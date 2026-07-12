С первых минут встречи окунётесь в калейдоскоп событий, происходивших близ Кремлёвских стен. Узнаете о былинных героях и отважных подвигах во славу величия древнего града. Раскроется, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты.



Всё это - в веселом, доступном и душевном формате! Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду превратится в увлекательное путешествие по страницам истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки вдоль Кремлёвской стены в Великом Новгороде - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и скользкие дорожки, что может затруднить передвижение.

Сейчас август — это идеальное время.