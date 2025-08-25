Индивидуальная
до 25 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7800 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жил был город: прогулка по Великому Новгороду
Прогуляйтесь по Великому Новгороду с историком и откройте для себя его тайны. Узнайте, как менялся город и быт его жителей на протяжении веков
Начало: У Новгородского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода
Великий Новгород удивит своими тайнами и легендами, оживающими на улицах города. Прогулка от набережной Волхова до Театра драмы подарит незабываемые впечатления
Начало: От Воскресенского бульвара
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
4550 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремлёвские прогулки
Увлекательное путешествие по средневековому Новгороду с жителями прошлого. Истории, легенды и интерактивные развлечения ждут вас
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
Сегодня в 08:00
15 дек в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»
Очутиться в 19 веке и узнать о судьбе дочери графа Орлова
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
6934 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Сегодня в 15:30
11 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 августа 2025Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворищеДата посещения: 18 августа 2025Экскурсия информативная, насыщенная, Ирина - прекрасный рассказчик. Рекомендую.
- ЛЛюдмила28 марта 2025Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворищеДата посещения: 26 марта 2025Были на экскурсии с Ириной 26.03.25.Два с половиной часа по центру города пролетели незаметно, очень интересно и познавательно. Окунулись в историю Великого Новгорода, узнали много нового. Получили огромное удовольствие.Спасибо.
- ААлексей6 декабря 2025Очень
- ААнастасия23 ноября 2025Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод, моё восхищение и почтение!!!
- ССиманова16 ноября 2025Очень интересная экскурсия! Ирине огромное спасибо за такой увлекательный рассказ о далеком прошлом удивительного города Великий Новгород. 2,5 часа пролетели
- ООрел16 ноября 2025Супер-экскурсия и для детей и для взрослых! С юмором и отличными знаниями! Получили огромное удовольствие!!! Сходили на две экскурсии у данного организатора. Всё на очень высоком уровне! Спасибо!!!
- ААнастасия16 ноября 2025Отличная экскурсия, под конец замерзла, но все равно осталась до самого конца, чтобы ничего не пропустить. Ирина – отличный рассказчик, мешает исторические факты с забавными байками, время пролетело незаметно
- ЮЮлия13 ноября 2025все отлично очень рекомендую сходить все интересно экскурсовод приятный и без занудства, ходили очень активно
- EEkaterina13 ноября 2025Когда ты уже не в первый раз в Новгороде, очень интересно погрузиться в историю тех людей, которые оказали большое влияние
- ЕЕкатерина10 ноября 2025У нас был чудесный экскурсовод Ирина. Погрузила в историю, постаралась не терять ни минуты, чтобы рассказать о каждом камне, о
- ООлег9 ноября 2025Просто Супер экскурсия)))) Оочень рекомендую. 👍👍👍👍👍
- ННиколай5 ноября 2025Забава в народном Новгородском наряде провела нас по Торговой стороне, в процессе развлекала интерактивными минисценками, щедро делилась историями и погружала в атмосферу той эпохи. Рекомендую)
- ИИгорь5 ноября 2025Вчера были на экскурсии, которую нам провела Ирина. Несмотря на плохую погоду, с утра лил дождь, экскурсия прошла на ура.
- ЕЕлена5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Ирине отдельное спасибо за проведенную экскурсия! Хорошо знает историю города, отвечала на заданные вопросы со знанием дела. Буду Вас советовать друзьям и родственникам!
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Илье. Замечательный рассказчик, было очень интересно, время пролетело незаметно. Рекомендую✋️
- ААнна4 ноября 2025Очень приятный экскурсовод Ирина. Экскурсия была понятной и интересной. Очень рекомендую!
- ООльга4 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Илья отлично преподнесит информацию, интересно, понятно. Приятно было слушать и гулять по городу.
Экскурсия прошла хорошо.
Рекомендую!
Спасибо.
Спасибо за экскурсию!
Всё было отлично.
Всё было отлично.
- ЯЯна3 ноября 2025Ирина, спасибо большое за замечательную экскурсию!
