Экскурсии по паркам Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Великом Новгороде, цены от 1334 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу (на вашем авто)
119 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города»
Сегодня в 16:30
21 фев в 08:00
4667 за всё до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Совершить исторический променад по Древнему Новгороду
Начало: В Кремлёвском парке
«Кремлёвский парк и фонтан «Садко»»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
22 фев в 08:00
24 фев в 08:00
1334 за человека
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
На автобусе
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
Расписание: в воскресенье в 08:00
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
3800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу (на вашем авто)
  2. От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
  3. Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Новгородский кремль
  2. Софийский собор
  3. Ярославово дворище
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в феврале 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1334 до 4667. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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