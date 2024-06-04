Отправьтесь в захватывающее путешествие во времени с иммерсивным спектаклем-променадом в Великом Новгороде.
В наушниках вы услышите истории города, почувствуете его атмосферу и станете героями этого уникального представления.
Прогулка начинается у Ганзейского фонтана и завершается у Театра драмы Достоевского, проходя через знаковые места и скрытые уголки, которые удивят даже местных жителей. Это мероприятие для всей семьи, где каждый найдет что-то для себя
В наушниках вы услышите истории города, почувствуете его атмосферу и станете героями этого уникального представления.
Прогулка начинается у Ганзейского фонтана и завершается у Театра драмы Достоевского, проходя через знаковые места и скрытые уголки, которые удивят даже местных жителей. Это мероприятие для всей семьи, где каждый найдет что-то для себя
6 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Уникальный формат иммерсивного спектакля
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎭 Возможность стать частью представления
- 🎵 Музыка и звуки прошлого и настоящего
- 🔍 Открытие скрытых уголков города
Что можно увидеть
- Софийский кафедральный собор
- Новгородская областная филармония
- Памятник Рахманинову
- Ганзейский фонтан
- Театр драмы Достоевского
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы — герои этого спектакля, а город — главная декорация. Каким будет это путешествие — зависит от вас, потому что оно наполнится вашими эмоциями, воспоминаниями и личными смыслами. Вы будете:
- Немножко петь, танцевать и медитировать
- Загадывать желания и раскрывать секреты новгородского торга
- Слушать, как звучит Новгород в прошлом и настоящем
Прогулка начнётся у Ганзейского фонтана, а завершится у Театра драмы Достоевского. Вы увидите Софийский кафедральный собор, Новгородскую областную филармонию, памятник Рахманинову и другие достопримечательности. А ещё — необычные дворы и переулки, которым удивится даже коренной новгородец.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Каждому участнику будут выданы наушники
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети до 14 лет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ганзейского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 113 туристов
Мы соединили иммерсивный театр, познавательную экскурсию, квест и психологический тренинг в прогулке по улицам Великого Новгорода. Следуйте за голосом в своих наушниках — и вам откроется настоящий город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
PAVEL
4 июня 2024
Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
Е
Елена
27 мая 2024
Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях. Мы обязательно вновь обратимся к вам за новыми экскурсиями. Вам процветания и огромного количества желающих узнать про этот сказочный город с вашей помощью.
Александра
13 мая 2024
Интересный формат экскурсии - было много любопытных историй и деталей, на которые раньше не обращали внимание. Сам спектакль был построен логично. Единственное, что было не совсем понятно - неожиданные вбросы про осознанность в моменте, это ощущалось как что-то лишнее. В остальном всё было здорово
Д
Дмитрий
9 мая 2024
Отличный вариант! Мне очень зашел. Не воспринимаю обычные экскурсии, а такой вариант-очень комфортно. Интересно, местами смешно, и много интересных фактов. Рекомендую искушенным путешественникам, которые не любят скучный формат.
О
Ольга
7 мая 2024
Замечательная иммерсивная экскурсия. Всегда интересно, когда ты смотришь на историю изнутри: звуки, запахи, ощущения, музыка - все помогает тебе окунуться в атмосферу и перенестись на несколько веков назад. Ни капли
Е
Елена
7 мая 2024
Была на экскурсии "Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад". Необычный формат, информация воспринимается как - то по другому. В двух словах можно выразится так: интересно и увлекательно.
О
Олеся
6 мая 2024
Благодарю организаторов за идею и реализацию. Очень необычный формат экскурсии: мы и бежали, и кружились, и смотрели спектакль, и камушки в реку бросали. Для детей- супер вариант. 8 лет, бегала и не заметила прошедшие 1 час 40 минут. Гиду Наталье тоже спасибо за компанию
Г
Галина
28 апр 2024
Отличная экскурсия! Очень понравилось!
Лена
22 апр 2024
Однозначно рекомендую! Переместилась во времени и узнала необычные факты о своем родном городе. Теперь хочу ходить только на такие экскурсии. Это очень увлекательно и необычно. Этот новый формат позволил отключиться
Алена
19 апр 2024
Потрясающая экскурсия, познавательная, необычная, атмосферная! Классный формат, вот бы такие экскурсии были во всех городах - аудиоспектакль-гид с сопровождением!
А
Алина
16 апр 2024
Идея классная, но хотелось бы хотя бы немного побольше информации. Или сопряженных с историей звуков 🙏🏻
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день, Алина! Спасибо за обратную связь. Мы очень ценим такие отзывы, так как они помогают нам быть лучше. Но
И
Ирина
4 апр 2024
Очень интересно, нашей группе не повезло с погодой, но в этом тоже есть своя прелесть, когда все вокруг размыто из за дождя.
С
Светлана
28 мар 2024
Огромное спасибо авторам и исполнителям этого потрясающего проекта. Этот совершенно необычный интерактивный спектакль с полным погружением в историю Великого Новгорода. Моя дочь-подросток была в полном восторге от экскурсии (и я
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