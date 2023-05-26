История со вкусом
Мы отправимся в путешествие сквозь века, к стенам Детинца – исторического центра города, к его памятникам и святыням.
Побываем в Свято-Юрьевом монастыре, заедем в Крестцы к ямщику Никитичу, погостим у староверов в деревне Лякова и окунемся в быт Славянской деревни в поселке Любытино, где проведем релакс вечер в «Новгородской Швейцарии».Уникальность этого путешествия не только в том, что мы будем любоваться древними памятниками и достопримечательностями, но и в том, что познавая историю, культуру, уклад жизни местных жителей, мы знакомимся с кулинарными традициями и секретами приготовления блюд по старинным рецептам, в том числе и из экологически чистых продуктов.
Совершите новые открытия в эко-гастрономическом путешествии по малоизведанным местам, вкусам и традициям Новгородчины.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия по городу на катере, интерактивная программа и мастер-класс
6:20 –10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа со стороны перрона.
Трансфер в отель «Рахманинов».
Размещение (по возможности отеля размещение до 12:00, но гарантированно только за доп. плату).
Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
10:30 Обзорная экскурсия по городу и окрестностям Новгородской вотчины.
Отправляемся на катере по водным просторам могучей реки Волхов, «по пути из варяг в греки» на Рюриково городище – древнее поселение, с которым связаны основной этап становления российской государственности и начало правления династии Рюриковичей.
Городище впервые упоминается в новгородских летописях в 1103 году.
При археологических исследованиях слоев IX-X вв. найдено значительное количество находок, свидетельствующие существование на Городище княжеской резиденции.
Перынский скит – живописный уголок на истоке реки Волхов из знаменитого Словенского моря Ильмень озера, где находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян – капище бога-громовержца Перуна.
При Крещении Руси этот идол был сброшен с Горбатого моста в реку Волхов и в 991 году на этом месте возник христианский храм, и был основан монастырь.
Тайны подземного хода самого крупного из новгородских монастырей, Юрьевского, где сохранился храм 12 в. – Святого Великомученика Победоносца Георгия.
13:30 Остановка в живописном месте, обед на катере, где туристы испробуют Ильменскую рыбку и не только.
15:30 Чудесная деревня "Витославлицы", интерактивная программа «А у нас в деревне».
С жительницами деревни прогуляемся по деревенской улице, где узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии конца XIX-начала XX веков.
В живом музее под открытым небом посетим избы с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницу и гумно.
16:30 Экскурсия на сыроварню «Юрьевское подворье», во время которой Вы узнаете, как и из чего делают превосходный сыр, научитесь распознавать различные сорта сыра и определять его качество, увидите весь цикл приготовления через специальное смотровое окно, узнаете об истории и особенностях отечественного сыроделия, поучаствуете в дегустации и станете настоящим сырным сомелье!
Возможность приобрести продукты из натурального состава по старинным рецептам.
18:00 Мастер-класс кулинарного искусства в ресторане «Юрьевской подворье».
Лепка домашних пельменей, как у бабушки.
Мастер-класс проводит шеф-повар, рассказывая особенности и тонкости приготовления, после чего гости смогут испробовать то, что приготовили собственными руками.
20:00 Возвращение в город.
Свободное время.
Переезд на турбазу «Любытино-Хутор». Интерактивные экскурсии и обед у староверов
7:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
8:00 Выезд в Крестцы (87 км.).
Часть пути «Государевой дороги».
Первая остановка в Крестцах – это средина пути между Москвой и Петербургом, в местах, связанных со старинной почтовой ямской дорогой, знаменитыми народными промыслами: крестецкая строчка и изготовление елочных игрушек.
09:00 Заезд «В гости к ямщику Никитичу», где за кружечкой травяного ароматного чая, да с пирогами с ягодами из местных лесов, хозяева ямской станции поведают гостям о нелегкой и важной ямщицкой службе, о всех тонкостях ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, окутывающих ямщицкий край.
10:00Выезд в «Староверческое подворье» в д. Лякова (10 км.).
Большая часть жителей в Лякова – «люди веря старого толка».
Они не только хранят традиции и заветы предков, но и стараются рассказать о них путешественникам.
