С первых минут встречи окунётесь в калейдоскоп событий, происходивших близ Кремлёвских стен. Узнаете о былинных героях и отважных подвигах во славу величия древнего града. Раскроется, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты.
Всё это - в веселом, доступном и душевном формате! Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду превратится в увлекательное путешествие по страницам истории
Всё это - в веселом, доступном и душевном формате! Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду превратится в увлекательное путешествие по страницам истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность узнать историю Великого Новгорода
- 🏰 Полный обход крепостных стен Кремля
- 🌉 Прогулка по Кривому мосту
- ✨ Вечерняя подсветка кремлёвских башен
- 📜 Интересные рассказы о жизни новгородцев
Лучшее время для посещения
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фев
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апр
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июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для прогулки вдоль Кремлёвской стены в Великом Новгороде - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и скользкие дорожки, что может затруднить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремлёвские стены
- Летний сад
- Никольский бастион
- Кривой мост
- Новгородский Детинец
Описание экскурсии
Старинный Великий Новгород
Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля. Прогуляемся по Летнему саду и поднимемся к Никольскому бастиону. А также перейдём по Кривому мосту от Неревского до Людина конца. Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу.
Занимательные сюжеты
Я расскажу, как новгородцы письмами пересылались, поединки устраивали да суд водой проводили. А также вы услышите о трёх древних новгородских мостах, о молчаливых думах 12-ти кремлевских башен и о том, как жили люди в пяти городских концах. Поговорим мы и о том, как с течением времени менялся и перестраивался Новгородский Детинец.
Организационные детали
- Вся экскурсия проходит на улице — именно вокруг Кремля, без посещения самой крепости. При желании можно скорректировать маршрут и включить осмотр Детинца
- Длительность прогулки может меняться в зависимости от комфортной для вас скорости движения
- Можно с собакой (без посещения Кремля)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2038 туристов
Меня зовут Нина. Я режиссёр по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и ненадолго, и знания о его истории у нас небольшие, Нина скорректировала маршрут прогулки так,
+2
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Нина - прекрасный рассказчик. Как экскурсовод, она отлично составила маршрут. Нам было интересно и познавательно. В В. Новгороде были и раньше, но узнали много интересного. Экскурсия на пять баллов. Рекомендую!
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М
Уже второй раз были на экскурсии с Ниной, и снова огромное спасибо за потрясающий рассказ, прогулку, факты и былины, настроение и впечатления! Надеемся, что еще увидимся в следующих поездках в Новгород.
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Экскурсия понравилась, спасибо!
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О
Запрос для нашей группы был довольно сложным в связи с разновозрастным составом: от 8 до 70 лет. Нину интересно и приятно было слушать всем: отлично для поверхностного знакомства с историей Великого Новгорода. Возможно нам, родителям, не хватило опор и отсылок к историческим источникам, но такого и не предполагалось!
Нина прекрасно держит темп рассказа, детям задает вопросы. Спасибо!
Нина прекрасно держит темп рассказа, детям задает вопросы. Спасибо!
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мы с мужем получили огромное удовольствие от экскурсии. на одном дыхании пролетело время. Нина- мастер своего дела. это лучший гид. Нина очень грамотный, знающий историю своего города. рассказывает с любовью.
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