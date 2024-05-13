Групповая 1.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00 1 250 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00 1 900 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2 отзыва Групповой мастер-класс «Шоколадная картина» Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой Начало: По договоренности 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 12 отзывов Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров 4 200 ₽ за всё до 3 чел.