Перынский скит. Он был основан в 14 столетии и действовал до 1764 года. На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в цену экскурсии
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 7700 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 8041 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!