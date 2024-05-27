Алексеевская башня – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Алексеевская башня» в Великом Новгороде, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
  • А
    Алиса
    12 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Лучшие впечатления от экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания в истории и лёгкая завораживающая подача информации.
    Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
    Очень интересно, хорошо структурировано. Спасибо!
  • С
    Светлана
    29 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
  • В
    Виктор
    26 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Отличный экскурсовод, рекомендую!
  • О
    ОЛЬГА
    19 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
    Большое спасибо Илье за интересную и содержательную экскурсию. Илья -фанат своего дела, сумел всех заинтересовать историческими фактами и экспонатами в
    читать дальше

    Башне. Сам проект Башни очень профессионально выполнен и реализован. За интересной беседой время пролетело совсем незаметно, даже ребенок 9 лет не утомилась. Вся семья осталась довольна экскурсией, и побольше бы таких экскурсоводов, как Илья.

  • О
    Олег
    30 октября 2023
    Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
    Были на экскурсии с двумя детьми, подростками. Илья великолепный рассказчик и прекрасный экскурсовод. Показывает и рассказывает интересные и необычные детали. Всем настоятельно рекомендую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Алексеевская башня»

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  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Алексеевская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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