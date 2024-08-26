читать дальше продуманный маршрут, увлекательный рассказ об истории, культуре, традициях. Прогулка неспешная, без суеты, с безупречно поставленной, лаконичной речью экскурсовода. Татьяна влюблена в свой город и эти чувства невольно передались и нам. Обязательно вернемся для новых прогулок и экскурсий. Спасибо большое.

Нам, группе друзей в количестве 7 человек, очень понравилась экскурсия "Добро пожаловать в Великий Новгород" с экскурсоводом Татьяной Смирновой. Грамотно