Торговая сторона – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговая сторона» в Великом Новгороде, цены от 5 200 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Великий Новгород
Пешая
скидка
5%
83 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
56145 334 за всё до 9 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Погрузитесь в атмосферу ретро-кварталов Великого Новгорода, где каждая улочка хранит свою историю. Увидите архитектурные шедевры и узнаете удивительные факты
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
Пешая
скидка
35%
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
105006 825 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 августа 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Нам, группе друзей в количестве 7 человек, очень понравилась экскурсия "Добро пожаловать в Великий Новгород" с экскурсоводом Татьяной Смирновой. Грамотно
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    продуманный маршрут, увлекательный рассказ об истории, культуре, традициях. Прогулка неспешная, без суеты, с безупречно поставленной, лаконичной речью экскурсовода. Татьяна влюблена в свой город и эти чувства невольно передались и нам. Обязательно вернемся для новых прогулок и экскурсий. Спасибо большое.

  • А
    Алеся
    24 августа 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Отличная экскурсия! Экскурсовод Лариса отлично преподнесла материал! Рекомендую к посещению!
    Отличная экскурсия! Экскурсовод Лариса отлично преподнесла материал! Рекомендую к посещению!
  • Л
    Людмила
    22 августа 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Все понравилось, первое знакомство с Великим Новгородом прошло замечательно!!!
    Все понравилось, первое знакомство с Великим Новгородом прошло замечательно!!!Все понравилось, первое знакомство с Великим Новгородом прошло замечательно!!!Все понравилось, первое знакомство с Великим Новгородом прошло замечательно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Торговая сторона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Великий Новгород
  2. Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
  3. По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Торговая сторона" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 6 825 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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