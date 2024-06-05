Активности – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 15 экскурсий в категории «Активности» в Великом Новгороде, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
340 отзывов
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 15 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Мир фресок Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250 за человека
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450 за человека
Настольные игры древнего Новгорода
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600 за всё до 6 чел.
Народные промыслы Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200 за всё до 3 чел.
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140 за человека
Занимательный квест для детей (9+)
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355 за всё до 6 чел.
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по
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    другому. На Tripster - сервисе можно всегда найти и бронировать уникальные экскурсий. В этот раз мой выбор пал на Мотоэкскурсию на Harley-Davidson. За 2 часа мы побывали в разных конца города в разных веках. Возил меня опытный водитель(у меня была защита). На остановках он вел увлекательную экскурсию и ещё делал памятные фотографии. Огромное спасибо устроителям.

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
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    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!
  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали
  • И
    Игорь
    17 мая 2024
    Народные промыслы Великого Новгорода
    В общем экскурсия неплохая. Достаточно содержательная. Что-то узнали новое. Длительность указана 2 часа, но либо время пролетело быстро, либо было
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    максимум 1,5 часов с изготовлением поделки. НО ценник неоправданно высок! 5500 за три экспозиции. Для сравнения в Костроме в музее льна экскурсия стоит 350 р. + входной билет 200-250р. И музей там на двух этажах.

  • Я
    Яна
    15 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Ходили семьей с 4 детьми. Понравилось всем от 4 лет и старше. В начале веселые игры настроили детей на внимательность
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    к экскурсоводу. А потом была просто экскурсия, но дети, уже настроенные и знающие историю Руси, хорошо восприняли. Оптимальное планирование по времени - 1.5 часа на все. Единственное - хотелось бы еще что-то посмотреть, кроме памятника тысячелетию Руси и Софийского собора. Но это взрослым хотелось, детям достаточно!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
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    презентацией с картинками, таким образом становится понятнее и нагляднее, легко разбираешься в правилах игр, в том, как они выглядели раньше. И сами настольные игры очень необычные, простые, в них хорошо и подумать, и придумать себе стратегию, и развить логику) Понравится и детям, и взрослым, всем, кто хочет провести приятный вечер!

  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Брали экскурсию для группы друзей, заезжали по пути посмотреть Кремль на пару часиков. Все прошло интересно, весело, задорно. Театрализованная подача,
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    эффект присутствия при исторических событиях, совсем не нудно. Детям 8 лет было ожидаемо тяжко. Сначала весело, а потом как обычно в таком возрасте: «ну скоооро, хооолодно, когда в кафеее». Взрослые же были в восторге. Экскурсия начинается у офиса компании и заканчивается у собора. На берег Волхова не выходит, это оставлено для самостоятельного осмотра. Хотя интересно было бы послушать про реку и мост. В целом не пожалели, что взяли такую экскурсию, для знакомства с городом транзитом - идеально. Совсем не скучно, с юмором и новгородским говорком. Информацией не перегружены, но узнали много интересных фактов, о которых захотелось почитать подробнее дома. Спасибо организаторам за труды!

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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
  2. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  3. Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
  4. Мир фресок Великого Новгорода
  5. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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