Начнём с экскурсии по кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Здесь проходили вече, выбирали посадника и велось летописание. Вы увидите Лихудов корпус, величественный Софийский собор 11 века — выдающийся памятник древнерусского зодчества, а также Софийскую звонницу 16 столетия с уникальной коллекцией колоколов. Особое место в программе займёт памятник «Тысячелетие России», представляющий собой бронзовую энциклопедию отечественной истории.

Затем отправимся в Ярославово дворище, где некогда собиралось новгородское вече и располагался княжеский двор Ярослава Мудрого. Здесь вы узнаете, почему на территории древнего торга так много храмов и какие события происходили в этих местах.

Продолжим в южных окрестностях города — у стен Свято-Юрьева монастыря, основанного у истока реки Волхов, вытекающей из озера Ильмень. Это одна из древнейших обителей на территории России. Завершением дня станет прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Здесь вы увидите избы, построенные без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян и сможете рассмотреть изысканные интерьеры старинных построек.