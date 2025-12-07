Начнём наш тур в сердце Великого Новгорода, где вы увидите стены и башни древнего Детинца, величественный Софийский собор и уникальную коллекцию колоколов Софийской
Описание экскурсии
Организационные детали
Экскурсии проводят сотрудники Новгородского объединённого музея-заповедника.
Программа тура по дням
Новгородский Кремль, Ярославово дворище и музей «Витославлицы»
Начнём с экскурсии по кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Здесь проходили вече, выбирали посадника и велось летописание. Вы увидите Лихудов корпус, величественный Софийский собор 11 века — выдающийся памятник древнерусского зодчества, а также Софийскую звонницу 16 столетия с уникальной коллекцией колоколов. Особое место в программе займёт памятник «Тысячелетие России», представляющий собой бронзовую энциклопедию отечественной истории.
Затем отправимся в Ярославово дворище, где некогда собиралось новгородское вече и располагался княжеский двор Ярослава Мудрого. Здесь вы узнаете, почему на территории древнего торга так много храмов и какие события происходили в этих местах.
Продолжим в южных окрестностях города — у стен Свято-Юрьева монастыря, основанного у истока реки Волхов, вытекающей из озера Ильмень. Это одна из древнейших обителей на территории России. Завершением дня станет прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Здесь вы увидите избы, построенные без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян и сможете рассмотреть изысканные интерьеры старинных построек.
Старая Русса и мир Достоевского
В этот день вас ждёт обзорная экскурсия по Старой Руссе. Мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится чудотворный список старорусской иконы Божьей Матери. Продолжением маршрута станет знакомство с памятниками древнего зодчества, среди которых Спасо-Преображенский монастырь 12 столетия.
Прогулка по набережной Достоевского и Соборной площади позволит увидеть старинную водонапорную башню и уютные улочки города, утопающие в зелени. Мы побываем на территории курорта «Старая Русса» — старейшей здравницы северо-запада России. Здесь расположены 9 минеральных источников, из которых 7 образуют минеральные озёра, насыщая воздух ионами. Особое впечатление производит Муравьёвский фонтан — самый высокий в Европе минеральный источник, выбрасывающий столб воды прямо из-под земли.
Далее состоится экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Именно здесь писатель создавал свои великие произведения — роман «Бесы» и «Братья Карамазовы». Вы познакомитесь с его жизнью и творчеством.
В завершение дня заглянем в интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина». Здесь покажут процесс выпаривания соли из старорусских минеральных источников, который применялся ещё в Средневековье. Желающие смогут попробовать продукцию местных фермеров и приобрести её на память.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|«Садко» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)
|18 976 ₽
|«Интурист» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)
|19 900 ₽
|«Интурист» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)
|19 104 ₽
|«Садко» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)
|19 800 ₽
|«Волхов» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
|21 024 ₽
|«Волхов» 4*, 2-местное (комфорт, за одного)
|22 500 ₽
|«Бианки» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
|22 048 ₽
|«Акрон» 5*, 2-местное (стандарт, за одного)
|29 120 ₽
|«Садко» 3*, 1-местное (стандарт)
|19 744 ₽
|«Садко» 3*, 1-местное (комфорт)
|23 600 ₽
|«Интурист» 3*, 1-местное (стандарт)
|21 408 ₽
|«Интурист» 3*, 1-местное (комфорт)
|23 000 ₽
|«Волхов» 4*, 1-местное (стандарт)
|22 304 ₽
|«Волхов» 4*, 1-местное (комфорт)
|24 700 ₽
|«Береста Парк отель» 4*, 1-местное (стандарт)
|23 776 ₽
|«Береста Парк отель» 4*, 1-местное (бизнес)
|24 500 ₽
|«Береста Парк отель» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
|21 216 ₽
|«Береста Парк отель» 4*, 2-местное (бизнес, за одного)
|21 500 ₽
|«Бианки» 4*, 1-местное (стандарт)
|24 736 ₽
|«Акрон» 5*, 1-местное (стандарт)
|37 024 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Великого Новгорода и обратно
- Организация обедов и ужинов (комплексный обед или ужин - от 900 до 1500 ₽)
- Вход на курорт в Старой Руссе - 100 ₽ (оплата на месте)
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