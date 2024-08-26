скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
56145 334₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Погрузитесь в атмосферу ретро-кварталов Великого Новгорода, где каждая улочка хранит свою историю. Увидите архитектурные шедевры и узнаете удивительные факты
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
35%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
105006 825₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 августа 2024Нам, группе друзей в количестве 7 человек, очень понравилась экскурсия "Добро пожаловать в Великий Новгород" с экскурсоводом Татьяной Смирновой. Грамотно
- ААлеся24 августа 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод Лариса отлично преподнесла материал! Рекомендую к посещению!
- ЛЛюдмила22 августа 2024Все понравилось, первое знакомство с Великим Новгородом прошло замечательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Торговая сторона»
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