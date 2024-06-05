1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140₽ за человека
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- ООльга25 мая 2024Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
- ВВероника17 мая 2024Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
- ИИгорь17 мая 2024В общем экскурсия неплохая. Достаточно содержательная. Что-то узнали новое. Длительность указана 2 часа, но либо время пролетело быстро, либо было
- ЯЯна15 мая 2024Ходили семьей с 4 детьми. Понравилось всем от 4 лет и старше. В начале веселые игры настроили детей на внимательность
- ННаталья13 мая 2024Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
- ММарина13 мая 2024Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
- ЛЛариса13 мая 2024Брали экскурсию для группы друзей, заезжали по пути посмотреть Кремль на пару часиков. Все прошло интересно, весело, задорно. Театрализованная подача,
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Активности" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 14 970 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 538 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Активности», 538 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август