А Анастасия Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде Хотелось бы больше мест и информации

П Полина Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России» Понравились вопросы,требующие внимательного осмотра,например,про Софийский собор. Ряд вопросов были слишком простые., например,что в руке у Александра Невского

Е Евгения Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России» Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой