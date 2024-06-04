История Великого Новгорода за 2 часа

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
Приглашаем прикоснуться к судьбе Великого Новгорода: от первых поселений на берегах Волхова до завоевания Москвой.

Вы увидите все знаковые места Старого города: Новгородский Детинец, Софийский собор, Ярославово дворище и другие. Экскурсия
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не будет заученной лекцией, а живым разговором с ответами на самые каверзные вопросы.

Узнайте, как новгородские словене появились на берегах Ильменя и Волхова, как после них пришли варяги в поисках источника восточного серебра, как небольшая крепость превратилась в центр торговли Средневековой Руси, почему сильнейшая республика покорилась московскому царю и как складывались отношения новгородцев и князей, бояр и чёрного люда. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Уникальная возможность узнать историю Великого Новгорода
  2. 🏰 Посещение ключевых исторических памятников
  3. 🗣 Живой разговор с профессиональным гидом
  4. 🕵️ Интересные факты от историков и археологов
  5. 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Что можно увидеть

  • Новгородский Детинец
  • Софийский собор
  • Памятник Тысячелетия России
  • Ярославово дворище
  • Ильина улица
  • Храм Спаса
  • Знаменский собор
История Великого Новгорода за 2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Новгородский Детинец — древний центр города
  • Реку Волхов, по которой в древности текли богатства из Азии в Европу
  • Софийский собор — старейший храм Великого Новгорода
  • Памятник Тысячелетия России
  • Ярославово дворище — исторический торг с храмами и памятниками
  • Ильину улицу — с недавнего времени главную туристическую магистраль города
  • Храм Спаса и Знаменский собор

Вы узнаете:

  • Как новгородские словене появились на берегах Ильменя и Волхова и распахали поля
  • Как после них пришли варяги в поисках источника восточного серебра
  • Как небольшая крепость превратилась в центр торговли Средневековой Руси
  • Почему сильнейшая республика покорилась московскому царю
  • Как складывались отношения новгородцев и князей, бояр и чёрного люда

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)История Великого Новгорода за 2 часа (Анна)История Великого Новгорода за 2 часа (Анна)История Великого Новгорода за 2 часа (Анна)История Великого Новгорода за 2 часа (Анна)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (Ольга)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (OLGA)История Великого Новгорода за 2 часа (Лев)История Великого Новгорода за 2 часа (Лев)История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)История Великого Новгорода за 2 часа (Екатерина)
Екатерина
4 июня 2024
Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории,
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увидели невероятную красоту. Несмотря на разный возраст нашей семьи и разные интересы к познанию, всем уделялось внимание, время и давались подробные объяснения. Особенно поразило мастерство, с одной стороны,"вести" группу в канве исторического повествования, с другой стороны, каждый мог наслаждаться заинтересовавшим его аспектом экскурсии, будь то фрески или монеты.
Мы обязательно приедем еще и на этот раз подготовим кучу вопросов)
С уважением, Власовы-Рачковы

Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы
Ольга
2 июня 2024
Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо за подарочки!
A
29 мая 2024
Нас очень впечатлила экскурсия и работа Павла. Павел увлечен своей работой. Очень хорошо знает историю Новгорода, разбирается в археологии, архитектуре, во многом. Во время экскурсии Павел демонстрирует различные предметы: копии
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древних монет, предметы рукописи, даже предлагает написать на бересте письмо - манускрипт палочкой, которая служила первым пером. Павел не смотрит на часы, наша экскурсия была дольше, чем мы запланировали. Для него было важно не закончить вовремя экскурсию, а раскрыть тему и логически завершить историю Новгорода. Мы слушали затаив дыхание и раскрыв рты. Что-то мы уже знали и слышали ранее, но обрывками. Из уст Павла история Новгорода была структурирована и подана очень интересно и живо. Мы как будто прожили эти несколько столетий в Новгороде. Если вы хотите узнать больше про Новгород и прекрасно провести время, вам на экскурсию с Павлом. Однозначно рекомендуем.

