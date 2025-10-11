Сейчас в Великом Новгороде в категории "Псково-Печерский монастырь" можно забронировать 3 тура от 8450 до 52 544 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5