Это полноценный спектакль с глубокой драматургией, реквизитом и спецэффектами, разворачивающийся на улицах Великого Новгорода. Он основан на документах и воспоминаниях новгородцев о войне, оккупации и освобождении. Вы погрузитесь в непростые для горожан времена и словно плечом к плечу переживёте вместе с героями те события.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Вы увидите важные культурно-исторические объекты города — сквер Воинской славы, памятник Сергею Рахманинову, церковь Двенадцати Апостолов на Пропастех, монумент Победы и другие.

Сюжет привязан к конкретным местам, знакомство с которыми нужно для правильного понимания хроник Великой Отечественной войны и осознания героического подвига русских людей.

Спектакль с музыкой Рахманинова и военными песнями тех лет транслируется через профессиональные наушники, которые абстрагируют вас от внешнего шума и правдоподобно воссоздают звуковые эффекты — это позволит добиться полноценного погружения.

Организационные детали