Для иностранцев – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Великом Новгороде, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 15 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
3 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
7700 ₽ за всё до 5 чел.
Сказы Старого Новгорода
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Самое главное
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Грановитая палата
  7. Витославлицы
  8. Горбатый мост через реку Волхов
  9. Путевой дворец
  10. Рюриково Городище
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 5334 до 7700. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
