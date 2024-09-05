Это полноценный спектакль с глубокой драматургией, реквизитом и спецэффектами, разворачивающийся на улицах Великого Новгорода. Он основан на документах и воспоминаниях новгородцев о войне, оккупации и освобождении.
Вы погрузитесь в непростые для горожан времена и словно плечом к плечу переживёте вместе с героями те события.
Вы погрузитесь в непростые для горожан времена и словно плечом к плечу переживёте вместе с героями те события.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите важные культурно-исторические объекты города — сквер Воинской славы, памятник Сергею Рахманинову, церковь Двенадцати Апостолов на Пропастех, монумент Победы и другие.
Сюжет привязан к конкретным местам, знакомство с которыми нужно для правильного понимания хроник Великой Отечественной войны и осознания героического подвига русских людей.
Спектакль с музыкой Рахманинова и военными песнями тех лет транслируется через профессиональные наушники, которые абстрагируют вас от внешнего шума и правдоподобно воссоздают звуковые эффекты — это позволит добиться полноценного погружения.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Воинской славы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 192 туристов
Мы соединили иммерсивный театр, познавательную экскурсию, квест и психологический тренинг в прогулке по улицам Великого Новгорода. Следуйте за голосом в своих наушниках — и вам откроется настоящий город!Задать вопрос
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