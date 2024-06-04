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по сути, беседа, с подробными ответами на все вопросы. История Великого Новгорода, с его зарождения и до настоящих дней, во всех значимых подробностях, с экономическими, социальными, культурологическими нюансами. По ходу повествования Павел, как фокусник, постоянно доставал из карманов любопытные артефакты. Я под конец уже искренне заинтересовалась глубиной и количеством карманов))

В общем, у меня только положительные впечатления, и подруги, с которыми я была, тоже просили передать свои искренние благодарности!

Рекомендуем на все 100%.

П. С. Я мало делала фото по ходу экскурсии, потому что мы до и после изрядно погуляли и пофоткали, а во время рассказа не хотелось отвлекаться на эти, в общем-то, не обязательные для меня моменты. Хотя Павел был вовсе не против, и желающие вполне смогут совместить экскурсию с фотоохотой)