О Ольга Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.

А Алиса Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены Лучшие впечатления от экскурсии!

Е Екатерина Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания в истории и лёгкая завораживающая подача информации.

Е Елена Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне Очень интересно, хорошо структурировано. Спасибо!

С Светлана Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую

В Виктор Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Отличный экскурсовод, рекомендую!

О ОЛЬГА Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.

И Инна Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне читать дальше Башне. Сам проект Башни очень профессионально выполнен и реализован. За интересной беседой время пролетело совсем незаметно, даже ребенок 9 лет не утомилась. Вся семья осталась довольна экскурсией, и побольше бы таких экскурсоводов, как Илья. Большое спасибо Илье за интересную и содержательную экскурсию. Илья -фанат своего дела, сумел всех заинтересовать историческими фактами и экспонатами в