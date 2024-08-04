Н Надежда Мотоэкскурсия по Великому Новгороду Очень понравилось, и рекомендую всем! Необычно, интересно и места к посещению, которые не дойти пешком.

А Александра Мотоэкскурсия по Великому Новгороду Были на экскурсии 19.07.24 г. экскурсия очень понравилась, посмотрели много, время пролетело быстро. Моя мама (61 год.)боялась ехать на мотоцикле, но в итоге она была в восторге, всё безопасно.