2 день

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (чай с печеньем).

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.

Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.