1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
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Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
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Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
- ААлиса12 мая 2024Лучшие впечатления от экскурсии!
- ЕЕкатерина9 мая 2024Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания в истории и лёгкая завораживающая подача информации.
- ЕЕлена27 апреля 2024Очень интересно, хорошо структурировано. Спасибо!
- ССветлана29 марта 2024Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
- ВВиктор26 марта 2024Отличный экскурсовод, рекомендую!
- ООЛЬГА19 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Илье за интересную и содержательную экскурсию. Илья -фанат своего дела, сумел всех заинтересовать историческими фактами и экспонатами в
- ООлег30 октября 2023Были на экскурсии с двумя детьми, подростками. Илья великолепный рассказчик и прекрасный экскурсовод. Показывает и рассказывает интересные и необычные детали. Всем настоятельно рекомендую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Алексеевская башня»
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