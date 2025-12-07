Мои заказы

2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе

Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
В этом путешествии вы ощутите очарование русской провинции.

Начнём наш тур в сердце Великого Новгорода, где вы увидите стены и башни древнего Детинца, величественный Софийский собор и уникальную коллекцию колоколов Софийской
звонницы.

Вы познакомитесь с историей вечевого Новгорода на Ярославовом дворище, посетите древний Свято-Юрьев монастырь у истока Волхова и прогуляетесь по музею деревянного зодчества «Витославлицы», где раскроется мир крестьянского быта и традиций. Отправитесь в Старую Руссу — город-курорт с богатой историей и целебными источниками.

Здесь вас ждут храмы и монастыри, прогулка по набережной Достоевского и встреча с самым высоким в Европе минеральным фонтаном. Вы побываете в доме-музее Ф. М. Достоевского, где были созданы «Бесы» и «Братья Карамазовы», и посетите интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина», где узнаете о старинных способах добычи соли.

2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе

Описание экскурсии

Организационные детали

Экскурсии проводят сотрудники Новгородского объединённого музея-заповедника.

Программа тура по дням

1 день

Новгородский Кремль, Ярославово дворище и музей «Витославлицы»

Начнём с экскурсии по кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Здесь проходили вече, выбирали посадника и велось летописание. Вы увидите Лихудов корпус, величественный Софийский собор 11 века — выдающийся памятник древнерусского зодчества, а также Софийскую звонницу 16 столетия с уникальной коллекцией колоколов. Особое место в программе займёт памятник «Тысячелетие России», представляющий собой бронзовую энциклопедию отечественной истории.

Затем отправимся в Ярославово дворище, где некогда собиралось новгородское вече и располагался княжеский двор Ярослава Мудрого. Здесь вы узнаете, почему на территории древнего торга так много храмов и какие события происходили в этих местах.

Продолжим в южных окрестностях города — у стен Свято-Юрьева монастыря, основанного у истока реки Волхов, вытекающей из озера Ильмень. Это одна из древнейших обителей на территории России. Завершением дня станет прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Здесь вы увидите избы, построенные без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян и сможете рассмотреть изысканные интерьеры старинных построек.

Новгородский Кремль, Ярославово дворище и музей «Витославлицы»
2 день

Старая Русса и мир Достоевского

В этот день вас ждёт обзорная экскурсия по Старой Руссе. Мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится чудотворный список старорусской иконы Божьей Матери. Продолжением маршрута станет знакомство с памятниками древнего зодчества, среди которых Спасо-Преображенский монастырь 12 столетия.

Прогулка по набережной Достоевского и Соборной площади позволит увидеть старинную водонапорную башню и уютные улочки города, утопающие в зелени. Мы побываем на территории курорта «Старая Русса» — старейшей здравницы северо-запада России. Здесь расположены 9 минеральных источников, из которых 7 образуют минеральные озёра, насыщая воздух ионами. Особое впечатление производит Муравьёвский фонтан — самый высокий в Европе минеральный источник, выбрасывающий столб воды прямо из-под земли.

Далее состоится экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Именно здесь писатель создавал свои великие произведения — роман «Бесы» и «Братья Карамазовы». Вы познакомитесь с его жизнью и творчеством.

В завершение дня заглянем в интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина». Здесь покажут процесс выпаривания соли из старорусских минеральных источников, который применялся ещё в Средневековье. Желающие смогут попробовать продукцию местных фермеров и приобрести её на память.

Старая Русса и мир Достоевского

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
«Садко» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)18 976 ₽
«Интурист» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)19 900 ₽
«Интурист» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)19 104 ₽
«Садко» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)19 800 ₽
«Волхов» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)21 024 ₽
«Волхов» 4*, 2-местное (комфорт, за одного)22 500 ₽
«Бианки» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)22 048 ₽
«Акрон» 5*, 2-местное (стандарт, за одного)29 120 ₽
«Садко» 3*, 1-местное (стандарт)19 744 ₽
«Садко» 3*, 1-местное (комфорт)23 600 ₽
«Интурист» 3*, 1-местное (стандарт)21 408 ₽
«Интурист» 3*, 1-местное (комфорт)23 000 ₽
«Волхов» 4*, 1-местное (стандарт)22 304 ₽
«Волхов» 4*, 1-местное (комфорт)24 700 ₽
«Береста Парк отель» 4*, 1-местное (стандарт)23 776 ₽
«Береста Парк отель» 4*, 1-местное (бизнес)24 500 ₽
«Береста Парк отель» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)21 216 ₽
«Береста Парк отель» 4*, 2-местное (бизнес, за одного)21 500 ₽
«Бианки» 4*, 1-местное (стандарт)24 736 ₽
«Акрон» 5*, 1-местное (стандарт)37 024 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Великого Новгорода и обратно
  • Организация обедов и ужинов (комплексный обед или ужин - от 900 до 1500 ₽)
  • Вход на курорт в Старой Руссе - 100 ₽ (оплата на месте)
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из Москвы, поезд №7001 и дополнительный поезд №7931 из Санкт-Петербурга, прибывающий в 10:26)
Завершение: Великий Новгород, ж/д вокзал, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

