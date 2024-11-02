Вы прикоснетесь к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым. Узнаете историю купца Садко у берегов легендарного Ильмень-озера.
Побываете в первом
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).
11-00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского "парламента" (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.
Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан – символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок – входной билет в музей на выбор:
«История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе – доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.
Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).
11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня –"Витославлицы" – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.
15:00 Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.
Завершение программы. Экскурсия в Валдай
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).
Внимание: 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
07:00-07:30 Сбор гостей.
Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), информация во время пути.
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Обед в кафе города.
Посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией “Тайны валдайских колоколов”.
Валдайские баранки — лекарство от всех недугов.
Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин. А, в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев писал: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»
Переезд в Хрестецкий погост, где был ранее путевой деревянный дворец, позднее ставший почтовой станцией. В Указе, подписанным императрицей Екатериной II, было сказано: «При Крестецком яму учредить город с названием город Крестцы.
Заезд «В гости к ямщику Никитичу». За чаепитием хозяева ямской станции поведают гостям все тонкости своей службы, историю ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, связанные с профессией ямщика.
Возвращение в В. Новгород.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение, гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (3-й в стандартном номере)
|Доп. сутки проживания место в 2-х местном / одноместный
|«На Прусской»
|14700
|15500
|14100
|2200 / 2600
|«Интурист»3*
|16700
|18700
|14500
|2700 / 3700
|«Садко» 3*
|15800
|17000
|13600
|2400 / 3000
|«Велком Инн» 3*
|16600
|17800.
|14600
|2600 / 3200
|«Волхов» 4*
|20900
|22300
|20000
|4200 / 4900
|«Парк Инн» 4* (утренняя сауна, бассейн)
|24800
|31400
|18600
|5500 / 8800
|Экскурсионный пакет (без проживания)
|8100
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» – чай/кофе/снеки).
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
«Интурист» 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
«Велком Инн» 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай/кофе/снеки)
- Обед на выездной экскурсии
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно
- 2 обеда в Великом Новгороде - цена 1 обеда 700 руб. /чел
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.