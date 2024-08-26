Активный отдых в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Великом Новгороде, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Пешая
16 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Пешая
2 отзыва
2 часа
Квест
до 5 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
  2. Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
  3. Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Софийский собор
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Активный отдых», 30 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам