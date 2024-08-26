2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
до 5 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 августа 2024Хотелось бы больше мест и информации
- ППолина8 июля 2024Понравились вопросы,требующие внимательного осмотра,например,про Софийский собор. Ряд вопросов были слишком простые., например,что в руке у Александра Невского
- ЕЕвгения20 мая 2024Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
- ТТатьяна27 февраля 2024Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Активный отдых»
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