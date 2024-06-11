Приглашаем вас на мастер-класс по росписи пряников! Мы расскажем об истории появления пряника и о том, какими они бывают, познакомим вас с глазурями и пищевыми красками. А затем вы сами распишете несколько пряников новгородскими сюжетами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 1800 руб. за человека, если вас больше

от 5 400 ₽ за 1-3 человека или 1800 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы расскажем о главных новгородских достопримечательностях: башне Кокуй, Ярославовом дворище, мальчике Онфиме и голубе, который сидит на куполе Софийского собора.

Под руководством художника вы освоите пряничное дело: научитесь пользоваться специальными пищевыми красками и глазурью для росписи. И самостоятельно распишете четыре фигурных пряника (как на заглавном фото экскурсии), а потом заберёте их с собой!

Организационные детали