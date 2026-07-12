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Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены

Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
С первых минут встречи окунётесь в калейдоскоп событий, происходивших близ Кремлёвских стен. Узнаете о былинных героях и отважных подвигах во славу величия древнего града. Раскроется, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты.

Всё это - в веселом, доступном и душевном формате! Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду превратится в увлекательное путешествие по страницам истории
5
94 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность узнать историю Великого Новгорода
  • 🏰 Полный обход крепостных стен Кремля
  • 🌉 Прогулка по Кривому мосту
  • ✨ Вечерняя подсветка кремлёвских башен
  • 📜 Интересные рассказы о жизни новгородцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки вдоль Кремлёвской стены в Великом Новгороде - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и скользкие дорожки, что может затруднить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены

Что можно увидеть

  • Кремлёвские стены
  • Летний сад
  • Никольский бастион
  • Кривой мост
  • Новгородский Детинец

Описание экскурсии

Старинный Великий Новгород

Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля. Прогуляемся по Летнему саду и поднимемся к Никольскому бастиону. А также перейдём по Кривому мосту от Неревского до Людина конца. Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу.

Занимательные сюжеты

Я расскажу, как новгородцы письмами пересылались, поединки устраивали да суд водой проводили. А также вы услышите о трёх древних новгородских мостах, о молчаливых думах 12-ти кремлевских башен и о том, как жили люди в пяти городских концах. Поговорим мы и о том, как с течением времени менялся и перестраивался Новгородский Детинец.

Организационные детали

  • Вся экскурсия проходит на улице — именно вокруг Кремля, без посещения самой крепости. При желании можно скорректировать маршрут и включить осмотр Детинца
  • Длительность прогулки может меняться в зависимости от комфортной для вас скорости движения
  • Можно с собакой (без посещения Кремля)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2038 туристов
Меня зовут Нина. Я режиссёр по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение
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на курсах экскурсоводов. И теперь с удовольствием создаю нестандартные маршруты. Общение с гостями приносит массу обоюдно положительных эмоций. Я стараюсь, чтобы путешественники были вовлечены в диалог: задавали вопросы, высказывали предположения, примеряли на себя исторические образы. Мой девиз: разнообразно, весело, понятно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
2
3
2
1
Ю
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и ненадолго, и знания о его истории у нас небольшие, Нина скорректировала маршрут прогулки так,
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чтобы мы получили максимум впечатлений и новых знаний. Было понятно, что она искренне любит свой город, с большим уважением относится к его истории. Обладая обширными знаниями, Нина очень интресно рассказывала, мы задавали много вопросов, на каждый из которых она смогла ответить. Очень рекомендуем прогулку по городу с гидом Ниной. Хочется еще раз побывать в Великом Новгороде, узнать о нём больше. Нина, большое Вам спасибо!!!

5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и+2
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
5 июля нас познакомила с Великим Новгородом гид Нина. Узнав, что мы впервые в городе и
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Ирина
Нина - прекрасный рассказчик. Как экскурсовод, она отлично составила маршрут. Нам было интересно и познавательно. В В. Новгороде были и раньше, но узнали много интересного. Экскурсия на пять баллов. Рекомендую!
Нина - прекрасный рассказчик. Как экскурсовод, она отлично составила маршрут. Нам было интересно и познавательно. В
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М
Уже второй раз были на экскурсии с Ниной, и снова огромное спасибо за потрясающий рассказ, прогулку, факты и былины, настроение и впечатления! Надеемся, что еще увидимся в следующих поездках в Новгород.
Уже второй раз были на экскурсии с Ниной, и снова огромное спасибо за потрясающий рассказ, прогулку,
Уже второй раз были на экскурсии с Ниной, и снова огромное спасибо за потрясающий рассказ, прогулку,
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Ольга
Экскурсия понравилась, спасибо!
Экскурсия понравилась, спасибо!
Экскурсия понравилась, спасибо!
Экскурсия понравилась, спасибо!
Экскурсия понравилась, спасибо!
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О
Запрос для нашей группы был довольно сложным в связи с разновозрастным составом: от 8 до 70 лет. Нину интересно и приятно было слушать всем: отлично для поверхностного знакомства с историей Великого Новгорода. Возможно нам, родителям, не хватило опор и отсылок к историческим источникам, но такого и не предполагалось!
Нина прекрасно держит темп рассказа, детям задает вопросы. Спасибо!
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Мария
мы с мужем получили огромное удовольствие от экскурсии. на одном дыхании пролетело время. Нина- мастер своего дела. это лучший гид. Нина очень грамотный, знающий историю своего города. рассказывает с любовью.
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слушая этот замечательный рассказ, тебе кажется что ты попадаешь в те времена. после экскурсии находишься долгое время под впечатлением. невозможно выразить словами восторг. ребята, если хотите получить от экскурсии удовольствие только к Нине.

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