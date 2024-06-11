Приглашаем вас на мастер-класс по росписи пряников! Мы расскажем об истории появления пряника и о том, какими они бывают, познакомим вас с глазурями и пищевыми красками. А затем вы сами распишете несколько пряников новгородскими сюжетами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы расскажем о главных новгородских достопримечательностях: башне Кокуй, Ярославовом дворище, мальчике Онфиме и голубе, который сидит на куполе Софийского собора.
Под руководством художника вы освоите пряничное дело: научитесь пользоваться специальными пищевыми красками и глазурью для росписи. И самостоятельно распишете четыре фигурных пряника (как на заглавном фото экскурсии), а потом заберёте их с собой!
Организационные детали
- Мастер-класс пройдёт в уютной студии в самом центре города
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет для самостоятельной работы. Дети младшего возраста выполняют работу вместе со взрослым.
- У нас есть бесплатный чай, вода, печенье, конфеты
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стратилатовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Меня зовут Александра, я преподаватель, дизайнер, автор курсов по флористике из фоамирана, руководитель студии творчества. Уже более 12 лет мы проводим мастер-классы для детей и взрослых. Мы учим рисовать, расписывать пряники, составлять композиции и многому другому — у нас более 20 различных направлений.Задать вопрос
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