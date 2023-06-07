На мастер-классе по росписи фарфора в Великом Новгороде вас ждет увлекательное путешествие в мир фарфорового искусства.Мастера, влюбленные в свое дело, расскажут об истории знаменитых «кузнецовских» фабрик и поделятся секретами производства

фарфоровой посуды. Вы узнаете о различных методах декорирования и сможете создать собственный авторский сувенир. Мероприятие проходит в одном из центров художественной культуры города, расположенном в старинном доме, что добавляет особую атмосферу. Все материалы и оборудование включены в стоимость, что делает участие максимально комфортным. Не упустите возможность погрузиться в традиции и искусство Великого Новгорода, записывайтесь на мастер-класс уже сегодня

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Секреты фарфорового ремесла

Мастер-класс будет проходить в одном из центров художественной культуры Великого Новгорода, расположенном в старинном доме. Вы раскроете тайны производства «кузнецовского» фарфора и познакомитесь с разными видами его декорирования. А затем под чутким руководством опытных мастеров, искренне любящих своих учеников, создадите авторский сувенир своими руками.

Организационные детали

Все материалы и необходимое оборудование включены в стоимость.