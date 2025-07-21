Великолепная возможность окунуться в атмосферу 19 века в Великом Новгороде.
Посетители смогут увидеть уникальные реликвии семьи Орловых, услышать о трагических событиях и легендах, связанных с Анной Алексеевной. Прогулка по живописному парку и посещение Юрьева монастыря оставят незабываемые впечатления. Это идеальный шанс узнать больше о яркой и деятельной графине, её жизни и окружении
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная история Анны Орловой
- 🏛️ Посещение усадьбы и музея
- 📜 Легенды и факты о графине
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🏞️ Панорамные виды на исторические места
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Усадьба «Уединение»
- Юрьев монастырь
- Рюриково Городище
Описание экскурсии
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская — истинная дочь своего амбициозного отца, такая же яркая и деятельная. Экзальтированная в поисках духовного смысла, доверчивая, бескорыстная, отзывчивая для нуждающихся, дальновидная и последовательная в делах управления хозяйством.
В усадебном доме, что на территории музея «Витославлицы», вы увидите уникальную экспозицию — уцелевшие реликвии Орловых и воссозданные предметы, которые безвозвратно исчезли. И узнаете:
- Как происходило становление личности «орловской голубицы, достойнейшей отца»
- Как Анна Алексеевна была камер-фрейлиной при дворе четырёх императриц
- Какими скандальными слухами окружены имена Анны и архимандрита Фотия и какими жутковатыми легендами они обросли в 20 веке
Почувствуете прелестный аромат истории рационального 18 века отцов и богословского 19 века их детей. А ещё полюбуетесь великолепными панорамными видами на Рюриково Городище и Свято- Юрьев монастырь.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: 900 ₽ за экскурсионное разрешение в музее, входные билеты — 550 ₽ за чел.
- До музея «Витославлицы», где находится усадебный дом, вам нужно добраться самостоятельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 4159 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Н
Наталья
21 июл 2025
Всё очень понравилось! Довольно необычная тема для Великого Новгорода, т. к. посвящена 19 веку. Аркадий смог погрузить нас в атмосферу того времени, рассказал много фактов и легенд. Слушать рассказ историка всегда интересно! Огромное спасибо за такую интересную экскурсию!
Инна
23 мар 2025
Просто потрясающая экскурсия - одна из лучших, на каких доводилось бывать! Мы в восторге!
3 часа пролетели совершенно незаметно: мы с головой окунулись в историю и рассказы о жизни и судьбе
