С первых минут нашей встречи вы окунётесь в калейдоскоп событий, проходивших близ Кремлевских стен. Я расскажу о былинных героях и героических подвигах во славу величия древнего града. Раскрою, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты. Всё это — в веселом, доступном и душевном формате!

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Описание

Что вас ожидает

Старинный Великий Новгород

Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля. Прогуляемся по Летнему саду и поднимемся к Никольскому бастиону. А также перейдём по Кривому мосту от Неревского до Людина конца. Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу.

Занимательные сюжеты

Я расскажу, как новгородцы письмами пересылались, поединки устраивали да суд водой проводили. А также вы услышите о трёх древних новгородских мостах, о молчаливых думах 12-ти кремлевских башен и о том, как жили люди в пяти городских концах. Поговорим мы и о том, как с течением времени менялся и перестраивался Новгородский Детинец.

Организационные детали