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Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде

Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
На мастер-классе по росписи фарфора в Великом Новгороде вас ждет увлекательное путешествие в мир фарфорового искусства.

Мастера, влюбленные в свое дело, расскажут об истории знаменитых «кузнецовских» фабрик и поделятся секретами производства
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фарфоровой посуды. Вы узнаете о различных методах декорирования и сможете создать собственный авторский сувенир.

Мероприятие проходит в одном из центров художественной культуры города, расположенном в старинном доме, что добавляет особую атмосферу. Все материалы и оборудование включены в стоимость, что делает участие максимально комфортным.

Не упустите возможность погрузиться в традиции и искусство Великого Новгорода, записывайтесь на мастер-класс уже сегодня

4.8
17 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Узнаете секреты фарфорового ремесла
  • 🏛 Посетите центр художественной культуры
  • 🖌 Создадите авторский сувенир
  • 👩‍🏫 Работаете под руководством опытных мастеров
  • 📦 Все материалы включены в стоимость
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде

Что можно увидеть

  • Центр художественной культуры
  • Старинный дом

Описание мастер-класса

Секреты фарфорового ремесла

Мастер-класс будет проходить в одном из центров художественной культуры Великого Новгорода, расположенном в старинном доме. Вы раскроете тайны производства «кузнецовского» фарфора и познакомитесь с разными видами его декорирования. А затем под чутким руководством опытных мастеров, искренне любящих своих учеников, создадите авторский сувенир своими руками.

Организационные детали

Все материалы и необходимое оборудование включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 233 туристов
Меня зовут Екатерина, я представляю дружную команду гидов в Великом Новгороде. Мы обожаем мир внутреннего туризма, искренне любим каждого гостя и постоянно находимся в поисках новых идей. С радостью познакомим вас с главными достопримечательностями города и расскажем о них множество интересных фактов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась сама атмосфера внутри помещения,а также проведение мастер-класса. Заранеее приготовленный материал для росписи,лёгкость объяснения,видео информация. Большое спасибо мастеру Екатерине! Дети в восторге от самостоятельной деятельности! К тому же, расписанные нами готовые изделия отдаются в подарок.
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась
Были на экскурсии мастер-классе «Роспись по фарфору» в пятером,двое взрослых и трое детей. Всем очень понравилась
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Е
Очень понравилась экскурсия, информативно, подача материала в легкой форме! Спасибо большое девушке экскурсоводу! И успели тарелочку расписать)) рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, информативно, подача материала в легкой форме! Спасибо большое девушке экскурсоводу! И успели тарелочку
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И
Спасибо большое за увлекательный и уютный мастер-класс. Интересный и насыщенный рассказ организатора, красивые работы, помощь каждому участнику. Очень понравилось само место, в котором проводили мероприятие. Не нудно, не затянуто. Всем советуем
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А
Неплохой мастер-класс. Если умеешь рисовать, то у тебя полный полет фантазии и свобода творческой мысли. Если с рисованием не очень, то предложат шаблоны и помогут его нарисовать.
Тарелочка стоит дома и напоминает о приятных моментах)))
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А
Расписать самим тарелочку под руководством настоящего художника- это здорово! Очень жалко,что самого завода уже нет. Даже то что осталась в витринах впечатляет изяществом и красотой.
Спасибо!
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Нина
Очень интересный рассказ про производство фарфора, в интерактивном режиме. Прекрасный мастер-класс. Дети и взрослые в восторге. Большое спасибо!
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