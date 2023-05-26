История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород

История со вкусом

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Великий Новгород – это не только древние памятники, но и старинные рецепты русской кухни.

Мы отправимся в путешествие сквозь века, к стенам Детинца – исторического центра города, к его памятникам и святыням.

Побываем в Свято-Юрьевом монастыре, заедем в Крестцы к ямщику Никитичу, погостим у староверов в деревне Лякова и окунемся в быт Славянской деревни в поселке Любытино, где проведем релакс вечер в «Новгородской Швейцарии».Уникальность этого путешествия не только в том, что мы будем любоваться древними памятниками и достопримечательностями, но и в том, что познавая историю, культуру, уклад жизни местных жителей, мы знакомимся с кулинарными традициями и секретами приготовления блюд по старинным рецептам, в том числе и из экологически чистых продуктов.

Совершите новые открытия в эко-гастрономическом путешествии по малоизведанным местам, вкусам и традициям Новгородчины.
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
История со вкусом. Эко-гастрономический тур в Великий Новгород
Ближайшие даты:
26
мая
16
июн
14
июл
18
авг

Что вас ожидает:

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Вы отправитесь на катере по водным просторам могучей реки Волхов, где прямо на палубе отобедаете Ильменской рыбкой
Сырный сомелье
Сырный сомелье
Побываете на сыроварне, где научитесь распознавать различные сорта сыра и поучаствуете в его дегустации
Домашние пельмешки
Домашние пельмешки
Шеф-повар проведет для вас мастер-класс по лепке домашних пельменей и расскажет все тонкости их приготовления
К потомкам старой веры
К потомкам старой веры
Вас ждет интерактивная программа, с погружением в древнюю Русь – самостоятельно наколите дрова или сделайте куклу-оберег
Фермерские продукты
Фермерские продукты
У вас будет возможность приобрести продукцию местных хозяйств: нежный творог, домашнюю сметану, вкуснейший сыр и многое другое
Чудесная деревня
Чудесная деревня
В живом музее под открытым небом вы прогуляетесь по деревенской улице и посетите избы, где узнаете о традициях и жизни крестьян

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-класс

6:20 –10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа со стороны перрона.

Трансфер в отель «Рахманинов».

Размещение (по возможности отеля размещение до 12:00, но гарантированно только за доп. плату).

Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

10:30 Обзорная экскурсия по городу и окрестностям Новгородской вотчины.

Отправляемся на катере по водным просторам могучей реки Волхов, «по пути из варяг в греки» на Рюриково городище – древнее поселение, с которым связаны основной этап становления российской государственности и начало правления династии Рюриковичей.

Городище впервые упоминается в новгородских летописях в 1103 году.

При археологических исследованиях слоев IX-X вв. найдено значительное количество находок, свидетельствующие существование на Городище княжеской резиденции.

Перынский скит – живописный уголок на истоке реки Волхов из знаменитого Словенского моря Ильмень озера, где находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян – капище бога-громовержца Перуна.

При Крещении Руси этот идол был сброшен с Горбатого моста в реку Волхов и в 991 году на этом месте возник христианский храм, и был основан монастырь.

Тайны подземного хода самого крупного из новгородских монастырей, Юрьевского, где сохранился храм 12 в. – Святого Великомученика Победоносца Георгия.

13:30 Остановка в живописном месте, обед на катере, где туристы испробуют Ильменскую рыбку и не только.

15:30 Чудесная деревня "Витославлицы", интерактивная программа «А у нас в деревне».

С жительницами деревни прогуляемся по деревенской улице, где узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии конца XIX-начала XX веков.

В живом музее под открытым небом посетим избы с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницу и гумно.

16:30 Экскурсия на сыроварню «Юрьевское подворье», во время которой Вы узнаете, как и из чего делают превосходный сыр, научитесь распознавать различные сорта сыра и определять его качество, увидите весь цикл приготовления через специальное смотровое окно, узнаете об истории и особенностях отечественного сыроделия, поучаствуете в дегустации и станете настоящим сырным сомелье!

Возможность приобрести продукты из натурального состава по старинным рецептам.

18:00 Мастер-класс кулинарного искусства в ресторане «Юрьевской подворье».

Лепка домашних пельменей, как у бабушки.

Мастер-класс проводит шеф-повар, рассказывая особенности и тонкости приготовления, после чего гости смогут испробовать то, что приготовили собственными руками.

20:00 Возвращение в город.

Свободное время.

Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-классПрибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-класс
2 день

Переезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверов

7:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

8:00 Выезд в Крестцы (87 км.).

Часть пути «Государевой дороги».

Первая остановка в Крестцах – это средина пути между Москвой и Петербургом, в местах, связанных со старинной почтовой ямской дорогой, знаменитыми народными промыслами: крестецкая строчка и изготовление елочных игрушек.

