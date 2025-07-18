В мастерской Великого Новгорода каждый сможет создать яркий полосатый коврик из лент или шерстяных нитей.
Под руководством опытного мастера участники узнают о видах ткацких станков и разнице между рамой и станом. Занятие сопровождается народными играми, добавляющими соревновательный дух.
Участники уйдут с новыми знаниями, навыками и уникальным сувениром, который будет напоминать о тёплых моментах мастер-класса
5 причин купить этот мастер-класс
- 🧶 Уникальный сувенир своими руками
- 👨🏫 Обучение от опытного мастера
- 🎨 Развитие творческих навыков
- 🎲 Увлекательные народные игры
- 👪 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проводится в помещении, поэтому идеален для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно уютно провести время, создавая тканый половик. В тёплые месяцы, с апреля по октябрь, также возможно участие, но стоит учитывать большую загруженность. В остальные месяцы, несмотря на погодные условия, мастер-класс остаётся доступным и интересным.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Описание мастер-класса
Тканый половик… Сколько воспоминаний о детстве, деревенском доме и рукодельнице бабушке… Чтобы воссоздать ощущения тепла и уюта, вы создадите на ткацкой раме яркий полосатый коврик из лент или шерстяных нитей. Получится сувенир с неповторимым характером! А те, кто захочет, смогут посидеть за старинным станком и пройти путь настоящего ткача под руководством опытного мастера.
Вы научитесь:
- Разбираться в видах ткацких станков
- Видеть разницу между рамой и станом
- Создавать прочные и красивые изделия из тряпичной ленты
Занятие сопровождается народными играми, которые не только увлекут, но и добавят в процесс соревновательный дух. Вы уйдёте с новыми знаниями, навыками и, конечно же, тёплыми впечатлениями.
Организационные детали
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Рекомендуемый возраст участников — 5+
во вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в субботу в 10:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой стороне
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 4746 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ангелина
18 июл 2025
Отличный мастер класс! Очень понравилось окунуться в мастерство с историей. Сделали симпатичную закладку!