10:20 «К потомкам старой веры» – интерактивная экскурсия в клубе-музее "Староверческое подворье" и веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами погружает в древнюю допетровскую Русь, домашний уют и подлинные интерьеры старообрядческого быта усиливают достоверность.
Каждый может выбрать занятие по душе: наколоть дров, начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье и сделать своими руками куклу-оберег.
Гостей угостят взваром из здешних трав.
С каждой минутой мы все больше погружаемся в прошлое, слушая духовные стихи и задорные народные песни, рассказы о древних обрядах и народных играх, о традиционной кухне староверов.
12:00 Обед у староверов.
Серые наваристые щи со сметаной и хреном или грибной суп на выбор, картошка по-деревенски с грибами – ароматные блюда из жаркой русской печи с солеными огурчиками, салом и капусткой, травяной чай с пирогами, сканцы с начинкой.
А еще гуща по старинному рецепту, – все блюда можно попробовать, а после обеда купить фермерские экологически чистые продукты: куриное или перепелиное яйцо, мёд, сушеные яблоки, квашенную капусту, консервированные огурцы.
13:00 Отъезд в Любытино (140 км.).
Окуловский край связан с именами многих выдающихся людей, таких как художник, историк и этнограф Н. К. Рерих, писатели Ф. Абрамов, В. В. Бианки, этнограф-путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай и др.
15:00 Прибытие в п. Любытино – «Новгородскую Швейцарию», так назвали уже в XIX веке окрестности Любытино из-за изрезанного рельефа – перепады высот достигают 100-150 метров.
Здесь сохранились уникальные природные ландшафты, карстовые озера, пороги и водопады на реках Белая и Прикша.
Интерактивная экскурсия по этнографическому парку-музею живой истории «Славянская деревня» – точной копии поселения Х века, состоящей из комплекса жилых и хозяйственных построек (клети, амбара, погреба, гумна, хлебной печи).
Дыхание истории будет здесь особенно ощутимым: всё можно потрогать своими руками, зайти в дом, зажечь лучину, растопить печь, покрутить жернова, почувствовать себя настоящим воином, надев кольчугу и метнув копье, или настоящей славянкой, примерив, древний женский наряд.
Нам поведают о культуре, обычаях и верованиях древних славян, и еще много неожиданного и интересного ожидает гостей парка-музея.
16:00 Размещение на турбазе «Любытино-Хутор».
Отдых.
18:00 Эко-ужин (за доп. плату).
Блюда на выбор из продуктов собственного производства.
В меню большое разнообразие блюд, приготовленных на мангале, пельмени и вареники ручной работы, фирменные десерты, домашние пирожки из продуктов со своей фермы.
Сохранение традиций настоящей русской кухни, восстановление забытых рецептов, приготовление домашней и вкусной еды – главная цель поваров в «Любытино-Хутор».
Свободное время на территории базы, где каждый найдет занятие по душе.
Совершите неспешную пешую или велосипедную прогулку по лесу, собирая грибы и ягоды.
Встретьте чудесный закат и рассвет, погуляйте босиком по росе или просто полежите в траве, понаблюдайте за облаками или послушайте пение птиц.
Придать сил и прогнать усталость поможет не только умиротворяющая красота природы, мерное течение Мсты, чистый воздух и вкусные блюда, но и русская баня на дровах с возможностью воспользоваться услугами пармейстера, а после окунуться в банный чан, почувствовать себя молодым и свежим.
А в фермерском магазине на территории базы можно приобрести молочную продукцию от фермерских и собственных хозяйств, нежный творог, домашнюю сметану и масло, вкуснейший сыр, домашние куриные яйца, пельмени ручной работы, вареники, блинчики, сырники, морсы, компоты, варенье из лесных ягод и многое другое.
Ведь, правильное питание – залог отличного самочувствия и крепкого здоровья.
Завершение программы. Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова» и обед по-опеченски
8:00 Завтрак в ресторане базы отдыха.
9:00 Освобождение номеров, отъезд в с. Кончанское (80 км.).
10:00 Прибытие в Музей-усадьбу А. В. Суворова.
Обзорная экскурсия «В гостях у графа Суворова».
Кончанское-Суворовское – единственное из сохранившихся владений А. В. Суворова, куда после долгой и преданной службы был сослан выдающийся русский полководец.
