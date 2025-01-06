2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города»
Сегодня в 16:30
21 фев в 08:00
4667₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Совершить исторический променад по Древнему Новгороду
Начало: В Кремлёвском парке
«Кремлёвский парк и фонтан «Садко»»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
22 фев в 08:00
24 фев в 08:00
1334₽ за человека
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
Расписание: в воскресенье в 08:00
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
3800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 января 2025Отличная экскурсия, организованная для 7 человек. Забрали и привезли к месту проживания. Аркадий супер гид, знакомство с В. Новгородом и окрестностями было организовано на высоком уровне. Рекомендуем всем👍
- ЛЛюдмила23 декабря 2024Приятно, что человек любит и знает свой город. Приятные впечатления. Аркадий молодец Спасибо ему
- AAlla24 ноября 2024Очень понравился гибкий подход гида - мы не первый раз в Новгороде, заранее договорились какие точки хотели бы посетить, плюс Аркадий дополнил маршрут. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Парки»
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