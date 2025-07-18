В мастерской Великого Новгорода каждый сможет создать яркий полосатый коврик из лент или шерстяных нитей.



Под руководством опытного мастера участники узнают о видах ткацких станков и разнице между рамой и станом. Занятие сопровождается народными играми, добавляющими соревновательный дух.



Участники уйдут с новыми знаниями, навыками и уникальным сувениром, который будет напоминать о тёплых моментах мастер-класса

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проводится в помещении, поэтому идеален для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно уютно провести время, создавая тканый половик. В тёплые месяцы, с апреля по октябрь, также возможно участие, но стоит учитывать большую загруженность. В остальные месяцы, несмотря на погодные условия, мастер-класс остаётся доступным и интересным.

Сейчас декабрь — это идеальное время.