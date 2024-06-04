Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)

Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Отправьтесь в захватывающее путешествие во времени с иммерсивным спектаклем-променадом в Великом Новгороде.

В наушниках вы услышите истории города, почувствуете его атмосферу и станете героями этого уникального представления.

Прогулка начинается у Ганзейского фонтана и завершается у Театра драмы Достоевского, проходя через знаковые места и скрытые уголки, которые удивят даже местных жителей. Это мероприятие для всей семьи, где каждый найдет что-то для себя
4.69
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎧 Уникальный формат иммерсивного спектакля
  2. 🏰 Исторические достопримечательности
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  4. 🎭 Возможность стать частью представления
  5. 🎵 Музыка и звуки прошлого и настоящего
  6. 🔍 Открытие скрытых уголков города

Что можно увидеть

  • Софийский кафедральный собор
  • Новгородская областная филармония
  • Памятник Рахманинову
  • Ганзейский фонтан
  • Театр драмы Достоевского
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы — герои этого спектакля, а город — главная декорация. Каким будет это путешествие — зависит от вас, потому что оно наполнится вашими эмоциями, воспоминаниями и личными смыслами. Вы будете:

  • Немножко петь, танцевать и медитировать
  • Загадывать желания и раскрывать секреты новгородского торга
  • Слушать, как звучит Новгород в прошлом и настоящем

Прогулка начнётся у Ганзейского фонтана, а завершится у Театра драмы Достоевского. Вы увидите Софийский кафедральный собор, Новгородскую областную филармонию, памятник Рахманинову и другие достопримечательности. А ещё — необычные дворы и переулки, которым удивится даже коренной новгородец.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Каждому участнику будут выданы наушники
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Дети до 14 лет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ганзейского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4 июня 2024
Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
Е
27 мая 2024
Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях. Мы обязательно вновь обратимся к вам за новыми экскурсиями. Вам процветания и огромного количества желающих узнать про этот сказочный город с вашей помощью.
Александра
13 мая 2024
Интересный формат экскурсии - было много любопытных историй и деталей, на которые раньше не обращали внимание. Сам спектакль был построен логично. Единственное, что было не совсем понятно - неожиданные вбросы про осознанность в моменте, это ощущалось как что-то лишнее. В остальном всё было здорово
Д
9 мая 2024
Отличный вариант! Мне очень зашел. Не воспринимаю обычные экскурсии, а такой вариант-очень комфортно. Интересно, местами смешно, и много интересных фактов. Рекомендую искушенным путешественникам, которые не любят скучный формат.
О
7 мая 2024
Замечательная иммерсивная экскурсия. Всегда интересно, когда ты смотришь на историю изнутри: звуки, запахи, ощущения, музыка - все помогает тебе окунуться в атмосферу и перенестись на несколько веков назад. Ни капли
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не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. И танцевали, и пели, и вспоминали, и нашли свое место силы, и загадали желание - не заметили, как прошли 1,5 часа. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!

Е
7 мая 2024
Была на экскурсии "Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад". Необычный формат, информация воспринимается как - то по другому. В двух словах можно выразится так: интересно и увлекательно.
О
6 мая 2024
Благодарю организаторов за идею и реализацию. Очень необычный формат экскурсии: мы и бежали, и кружились, и смотрели спектакль, и камушки в реку бросали. Для детей- супер вариант. 8 лет, бегала и не заметила прошедшие 1 час 40 минут. Гиду Наталье тоже спасибо за компанию
Г
28 апр 2024
Отличная экскурсия! Очень понравилось!
Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!Отличная экскурсия! Очень понравилось!
Лена
22 апр 2024
Однозначно рекомендую! Переместилась во времени и узнала необычные факты о своем родном городе. Теперь хочу ходить только на такие экскурсии. Это очень увлекательно и необычно. Этот новый формат позволил отключиться
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от повседневной суеты. не брать в руки телефон полтора часа и кайфануть. Я переносилась и в древний Новгород, и во времена своего детства. Слезы наворачивались от ностальгии)
Спасибо, что создаете такие чудесные спектакли для нашего города. Теперь всем рекомендую и очень хочу сходить на второй!

Алена
19 апр 2024
Потрясающая экскурсия, познавательная, необычная, атмосферная! Классный формат, вот бы такие экскурсии были во всех городах - аудиоспектакль-гид с сопровождением!
А
16 апр 2024
Идея классная, но хотелось бы хотя бы немного побольше информации. Или сопряженных с историей звуков 🙏🏻
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день, Алина! Спасибо за обратную связь. Мы очень ценим такие отзывы, так как они помогают нам быть лучше. Но
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очень хотим отметить, вы приобрели билет на спектакль-променад, у нас есть отличия от классической экскурсии с массой исторических фактов. Мы сделали акцент на эмоциях, интерактиве и оригинальной подаче информации. И подаем даты и исторические факты в легком театральном формате. Будем очень рады видеть вас на других наших спектаклях-променадах. Еще раз спасибо за ваш отзыв!

И
4 апр 2024
Очень интересно, нашей группе не повезло с погодой, но в этом тоже есть своя прелесть, когда все вокруг размыто из за дождя.
С
28 мар 2024
Огромное спасибо авторам и исполнителям этого потрясающего проекта. Этот совершенно необычный интерактивный спектакль с полным погружением в историю Великого Новгорода. Моя дочь-подросток была в полном восторге от экскурсии (и я
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не в меньшем восторге). Однозначно рекомендую поучаствовать в этом "погружении во Время" семьям с детьми и подростками, молодёжи - незабываемые впечатления гарантированы.
Мы и побегали, и потанцевали, и заглянули в детство, загадали заветное желание, пели песни, помедитировали. СПАСИБО.

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