Также Вас ждет посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, Чудесная деревня –"Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества, Рюриково городище и Хутынский монастырь.
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Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20–10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 Экскурсионная пешеходная программа:
- Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
- Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
- Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
- «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.
Грановитая (Владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
Свободное время в центре города.
Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (чай с печеньем).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.
Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Завершение программы. Экскурсия на Рюриково Городище
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (чай с печеньем).
Внимание! 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи сдаем в камеру хранения отеля).
12:00 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково городище.
Живописный полуостров на истоке Волхова, где находили древние клады.
Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.
Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода.
По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.
Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович, XII в.
Посещение загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы освобожденного от них.
Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря.
15:30 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
~17:30 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение
½ DBL
Выс. сезон/праздники
SNG
Выс. сезон/праздники
Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Выс. сезон/праздники
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG нетто
Выс. сезон
|На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)
|11100
|11900
|10500
|2200 / 2600
|Welcome Inn 3* швед. стол
|13200
|14400
|11200
|2600 / 3000
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|12400 / 13600
|14000 / 16200
|10400 / 10600
|2400 / 3200
|Садко 3* завтрак швед. стол
|12000 / 14200
|13000 / 15200
|10000 / 12200
|2200 / 2700
|Амакс Россия завтрак швед. стол
|17100
|24000
|-
|4100 / 7500
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|16200 / 17800
|17600 / 19200
|12800./ 13200
|4300 / 5000
|Парк Инн 4* завтрак швед. Стол в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн
|19400 / 21400
|25000 / 28000
|14400 / 15200
|4700 / 7500
|Экскурсионный пакет без проживания
|4600
Праздничные даты заездов: с 29.04 по 01.05, с 10.05 по 12.05.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р.
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Отель «Интурист» 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.
Отель «АМАКС Россия» 3
Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.
В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.
Отель «Welcome inn» 3
Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.
В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Завтраки (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды в Великом Новгороде - 700 руб. /чел 1 обед
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.