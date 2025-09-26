Небольшое пешеходное путешествие посвящается истории Господина Великого Новгорода, периоду его наивысшего расцвета в 12–15 веках. Мы пройдём по территории трёх бывших районов (концов) — Неревского, Плотницкого и Славенского.
Вы узнаете про вольный люд новгородский и поймёте, как в 12 веке произошло становление независимого новгородского государства.
Вы узнаете про вольный люд новгородский и поймёте, как в 12 веке произошло становление независимого новгородского государства.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремлёвский парк и фонтан «Садко».
- Памятник мальчику Онфиму и место находки первой берестяной грамоты.
- Панораму Новгородского кремля-детинца.
- Купеческие дома на Большой Московской улице.
- Ярославово дворище и пешеходный («горбатый») мост.
Вы узнаете:
- как в 12 веке жили новгородцы: ходили в военные походы, рубили деревянные избы, обучали ребятишек грамоте.
- про трагичный для Новгорода 13 век.
- как в 14 веке город стремительно богател, а благочестивые бояре создавали великие храмы.
- почему появились церковные ереси и кем могли быть стригольники новгородские.
- как завершилась история вольного Новгорода.
Организационные детали
- По желанию можем заглянуть в церковь Фёдора Стратилата с фресками 14 века (просьба сообщить заранее, чтобы скорректировать маршрут): 700 ₽ — музейное разрешение на группу + 150 ₽ — взрослые, 100 ₽ — учащиеся с 14 лет.
- Экскурсия не детская, но я буду рад участию маленьких путешественников.
- На этом маршруте мы не посещаем кремль.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1334 ₽
|Дети до 18 лет
|667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кремлёвском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 4590 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
0
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А
Мы с мужем были проездом в Великом Новгороде и решили, чтобы не терять времени, заказать пешую обзорную экскурсию по городу. И это было одно из лучших решений во время нашего
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И
Спасибо экскурсоводу Аркадию за познавательную и увлекательную экскурсию по пешему маршруту!
Хочется отметить профессионализм, компетентность Аркадия, его манеру общения и умение донести информацию до слушателей.
Хочется отметить профессионализм, компетентность Аркадия, его манеру общения и умение донести информацию до слушателей.
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Великолепная экскурсия с замечательным гидом. Аркадий шикарно говорит на английском языке и обладает глубокими и неординарными знаниями об истории Новгорода. Остались очень впечатлены. Аркадий, спасибо большое вам!!! Сердце радуется, что на русской земле живут такие удивительные люди, как Вы.
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Л
Мы получили прекрасные впечатления от экскурсии Аркадия! Он отлично разбирается в теме, очень интересно рассказывает. Видно, что ему самому очень нравится беседовать об истории Великого Новгорода и России.
С удовольствием рекомендуем Аркадия в качестве экскурсовода!
С удовольствием рекомендуем Аркадия в качестве экскурсовода!
Аркадий
Ответ организатора:
Уважаемый Леонид, благодарю Вас за добрые слова. Работать с вами было одно удовольствие в этот январский морозный день.
С наилучшими пожеланиями.
С наилучшими пожеланиями.
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С
Замечательная экскурсия! Понравилось всем: мне, жене, детям (как начитанной девушке 16 лет, так и неугомонным мальчикам 13 и 8 лет).
Аркадий - прекрасный рассказчик, с отлично поставленным голосом. Тактичный и внимательный.
Внимательный
Аркадий - прекрасный рассказчик, с отлично поставленным голосом. Тактичный и внимательный.
Внимательный
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Это была незабываемая и неординарная экскурсия благодаря интеллекту и высокому профессионализму нашего гида Аркадия. Простая идея - привязать события древности к историческим фактам и данным археологических раскопок дает прекрасные результаты
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