Памятник Тысячелетию России – туры в Великом Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Памятник Тысячелетию России» в Великом Новгороде, цены от 30 080 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
На автобусе
5 дней
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
15 окт в 06:24
22 окт в 06:24
43 187 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
На автобусе
3 дня
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
30 080 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
3 дня
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
31 705 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Памятник Тысячелетию России»

