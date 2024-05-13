Мастер-классы для детей – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Великом Новгороде, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250 за человека
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450 за человека
Народные промыслы Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200 за всё до 3 чел.
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
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    шоколадных батончиков и упаковал в коробочку. Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара. Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся! Организатор Татьяна очень приятная и общительная))

    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно вниманияОчень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания
  • А
    Александра
    12 марта 2024
    Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
    Расписать самим тарелочку под руководством настоящего художника- это здорово! Очень жалко,что самого завода уже нет. Даже то что осталась в витринах впечатляет изяществом и красотой. Спасибо!
  • Н
    Нина
    25 августа 2023
    Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
    Очень интересный рассказ про производство фарфора, в интерактивном режиме. Прекрасный мастер-класс. Дети и взрослые в восторге. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
    Если хотите попробовать порисовать на фарфоре и оставить себе память о поездке в Великий Новгород маленькую тарелочку, которую вы украсите сами, то это для вас.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мастер-классы для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
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  3. Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
  4. Народные промыслы Великого Новгорода
  5. Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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