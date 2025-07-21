Мои заказы

В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»

Узнайте историю жизни Анны Орловой, прогуляйтесь по её усадьбе и парку, насладитесь видами на Рюриково Городище и озеро Ильмень
Великолепная возможность окунуться в атмосферу 19 века в Великом Новгороде.

Посетители смогут увидеть уникальные реликвии семьи Орловых, услышать о трагических событиях и легендах, связанных с Анной Алексеевной. Прогулка по живописному парку и посещение Юрьева монастыря оставят незабываемые впечатления. Это идеальный шанс узнать больше о яркой и деятельной графине, её жизни и окружении
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная история Анны Орловой
  • 🏛️ Посещение усадьбы и музея
  • 📜 Легенды и факты о графине
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🏞️ Панорамные виды на исторические места
В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»© Аркадий
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Усадьба «Уединение»
  • Юрьев монастырь
  • Рюриково Городище

Описание экскурсии

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская — истинная дочь своего амбициозного отца, такая же яркая и деятельная. Экзальтированная в поисках духовного смысла, доверчивая, бескорыстная, отзывчивая для нуждающихся, дальновидная и последовательная в делах управления хозяйством.

В усадебном доме, что на территории музея «Витославлицы», вы увидите уникальную экспозицию — уцелевшие реликвии Орловых и воссозданные предметы, которые безвозвратно исчезли. И узнаете:

  • Как происходило становление личности «орловской голубицы, достойнейшей отца»
  • Как Анна Алексеевна была камер-фрейлиной при дворе четырёх императриц
  • Какими скандальными слухами окружены имена Анны и архимандрита Фотия и какими жутковатыми легендами они обросли в 20 веке

Почувствуете прелестный аромат истории рационального 18 века отцов и богословского 19 века их детей. А ещё полюбуетесь великолепными панорамными видами на Рюриково Городище и Свято- Юрьев монастырь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: 900 ₽ за экскурсионное разрешение в музее, входные билеты — 550 ₽ за чел.
  • До музея «Витославлицы», где находится усадебный дом, вам нужно добраться самостоятельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 4159 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 июл 2025
Всё очень понравилось! Довольно необычная тема для Великого Новгорода, т. к. посвящена 19 веку. Аркадий смог погрузить нас в атмосферу того времени, рассказал много фактов и легенд. Слушать рассказ историка всегда интересно! Огромное спасибо за такую интересную экскурсию!
Инна
Инна
23 мар 2025
Просто потрясающая экскурсия - одна из лучших, на каких доводилось бывать! Мы в восторге!
3 часа пролетели совершенно незаметно: мы с головой окунулись в историю и рассказы о жизни и судьбе
Анны Алексеевны и её окружении. С какой неподдельной увлеченностью Аркадий ведет повествование — очень приятно и интересно слушать!
Мы прошли большой путь: прогулялись по Юрьеву монастырю, заглянули в Григорьевский, Крестовоздвиженский и Спасский соборы, узнали об истории Фотия, жизнь которого была тесно связана с Анной Алексеевной. В Спасском соборе заглянули в музейную комнату, сокрытую от обычных посетителей.
Далее прогулялись в Витославлицы, проследив путь Анны от усадьбы до монастыря. Деревянные постройки вызывают неподдельное восхищение — настоящий памятник зодческого мастерства! А вкупе с историями, поведанными Аркадием, путешевствие выходит ещё более захватывающее!
Ну а закончили мы свой путь уже непосредственно с усадьбе, пройдя по комнатам Анны Алексеевны и представив себе её будни.
Это было очень интересно! От души рекомендуем экскурсию Аркадия - с ним вы непременно проникнетесь атмосферой этих мест и прочувствуете дух эпох!

