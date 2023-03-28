Нескучное погружение в историю города в компании гида с режиссерским образованием
С первых минут нашей встречи вы окунётесь в калейдоскоп событий, проходивших близ Кремлевских стен. Я расскажу о былинных героях и героических подвигах во славу величия древнего града. Раскрою, почему из любого уголка пути вели в гудящий Торг Новгородский и другие интересные факты. Всё это — в веселом, доступном и душевном формате!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старинный Великий Новгород
Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля. Прогуляемся по Летнему саду и поднимемся к Никольскому бастиону. А также перейдём по Кривому мосту от Неревского до Людина конца. Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу.
Занимательные сюжеты
Я расскажу, как новгородцы письмами пересылались, поединки устраивали да суд водой проводили. А также вы услышите о трёх древних новгородских мостах, о молчаливых думах 12-ти кремлевских башен и о том, как жили люди в пяти городских концах. Поговорим мы и о том, как с течением времени менялся и перестраивался Новгородский Детинец.
Организационные детали
- Вся экскурсия проходит на улице
- Длительность прогулки может меняться в зависимости от комфортной для вас скорости движения
- Можно с собакой (вашей или моей)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Софийской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Меня зовут Нина. Я режиссер по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение на курсах экскурсоводов. И теперь с удовольствием создаю нестандартные маршруты. Общение с гостями приносит массу обоюдно положительных эмоций. Я стараюсь, чтобы путешественники были вовлечены в диалог: задавали вопросы, высказывали предположения, «примеряли» на себя исторические образы. Мой девиз: разнообразно, весело, понятно!
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