Отправьтесь в захватывающее путешествие во времени с иммерсивным спектаклем-променадом в Великом Новгороде. В наушниках вы услышите истории города, почувствуете его атмосферу и станете героями этого уникального представления. Прогулка начинается у Ганзейского фонтана и завершается у Театра драмы Достоевского, проходя через знаковые места и скрытые уголки, которые удивят даже местных жителей. Это мероприятие для всей семьи, где каждый найдет что-то для себя

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы — герои этого спектакля, а город — главная декорация. Каким будет это путешествие — зависит от вас, потому что оно наполнится вашими эмоциями, воспоминаниями и личными смыслами. Вы будете:

Немножко петь, танцевать и медитировать

Загадывать желания и раскрывать секреты новгородского торга

Слушать, как звучит Новгород в прошлом и настоящем

Прогулка начнётся у Ганзейского фонтана, а завершится у Театра драмы Достоевского. Вы увидите Софийский кафедральный собор, Новгородскую областную филармонию, памятник Рахманинову и другие достопримечательности. А ещё — необычные дворы и переулки, которым удивится даже коренной новгородец.

Организационные детали