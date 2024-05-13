1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 мая 2024Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
- ААлександра12 марта 2024Расписать самим тарелочку под руководством настоящего художника- это здорово! Очень жалко,что самого завода уже нет. Даже то что осталась в витринах впечатляет изяществом и красотой. Спасибо!
- ННина25 августа 2023Очень интересный рассказ про производство фарфора, в интерактивном режиме. Прекрасный мастер-класс. Дети и взрослые в восторге. Большое спасибо!
- ЕЕлена23 июля 2023Если хотите попробовать порисовать на фарфоре и оставить себе память о поездке в Великий Новгород маленькую тарелочку, которую вы украсите сами, то это для вас.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мастер-классы для детей»
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