В
22 мая 2024
Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели незаметно. Очень интересно.
Павел успел рассказать всю историю свободного Новгорода, мы посмотрели все основные достопримечательности. В общем, успели все))))
Производит впечатление подготовка экскурсии: Павел показал и монеты разных периодов истории, и наконечники стрел, и восковые таблички и бересту, на которых писали стилусом.
Очень рекомендую!
И
20 мая 2024
Были на пешей экскурсии с Павлом. Нам всем очень понравилось. Начиная с того, что Павел забирал нас непосредственно из отеля, что очень удобно. Маршрут экскурсии проложен очень толково, интересно. Необычным для нас элементом экскурсии было наличие у Павла при себе большого количества "тактильного" материала, позволяющего проникнуться эпохой - монеты, береста, восковые дощечки для надписей.
Анна
19 мая 2024
Большая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветреную погоду. Формат мне тоже очень подошел: не просто рассказ, который можно только слушать, но,
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по сути, беседа, с подробными ответами на все вопросы. История Великого Новгорода, с его зарождения и до настоящих дней, во всех значимых подробностях, с экономическими, социальными, культурологическими нюансами. По ходу повествования Павел, как фокусник, постоянно доставал из карманов любопытные артефакты. Я под конец уже искренне заинтересовалась глубиной и количеством карманов))
В общем, у меня только положительные впечатления, и подруги, с которыми я была, тоже просили передать свои искренние благодарности!
Рекомендуем на все 100%.
П. С. Я мало делала фото по ходу экскурсии, потому что мы до и после изрядно погуляли и пофоткали, а во время рассказа не хотелось отвлекаться на эти, в общем-то, не обязательные для меня моменты. Хотя Павел был вовсе не против, и желающие вполне смогут совместить экскурсию с фотоохотой)

Большая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветренуюБольшая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветренуюБольшая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветренуюБольшая благодарность Павлу за экскурсию! С удовольствием погуляли по городу, несмотря на довольно холодную и ветреную
М
17 мая 2024
Заказывали индивидуальную пешую обзорную экскурсию по В. Новгороду.
Очень благодарны экскурсоводу Павлу. Погрузил в увлекательную историю В. Новгорода. Сам город поразил своей древней историей. Много узнали о знаменитых людях, связанных с
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городом.
Время пролетело незаметно. Павел ответил на все наши вопросы. Было видно, что человек владеет глубокими знаниями об истории В. Новгорода, увлекательно преподносит и излагает исторический материал. Прошлись по торговой улице.
На память подарил каждому по сувениру, очень приятно.
Спасибо ему огромное! Будем рекомендовать как профессионала!

К
14 мая 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Павел отличный рассказчик, разносторонний и очень располагающий к себе человек. С ним было не только интересно, но и очень свободно и комфортно. Время с Павлом пролетело незаметно и мы уезжали из Новгорода с сожалением и твёрдым намерением вернуться.
В
14 мая 2024
Это была индивидуальная ознакомительная экскурсия по Великому Новгороду. Семья осталась в полном восторге! Павел очень дружелюбный, интеллигентный и внимательный к слушателям. Рассказал о множестве тонкостей и особенностей города и его
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истории. Подобрал отличный маршрут исходя из наших запросов (были с детьми) с посещением основных достопримечательностей. Интересно отвечал даже на глупые вопросы)) Отдельное спасибо за небольшой интерактив для детей!
Благодаря Павлу хочет приехать ещё. Большое спасибо!

Ольга
13 мая 2024
Выбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионал своего дела, историк, археолог! Много интересных фактов об истории Великого Новгорода узнали во время встречи. Вся история города разложена «по полочкам», и нам, простым обывателям, все было понятно и доступно. Посмотрели все памятные и культовые места города, экскурсия пролетела незаметно! Спасибо Павлу! Рекомендуем!
Выбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионалВыбрали экскурсию из большого количества предложенных вариантов и нисколько не пожалели! Павел - отличный экскурсовод, профессионал
Ю
4 мая 2024
Замечательная экскурсия с гидом Павлом напоминала прогулку с другом, который ещё и увлекательно и увлеченно рассказывал об истории, архитектуре города, по которому мы гуляли. Рекомендую эту увлекательную экскурсию тем, кто, как мы, впервые приехали в Великий Новгород и хочет поближе узнать этот древний и прекрасный город
Е
2 мая 2024
Спасибо Павлу за прекрасную содержательную экскурсию, рассказанную со знанием дела, легким языком и с юмором
OLGA
2 мая 2024
Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!
Павел провел экскурсию увлекательно и интересно.
Павел профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было узнать многие факты от лица профессионального археолога и гида.
Благодарим!
Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!Хотим выразить благодарность Павлу за проведенную увлекательнейшую экскурсию по историческим памятным местам Великого Новгорода!
Л
1 мая 2024
Идеальный гид, именно такой, какой и должен быть. Два часа (на самом деле два с половиной) на одном дыхании об истории рождения Руси.
Большое желание приехать в этот необыкновенный город ещё раз…
Идеальный гид, именно такой, какой и должен быть. Два часа (на самом деле два с половиной) на одном дыхании об истории рождения Руси.Идеальный гид, именно такой, какой и должен быть. Два часа (на самом деле два с половиной) на одном дыхании об истории рождения Руси.
Е
1 мая 2024
Вчера были на экскурсии у Павла. Очень понравилась историческая прогулка. Освежили в памяти историю зарождения нашего государства и события эпохи Рюриковичей. Во время рассказа Павел задавал вопросы, слушая наши предположения, утверждал их истинность или опровергал — благодаря такой подаче информации много что запомнилось. Рекомендуем!
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