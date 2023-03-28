Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены

Нескучное погружение в историю города в компании гида с режиссерским образованием

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Ответы на вопросы
С первых минут нашей встречи вы окунётесь в калейдоскоп событий, проходивших близ Кремлевских стен. Я расскажу о былинных героях и героических подвигах во славу величия древнего града. Раскрою, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты. Всё это — в веселом, доступном и душевном формате!
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный Великий Новгород

Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля. Прогуляемся по Летнему саду и поднимемся к Никольскому бастиону. А также перейдём по Кривому мосту от Неревского до Людина конца. Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу.

Занимательные сюжеты

Я расскажу, как новгородцы письмами пересылались, поединки устраивали да суд водой проводили. А также вы услышите о трёх древних новгородских мостах, о молчаливых думах 12-ти кремлевских башен и о том, как жили люди в пяти городских концах. Поговорим мы и о том, как с течением времени менялся и перестраивался Новгородский Детинец.

Организационные детали

  • Вся экскурсия проходит на улице
  • Длительность прогулки может меняться в зависимости от комфортной для вас скорости движения
  • Можно с собакой (вашей или моей)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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