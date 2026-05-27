Приглашаем вас в новгородскую глубинку — туда, где звенели ямщицкие колокольчики, а уклад жизни почти не изменился за столетия.
Вы станете гостем староверческого подворья, своими руками создадите оберег, отведаете знаменитые чёрные щи и узнаете, почему служба ямщика считалась одновременно почётной и опасной.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы
9:30 — отправление в посёлок Крестцы
11:30 — староверческое подворье в деревне Лякова
- Нас встретят у «Матренина колодца». По преданию, вода здесь обладает особой силой, а с самим местом связано немало обычаев. Вы не только узнаете их, но и поучаствуете в старинных забавах
- Далее в программе — музей «Староверческая изба», где каждая вещь хранит память о нескольких поколениях. Во время интерактивной экскурсии вы погрузитесь в быт и традиции людей старой веры:
— увидите, как молились, работали и праздновали предки
— услышите старинные легенды
— прикоснётесь к укладу, почти не изменившемуся за три столетия
— своими руками сделаете куколку, которая станет личным талисманом
13:30 — Обед из русской печи
Главное блюдо трапезы — чёрные щи. Они томятся в печи несколько часов, набирая неповторимый вкус и густоту. К ним подают солёный огурчик, сальце, квашеную капусту, а на десерт — румяные пироги и душистый чай из лесных трав
14:30 — «В гости к ямщику Никитичу»
Переезжаем в Крестцы, где нас ждёт ожившая история ямской гоньбы. На старинной ямской станции хозяин расскажет о тонкостях своей службы:
— как выбирали лошадей для дальней дороги
— что возили в обозах
— какие тайны хранят старые тракты
15:30 — Крестецкий краеведческий музей
Экспозиция музея раскрывает богатую историю края: от древних курганов до ремёсел, которыми славились Крестцы.
16:00 — отправление в Великий Новгород
17:30 — прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса, все экскурсии и мастер-класс по программе, обед (чёрные щи, пироги, чай), посещение Крестецкого краеведческого музея
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3684 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
5900 ₽ за человека