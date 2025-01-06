Л Лариса Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу (на вашем авто) Отличная экскурсия, организованная для 7 человек. Забрали и привезли к месту проживания. Аркадий супер гид, знакомство с В. Новгородом и окрестностями было организовано на высоком уровне. Рекомендуем всем👍

Л Людмила Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу (на вашем авто) Приятно, что человек любит и знает свой город. Приятные впечатления. Аркадий молодец Спасибо ему