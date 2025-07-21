Великолепная возможность окунуться в атмосферу 19 века в Великом Новгороде. Посетители смогут увидеть уникальные реликвии семьи Орловых, услышать о трагических событиях и легендах, связанных с Анной Алексеевной. Прогулка по живописному парку и посещение Юрьева монастыря оставят незабываемые впечатления. Это идеальный шанс узнать больше о яркой и деятельной графине, её жизни и окружении

Описание экскурсии

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская — истинная дочь своего амбициозного отца, такая же яркая и деятельная. Экзальтированная в поисках духовного смысла, доверчивая, бескорыстная, отзывчивая для нуждающихся, дальновидная и последовательная в делах управления хозяйством.

В усадебном доме, что на территории музея «Витославлицы», вы увидите уникальную экспозицию — уцелевшие реликвии Орловых и воссозданные предметы, которые безвозвратно исчезли. И узнаете:

Как происходило становление личности «орловской голубицы, достойнейшей отца»

Как Анна Алексеевна была камер-фрейлиной при дворе четырёх императриц

Какими скандальными слухами окружены имена Анны и архимандрита Фотия и какими жутковатыми легендами они обросли в 20 веке

Почувствуете прелестный аромат истории рационального 18 века отцов и богословского 19 века их детей. А ещё полюбуетесь великолепными панорамными видами на Рюриково Городище и Свято- Юрьев монастырь.

Организационные детали