09:00 Заезд «В гости к ямщику Никитичу», где за кружечкой травяного ароматного чая, да с пирогами с ягодами из местных лесов, хозяева ямской станции поведают гостям о нелегкой и важной ямщицкой службе, о всех тонкостях ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, окутывающих ямщицкий край.

10:00Выезд в «Староверческое подворье» в д. Лякова (10 км.).

Большая часть жителей в Лякова – «люди веря старого толка».

Они не только хранят традиции и заветы предков, но и стараются рассказать о них путешественникам.

10:20 «К потомкам старой веры» – интерактивная экскурсия в клубе-музее "Староверческое подворье" и веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами погружает в древнюю допетровскую Русь, домашний уют и подлинные интерьеры старообрядческого быта усиливают достоверность.

Каждый может выбрать занятие по душе: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье и сделать своими руками куклу-оберег.

Гостей угостят взваром из здешних трав.

С каждой минутой мы все больше погружаемся в прошлое, слушая духовные стихи и задорные народные песни, рассказы о древних обрядах и народных играх, о традиционной кухне староверов.

12:00 Обед у староверов.

Серые наваристые щи со сметаной и хреном или грибной суп на выбор, картошка по-деревенски с грибами – ароматные блюда из жаркой русской печи с солеными огурчиками, салом и капусткой, травяной чай с пирогами, сканцы с начинкой.

А еще гуща по старинному рецепту, – все блюда можно попробовать, а после обеда купить фермерские экологически чистые продукты: куриное или перепелиное яйцо, мёд, сушеные яблоки, квашенную капусту, консервированные огурцы.

13:00 Отъезд в Любытино (140 км.).

Окуловский край связан с именами многих выдающихся людей, таких как художник, историк и этнограф Н. К. Рерих, писатели Ф. Абрамов, В. В. Бианки, этнограф-путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай и др.

15:00 Прибытие в п. Любытино – «Новгородскую Швейцарию», так назвали уже в XIX веке окрестности Любытино из-за изрезанного рельефа – перепады высот достигают 100-150 метров.

Здесь сохранились уникальные природные ландшафты, карстовые озера, пороги и водопады на реках Белая и Прикша.

Интерактивная экскурсия по этнографическому парку-музею живой истории «Славянская деревня» – точной копии поселения Х века, состоящей из комплекса жилых и хозяйственных построек (клети, амбара, погреба, гумна, хлебной печи).

Дыхание истории будет здесь особенно ощутимым: всё можно потрогать своими руками, зайти в дом, зажечь лучину, растопить печь, покрутить жернова, почувствовать себя настоящим воином, надев кольчугу и метнув копье, или настоящей славянкой, примерив, древний женский наряд.

Нам поведают о культуре, обычаях и верованиях древних славян, и еще много неожиданного и интересного ожидает гостей парка-музея.

16:00 Размещение на турбазе «Любытино-Хутор».

Отдых.

18:00 Эко-ужин (за доп. плату).

Блюда на выбор из продуктов собственного производства.

В меню большое разнообразие блюд, приготовленных на мангале, пельмени и вареники ручной работы, фирменные десерты, домашние пирожки из продуктов со своей фермы.

Сохранение традиций настоящей русской кухни, восстановление забытых рецептов, приготовление домашней и вкусной еды – главная цель поваров в «Любытино-Хутор».

Свободное время на территории базы, где каждый найдет занятие по душе.

Совершите неспешную пешую или велосипедную прогулку по лесу, собирая грибы и ягоды.

Встретьте чудесный закат и рассвет, погуляйте босиком по росе или просто полежите в траве, понаблюдайте за облаками или послушайте пение птиц.

Придать сил и прогнать усталость поможет не только умиротворяющая красота природы, мерное течение Мсты, чистый воздух и вкусные блюда, но и русская баня на дровах с возможностью воспользоваться услугами пармейстера, а после окунуться в банный чан, почувствовать себя молодым и свежим.

А в фермерском магазине на территории базы можно приобрести молочную продукцию от фермерских и собственных хозяйств, нежный творог, домашнюю сметану и масло, вкуснейший сыр, домашние куриные яйца, пельмени ручной работы, вареники, блинчики, сырники, морсы, компоты, варенье из лесных ягод и многое другое.

Ведь, правильное питание – залог отличного самочувствия и крепкого здоровья.

Переезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверовПереезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверовПереезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверовПереезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверовПереезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверовПереезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверов
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченски

8:00 Завтрак в ресторане базы отдыха.

9:00 Освобождение номеров, отъезд в с. Кончанское (80 км.).

10:00 Прибытие в Музей-усадьбу А. В. Суворова.

Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова».

Кончанское-Суворовское – единственное из сохранившихся владений А. В. Суворова, куда после долгой и преданной службы был сослан выдающийся русский полководец.

Нам расскажут о Суворове не только как о великом полководце, не потерпевшем ни одного поражения, но и Суворове-помещике, рачительном и заботливом хозяине.

Мы посетим великолепную диораму «Альпийский поход А. В. Суворова», увидим подлинные вещи и мебель, его настольную книгу, «птичью горницу», простой барский летний домик-светелку, откуда открываются просторные дали с холмами и карстовым озером Шерегодра.

А в кухонном флигеле нас ждет угощение «по-суворовски» (детям – чай).

11:00 Отъезд в село Опеченский Посад (59 км.).

12:00 Прибытие в Опеченский Посад, где есть на что посмотреть – тут и подвесные мосты, и каменные набережные, и валунный мост, и собор, и дома с резными наличниками, и дендропарк, и подземная речка, и сама Мста – кратчайшая водная нитка из Новгорода в Волгу и обратно, которая становится здесь из-за порогов самым опасным местом на всем протяжении реки, поэтому местные, хорошо знавшие все подводные камни, проводили суда несколько десятков километров, минуя опасности.

Экскурсия по подворью Масарского – большой усадьбе с ухоженной территорией и огромным количеством различных животных, с которыми можно контактировать.

Мы попадем в особую атмосферу русского гостеприимства, непередаваемого колорита сельского подворья, знакомимся с питомцами зоопарка (куры, утки, индюки, цесарки, карликовые пони, еноты, и др.).

13:00 Обед по-опеченски в подворье Масарского.

Отведаем суп-лапшу на петухе с перепелиными яйцами, да с куриными расстегаями, опеченские драники с топинамбуром, запеченную утку и гуся из русской печи в горнице по образцу XIX-го века с дубовыми столами да лавками.

Во время обеда нас ждут удивительные истории о славном прошлом Опеченского Посада, о смельчаках-лоцманах, умело проводивших суда по «горной Мсте» по пути из Варяг в Греки.

О таинственной подводной реке и о других красотах и достопримечательностях здешних мест.

Можно приобрести экологически чистые продукты, произведенные на Подворье.

14:30 Отъезд в Великий Новгород (199 км.).

17:30 Прибытие в Великий Новгород.

Трансфер для туристов, отправляющихся в Санкт-Петербург.

20:15 Трансфер для туристов, отправляющихся на Московском поезде.

17:30 – 20:15 Свободное время в центре города.

Ужин по желанию за доп. плату.

Возможно, бронирование столика в ресторанах города: Купеческий ресторан Русской кухни «Дом Берга», Гастробар «Наffига козе баян!?», Кафе «Малиновка», Zavod-бар, Ресторанный комплекс «Сказка», Ресторанный комплекс на Волхове «Фрегат Флагман».

Завершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченскиЗавершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченскиЗавершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченскиЗавершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченски

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Рахманинов» 3* в Великом Новгороде (1 ночь) и на базе отдыха «Любытино Хутор» (1 ночь), размещение в 2-местных стандартных номерах.

Стоимость тура на 1 чел. – 23 550 руб.

Варианты проживания

Отель «Рахманинов» 3

1 ночь

Мини-отель «Рахманинов» расположен в Великом Новгороде. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi во всех помещениях. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оборудованы чайником и телевизором с плоским экраном. В числе удобств собственная ванная комната с душем. Предоставляются купальные халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3Отель «Рахманинов» 3

База отдыха «Любытино Хутор»

1 ночь

Отель «База отдыха “Любытино-Хутор”» с садом и прямым доступом к лыжным склонам расположен в городе Бор. При отеле работают ресторан и бар. Для детей оборудована игровая площадка. Гости могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Организован прокат лыжного снаряжения.

Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей чайник и собственная ванная комната с душем и тапочками. В некоторых номерах есть кухня с посудомоечной машиной. Предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле сервируют завтрак по меню.

База отдыха «Любытино Хутор»База отдыха «Любытино Хутор»База отдыха «Любытино Хутор»База отдыха «Любытино Хутор»База отдыха «Любытино Хутор»База отдыха «Любытино Хутор»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 ночь в гостинице «Рахманинов 3*» (г. Великий Новгород), 1 ночь на базе отдыха «Любытино Хутор» в 2-х местных стандартных номерах
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание: 3 завтрака и 3 обеда
  • Мастер-класс с ужином
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Ужин на базе отдыха «Любытино-Хутор» и ужин в день отъезда
  • Личные расходы (фермерский продукты, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Можно с детьми
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Великого Новгорода

Вечевые города: Псков и Новгород
Авторский тур
4 дня
Вечевые города: Псков и Новгород
Сенная площадь, 2
19 апр
20 апр
21 апр
23 апр
20 000 за всё до 10 чел.
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Великий Новгород
29 апр
6 мая
12 мая
19 мая
от 12 100 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Великий Новгород
29 апр
6 мая
12 мая
19 мая
от 11 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