Нам расскажут о Суворове не только как о великом полководце, не потерпевшем ни одного поражения, но и Суворове-помещике, рачительном и заботливом хозяине.
Мы посетим великолепную диораму «Альпийский поход А. В. Суворова», увидим подлинные вещи и мебель, его настольную книгу, «птичью горницу», простой барский летний домик-светелку, откуда открываются просторные дали с холмами и карстовым озером Шерегодра.
А в кухонном флигеле нас ждет угощение «по-суворовски» (детям – чай).
11:00 Отъезд в село Опеченский Посад (59 км.).
12:00 Прибытие в Опеченский Посад, где есть на что посмотреть – тут и подвесные мосты, и каменные набережные, и валунный мост, и собор, и дома с резными наличниками, и дендропарк, и подземная речка, и сама Мста – кратчайшая водная нитка из Новгорода в Волгу и обратно, которая становится здесь из-за порогов самым опасным местом на всем протяжении реки, поэтому местные, хорошо знавшие все подводные камни, проводили суда несколько десятков километров, минуя опасности.
Экскурсия по подворью Масарского – большой усадьбе с ухоженной территорией и огромным количеством различных животных, с которыми можно контактировать.
Мы попадем в особую атмосферу русского гостеприимства, непередаваемого колорита сельского подворья, знакомимся с питомцами зоопарка (куры, утки, индюки, цесарки, карликовые пони, еноты, и др.).
13:00 Обед по-опеченски в подворье Масарского.
Отведаем суп-лапшу на петухе с перепелиными яйцами, да с куриными расстегаями, опеченские драники с топинамбуром, запеченную утку и гуся из русской печи в горнице по образцу XIX-го века с дубовыми столами да лавками.
Во время обеда нас ждут удивительные истории о славном прошлом Опеченского Посада, о смельчаках-лоцманах, умело проводивших суда по «горной Мсте» по пути из Варяг в Греки.
О таинственной подводной реке и о других красотах и достопримечательностях здешних мест.
Можно приобрести экологически чистые продукты, произведенные на Подворье.
14:30 Отъезд в Великий Новгород (199 км.).
17:30 Прибытие в Великий Новгород.
Трансфер для туристов, отправляющихся в Санкт-Петербург.
20:15 Трансфер для туристов, отправляющихся на Московском поезде.
17:30 – 20:15 Свободное время в центре города.
Ужин по желанию за доп. плату.
Возможно, бронирование столика в ресторанах города: Купеческий ресторан Русской кухни «Дом Берга», Гастробар «Наffига козе баян!?», Кафе «Малиновка», Zavod-бар, Ресторанный комплекс «Сказка», Ресторанный комплекс на Волхове «Фрегат Флагман».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Рахманинов» 3* в Великом Новгороде (1 ночь) и на базе отдыха «Любытино Хутор» (1 ночь), размещение в 2-местных стандартных номерах.
Стоимость тура на 1 чел. – 23 550 руб.
Варианты проживания
Отель «Рахманинов» 3
Мини-отель «Рахманинов» расположен в Великом Новгороде. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi во всех помещениях. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оборудованы чайником и телевизором с плоским экраном. В числе удобств собственная ванная комната с душем. Предоставляются купальные халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
База отдыха «Любытино Хутор»
Отель «База отдыха “Любытино-Хутор”» с садом и прямым доступом к лыжным склонам расположен в городе Бор. При отеле работают ресторан и бар. Для детей оборудована игровая площадка. Гости могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Организован прокат лыжного снаряжения.
Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей чайник и собственная ванная комната с душем и тапочками. В некоторых номерах есть кухня с посудомоечной машиной. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле сервируют завтрак по меню.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- 1 ночь в гостинице «Рахманинов 3*» (г. Великий Новгород), 1 ночь на базе отдыха «Любытино Хутор» в 2-х местных стандартных номерах
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание: 3 завтрака и 3 обеда
- Мастер-класс с ужином
- Услуги гида-сопровождающего
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Раннее заселение в гостиницу
- Ужин на базе отдыха «Любытино-Хутор» и ужин в день отъезда
- Личные расходы (фермерский продукты, сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.