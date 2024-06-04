Приглашаем прикоснуться к судьбе Великого Новгорода: от первых поселений на берегах Волхова до завоевания Москвой.
Вы увидите все знаковые места Старого города: Новгородский Детинец, Софийский собор, Ярославово дворище и другие. Экскурсия
Вы увидите все знаковые места Старого города: Новгородский Детинец, Софийский собор, Ярославово дворище и другие. Экскурсия
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная возможность узнать историю Великого Новгорода
- 🏰 Посещение ключевых исторических памятников
- 🗣 Живой разговор с профессиональным гидом
- 🕵️ Интересные факты от историков и археологов
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Новгородский Детинец
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетия России
- Ярославово дворище
- Ильина улица
- Храм Спаса
- Знаменский собор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Новгородский Детинец — древний центр города
- Реку Волхов, по которой в древности текли богатства из Азии в Европу
- Софийский собор — старейший храм Великого Новгорода
- Памятник Тысячелетия России
- Ярославово дворище — исторический торг с храмами и памятниками
- Ильину улицу — с недавнего времени главную туристическую магистраль города
- Храм Спаса и Знаменский собор
Вы узнаете:
- Как новгородские словене появились на берегах Ильменя и Волхова и распахали поля
- Как после них пришли варяги в поисках источника восточного серебра
- Как небольшая крепость превратилась в центр торговли Средневековой Руси
- Почему сильнейшая республика покорилась московскому царю
- Как складывались отношения новгородцев и князей, бояр и чёрного люда
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Павел, я живу в Великом Новгороде с 2000 года. Почти 20 лет занимаюсь археологией, преподавал в университете. Много лет веду научно-популярные блоги о Новгородской земле. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
4 июня 2024
Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории,
Ольга
2 июня 2024
Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо за подарочки!
A
Arina
29 мая 2024
Нас очень впечатлила экскурсия и работа Павла. Павел увлечен своей работой. Очень хорошо знает историю Новгорода, разбирается в археологии, архитектуре, во многом. Во время экскурсии Павел демонстрирует различные предметы: копии
В
Вера
22 мая 2024
Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели незаметно. Очень интересно.
Павел успел рассказать всю историю свободного Новгорода, мы посмотрели все основные достопримечательности. В общем, успели все))))
Производит впечатление подготовка экскурсии: Павел показал и монеты разных периодов истории, и наконечники стрел, и восковые таблички и бересту, на которых писали стилусом.
Очень рекомендую!
Павел успел рассказать всю историю свободного Новгорода, мы посмотрели все основные достопримечательности. В общем, успели все))))
Производит впечатление подготовка экскурсии: Павел показал и монеты разных периодов истории, и наконечники стрел, и восковые таблички и бересту, на которых писали стилусом.
Очень рекомендую!
И
Илья
20 мая 2024
Были на пешей экскурсии с Павлом. Нам всем очень понравилось. Начиная с того, что Павел забирал нас непосредственно из отеля, что очень удобно. Маршрут экскурсии проложен очень толково, интересно. Необычным для нас элементом экскурсии было наличие у Павла при себе большого количества "тактильного" материала, позволяющего проникнуться эпохой - монеты, береста, восковые дощечки для надписей.
Анна
19 мая 2024
Большая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветреную погоду. Формат мне тоже очень подошел: не просто рассказ, который можно только слушать, но,
М
Михаил
17 мая 2024
Заказывали индивидуальную пешую обзорную экскурсию по В. Новгороду.
Очень благодарны экскурсоводу Павлу. Погрузил в увлекательную историю В. Новгорода. Сам город поразил своей древней историей. Много узнали о знаменитых людях, связанных с
Очень благодарны экскурсоводу Павлу. Погрузил в увлекательную историю В. Новгорода. Сам город поразил своей древней историей. Много узнали о знаменитых людях, связанных с
К
Кирилл
14 мая 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Павел отличный рассказчик, разносторонний и очень располагающий к себе человек. С ним было не только интересно, но и очень свободно и комфортно. Время с Павлом пролетело незаметно и мы уезжали из Новгорода с сожалением и твёрдым намерением вернуться.
В
Виталий
14 мая 2024
Это была индивидуальная ознакомительная экскурсия по Великому Новгороду. Семья осталась в полном восторге! Павел очень дружелюбный, интеллигентный и внимательный к слушателям. Рассказал о множестве тонкостей и особенностей города и его
Ольга
13 мая 2024
Выбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионал своего дела, историк, археолог! Много интересных фактов об истории Великого Новгорода узнали во время встречи. Вся история города разложена «по полочкам», и нам, простым обывателям, все было понятно и доступно. Посмотрели все памятные и культовые места города, экскурсия пролетела незаметно! Спасибо Павлу! Рекомендуем!
Ю
Юлия
4 мая 2024
Замечательная экскурсия с гидом Павлом напоминала прогулку с другом, который ещё и увлекательно и увлеченно рассказывал об истории, архитектуре города, по которому мы гуляли. Рекомендую эту увлекательную экскурсию тем, кто, как мы, впервые приехали в Великий Новгород и хочет поближе узнать этот древний и прекрасный город
Е
Елена
2 мая 2024
Спасибо Павлу за прекрасную содержательную экскурсию, рассказанную со знанием дела, легким языком и с юмором
OLGA
2 мая 2024
Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!
Павел провел экскурсию увлекательно и интересно.
Павел профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было узнать многие факты от лица профессионального археолога и гида.
Благодарим!
Павел провел экскурсию увлекательно и интересно.
Павел профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было узнать многие факты от лица профессионального археолога и гида.
Благодарим!
Л
Лев
1 мая 2024
Идеальный гид, именно такой, какой и должен быть. Два часа (на самом деле два с половиной) на одном дыхании об истории рождения Руси.
Большое желание приехать в этот необыкновенный город ещё раз…
Большое желание приехать в этот необыкновенный город ещё раз…
Е
Екатерина
1 мая 2024
Вчера были на экскурсии у Павла. Очень понравилась историческая прогулка. Освежили в памяти историю зарождения нашего государства и события эпохи Рюриковичей. Во время рассказа Павел задавал вопросы, слушая наши предположения, утверждал их истинность или опровергал — благодаря такой подаче информации много что запомнилось. Рекомендуем!
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