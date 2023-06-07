На мастер-классе по росписи фарфора в Великом Новгороде вас ждет увлекательное путешествие в мир фарфорового искусства.
Мастера, влюбленные в свое дело, расскажут об истории знаменитых «кузнецовских» фабрик и поделятся секретами производства
Мастера, влюбленные в свое дело, расскажут об истории знаменитых «кузнецовских» фабрик и поделятся секретами производства
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Узнаете секреты фарфорового ремесла
- 🏛 Посетите центр художественной культуры
- 🖌 Создадите авторский сувенир
- 👩🏫 Работаете под руководством опытных мастеров
- 📦 Все материалы включены в стоимость
Что можно увидеть
- Центр художественной культуры
- Старинный дом
Описание мастер-класса
Секреты фарфорового ремесла
Мастер-класс будет проходить в одном из центров художественной культуры Великого Новгорода, расположенном в старинном доме. Вы раскроете тайны производства «кузнецовского» фарфора и познакомитесь с разными видами его декорирования. А затем под чутким руководством опытных мастеров, искренне любящих своих учеников, создадите авторский сувенир своими руками.
Организационные детали
Все материалы и необходимое оборудование включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 233 туристов
Меня зовут Екатерина, я представляю дружную команду гидов в Великом Новгороде. Мы обожаем мир внутреннего туризма, искренне любим каждого гостя и постоянно находимся в поисках новых идей. С радостью познакомим вас с главными достопримечательностями города и расскажем о них множество интересных фактов.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась сама атмосфера внутри помещения,а также проведение мастер-класса. Заранеее приготовленный материал для росписи,лёгкость объяснения,видео информация. Большое спасибо мастеру Екатерине! Дети в восторге от самостоятельной деятельности! К тому же, расписанные нами готовые изделия отдаются в подарок.
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Е
Очень понравилась экскурсия, информативно, подача материала в легкой форме! Спасибо большое девушке экскурсоводу! И успели тарелочку расписать)) рекомендую!
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И
Спасибо большое за увлекательный и уютный мастер-класс. Интересный и насыщенный рассказ организатора, красивые работы, помощь каждому участнику. Очень понравилось само место, в котором проводили мероприятие. Не нудно, не затянуто. Всем советуем
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А
Неплохой мастер-класс. Если умеешь рисовать, то у тебя полный полет фантазии и свобода творческой мысли. Если с рисованием не очень, то предложат шаблоны и помогут его нарисовать.
Тарелочка стоит дома и напоминает о приятных моментах)))
Тарелочка стоит дома и напоминает о приятных моментах)))
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А
Расписать самим тарелочку под руководством настоящего художника- это здорово! Очень жалко,что самого завода уже нет. Даже то что осталась в витринах впечатляет изяществом и красотой.
Спасибо!
Спасибо!
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Очень интересный рассказ про производство фарфора, в интерактивном режиме. Прекрасный мастер-класс. Дети и взрослые в восторге. Большое спасибо!
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