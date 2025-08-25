Мои заказы

Необычные дома в Великом Новгороде

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные дома» в Великом Новгороде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Пешая
1.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7800 ₽ за всё до 25 чел.
Жил-был город: прогулка по Великому Новгороду с историком
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Жил был город: прогулка по Великому Новгороду
Прогуляйтесь по Великому Новгороду с историком и откройте для себя его тайны. Узнайте, как менялся город и быт его жителей на протяжении веков
Начало: У Новгородского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По старинным и новым улочкам Великого Новгорода
Великий Новгород удивит своими тайнами и легендами, оживающими на улицах города. Прогулка от набережной Волхова до Театра драмы подарит незабываемые впечатления
Начало: От Воскресенского бульвара
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
4550 ₽ за всё до 10 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Пешая
2.5 часа
206 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1800 ₽ за человека
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
Пешая
1.5 часа
459 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремлёвские прогулки
Увлекательное путешествие по средневековому Новгороду с жителями прошлого. Истории, легенды и интерактивные развлечения ждут вас
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
Сегодня в 08:00
15 дек в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 15 чел.
В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»
Очутиться в 19 веке и узнать о судьбе дочери графа Орлова
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
6934 ₽ за всё до 10 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Групповая
до 18 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Сегодня в 15:30
11 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
Автопрогулка по Великому Новгороду
На машине
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

