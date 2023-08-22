Новгородские династии Рюриковичей

Групповой тур в Великом Новгороде
5
3 отзыва
Летний вояж в Великий Новгород! Вы увидите все главные достопримечательности города: Кремль, Святую Софию, памятник Тысячелетию России, Софийскую и Торговую стороны, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан, посетите экскурсионную программу по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках города.

Также Вас ждет посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, Чудесная деревня –"Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества, Рюриково городище и Хутынский монастырь.
Новгородские династии Рюриковичей
Новгородские династии Рюриковичей
Новгородские династии Рюриковичей
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Чудесная деревня – Витославицы
Чудесная деревня – Витославицы
Вы зайдете в старинные избы, часовни и церкви, рассмотрите предметы быта ушедших времен и узнаете, как жили новгородцы много лет назад
Сердце Великого Новгорода
Сердце Великого Новгорода
Пройдете вокруг памятника Тысячелетие России, полюбуетесь могучими стенами Кремля и загляните в Софийский собор – древнейший каменный храм страны
Рюриково городище
Рюриково городище
Вы полюбуетесь сказочными пейзажами, посетите храм Благовещения и прикоснетесь к Княжему камню

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20–10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 Экскурсионная пешеходная программа:

  • Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
  • Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
  • Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
  • «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (чай с печеньем).

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.

Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
3 день

Завершение программы. Экскурсия на Рюриково Городище

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (чай с печеньем).

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи сдаем в камеру хранения отеля).

12:00 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково городище.

Живописный полуостров на истоке Волхова, где находили древние клады.

Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.

Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода.

По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.

Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович, XII в.

Посещение загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы освобожденного от них.

Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря.

15:30 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

~17:30 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.

Завершение программы. Экскурсия на Рюриково ГородищеЗавершение программы. Экскурсия на Рюриково ГородищеЗавершение программы. Экскурсия на Рюриково ГородищеЗавершение программы. Экскурсия на Рюриково Городище

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Размещение

½ DBL

Выс. сезон/праздники

SNG

Выс. сезон/праздники

Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)

Выс. сезон/праздники

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG нетто

Выс. сезон

На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)1110011900105002200 / 2600
Welcome Inn 3* швед. стол1320014400112002600 / 3000
Интурист 3* завтрак швед. стол12400 / 13600 14000 / 16200 10400 / 10600 2400 / 3200
Садко 3* завтрак швед. стол12000 / 14200 13000 / 15200 10000 / 12200 2200 / 2700
Амакс Россия завтрак швед. стол17100 24000 -4100 / 7500
Волхов 4* завтрак швед. стол16200 / 17800 17600 / 19200 12800./ 13200 4300 / 5000
Парк Инн 4* завтрак швед. Стол в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн19400 / 21400 25000 / 28000 14400 / 15200 4700 / 7500
Экскурсионный пакет без проживания 4600

Праздничные даты заездов: с 29.04 по 01.05, с 10.05 по 12.05.

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р.

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

2 ночи

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Отель «Интурист» 3

2 ночи

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.

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Отель «АМАКС Россия» 3

2 ночи

Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.

В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.

Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3

Отель «Welcome inn» 3

2 ночи

Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.

В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

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Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Завтраки (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды в Великом Новгороде - 700 руб. /чел 1 обед
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
22 авг 2023
Много посетили интересных, исторических мест, памятников архитектуры и музеев. Всё организовано, спланировано и комфортно. Поездкой остались очень довольны! Смело можно рекомендовать данную компанию!
А
22 авг 2023
Замечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсию ветер по времени забирали. Гиды очень интересные, слушать приятно, отвечали на все вопросы. В общем, поездка в Великий Новгород оказалась очень душевной, приятной и познавательной.
Замечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсиюЗамечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсиюЗамечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсию
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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