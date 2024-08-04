Свято-Юрьев монастырь – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Юрьев монастырь» в Великом Новгороде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
На мотоцикле
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Все тайны древнего города
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.
Великий Новгород и окрестности: обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Групповая
Великий Новгород и окрестности: обзорная экскурсия
Проехать по главным местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: В районе вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 августа 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Очень понравилось, и рекомендую всем! Необычно, интересно и места к посещению, которые не дойти пешком.
  • А
    Александра
    20 июля 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Были на экскурсии 19.07.24 г. экскурсия очень понравилась, посмотрели много, время пролетело быстро. Моя мама (61 год.)боялась ехать на мотоцикле, но в итоге она была в восторге, всё безопасно.
    Были на экскурсии 19.07.24 г. экскурсия очень понравилась, посмотрели много, время пролетело быстро. Моя мама (61Были на экскурсии 19.07.24 г. экскурсия очень понравилась, посмотрели много, время пролетело быстро. Моя мама (61
  • С
    Светлана
    14 июля 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Спасибо организаторам за такой формат экскурсии и персонально моему водителю Андрею за отлично проведенное время! Незабываемые эмоции и впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Свято-Юрьев монастырь»

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Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Свято-Юрьев монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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