1 день

Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-класс

6:20 –10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа со стороны перрона.

Трансфер в отель «Рахманинов».

Размещение (по возможности отеля размещение до 12:00, но гарантированно только за доп. плату).

Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

10:30 Обзорная экскурсия по городу и окрестностям Новгородской вотчины.

Отправляемся на катере по водным просторам могучей реки Волхов, «по пути из варяг в греки» на Рюриково городище – древнее поселение, с которым связаны основной этап становления российской государственности и начало правления династии Рюриковичей.

Городище впервые упоминается в новгородских летописях в 1103 году.

При археологических исследованиях слоев IX-X вв. найдено значительное количество находок, свидетельствующие существование на Городище княжеской резиденции.

Перынский скит – живописный уголок на истоке реки Волхов из знаменитого Словенского моря Ильмень озера, где находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян – капище бога-громовержца Перуна.

При Крещении Руси этот идол был сброшен с Горбатого моста в реку Волхов и в 991 году на этом месте возник христианский храм, и был основан монастырь.

Тайны подземного хода самого крупного из новгородских монастырей, Юрьевского, где сохранился храм 12 в. – Святого Великомученика Победоносца Георгия.

13:30 Остановка в живописном месте, обед на катере, где туристы испробуют Ильменскую рыбку и не только.

15:30 Чудесная деревня "Витославлицы", интерактивная программа «А у нас в деревне».

С жительницами деревни прогуляемся по деревенской улице, где узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии конца XIX-начала XX веков.

В живом музее под открытым небом посетим избы с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницу и гумно.

16:30 Экскурсия на сыроварню «Юрьевское подворье», во время которой Вы узнаете, как и из чего делают превосходный сыр, научитесь распознавать различные сорта сыра и определять его качество, увидите весь цикл приготовления через специальное смотровое окно, узнаете об истории и особенностях отечественного сыроделия, поучаствуете в дегустации и станете настоящим сырным сомелье!

Возможность приобрести продукты из натурального состава по старинным рецептам.

18:00 Мастер-класс кулинарного искусства в ресторане «Юрьевской подворье».

Лепка домашних пельменей, как у бабушки.

Мастер-класс проводит шеф-повар, рассказывая особенности и тонкости приготовления, после чего гости смогут испробовать то, что приготовили собственными руками.

20:00 Возвращение в город.

Свободное время.