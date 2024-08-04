2 часа
Индивидуальная
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
Великий Новгород и окрестности: обзорная экскурсия
Проехать по главным местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: В районе вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 августа 2024Очень понравилось, и рекомендую всем! Необычно, интересно и места к посещению, которые не дойти пешком.
- ААлександра20 июля 2024Были на экскурсии 19.07.24 г. экскурсия очень понравилась, посмотрели много, время пролетело быстро. Моя мама (61 год.)боялась ехать на мотоцикле, но в итоге она была в восторге, всё безопасно.
- ССветлана14 июля 2024Спасибо организаторам за такой формат экскурсии и персонально моему водителю Андрею за отлично проведенное время! Незабываемые эмоции и впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Свято-Юрьев монастырь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Свято-Юрьев монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Свято-Юрьев монастырь», 9 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь