Приглашаем вас в новгородскую глубинку — туда, где звенели ямщицкие колокольчики, а уклад жизни почти не изменился за столетия. Вы станете гостем староверческого подворья, своими руками создадите оберег, отведаете знаменитые чёрные щи и узнаете, почему служба ямщика считалась одновременно почётной и опасной.

Описание экскурсии

9:00 — сбор группы

9:30 — отправление в посёлок Крестцы

11:30 — староверческое подворье в деревне Лякова

Нас встретят у «Матренина колодца». По преданию, вода здесь обладает особой силой, а с самим местом связано немало обычаев. Вы не только узнаете их, но и поучаствуете в старинных забавах

Далее в программе — музей «Староверческая изба», где каждая вещь хранит память о нескольких поколениях. Во время интерактивной экскурсии вы погрузитесь в быт и традиции людей старой веры:

— увидите, как молились, работали и праздновали предки

— услышите старинные легенды

— прикоснётесь к укладу, почти не изменившемуся за три столетия

— своими руками сделаете куколку, которая станет личным талисманом

13:30 — Обед из русской печи

Главное блюдо трапезы — чёрные щи. Они томятся в печи несколько часов, набирая неповторимый вкус и густоту. К ним подают солёный огурчик, сальце, квашеную капусту, а на десерт — румяные пироги и душистый чай из лесных трав

14:30 — «В гости к ямщику Никитичу»

Переезжаем в Крестцы, где нас ждёт ожившая история ямской гоньбы. На старинной ямской станции хозяин расскажет о тонкостях своей службы:

— как выбирали лошадей для дальней дороги

— что возили в обозах

— какие тайны хранят старые тракты

15:30 — Крестецкий краеведческий музей

Экспозиция музея раскрывает богатую историю края: от древних курганов до ремёсел, которыми славились Крестцы.

16:00 — отправление в Великий Новгород

17:30 — прибытие в город

