Индивидуальная
до 15 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
7700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
